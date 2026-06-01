Brayton Purcell LLP destaca el informe de investigación sobre la crisis de silicosis en California vinculada a la piedra artificial

NOVATO, Calif., 1 de junio de 2026 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- Brayton Purcell LLP está llamando la atención sobre un informe de investigación recientemente publicado que detalla la respuesta de los reguladores de California a una creciente crisis de silicosis entre los trabajadores de fabricación de encimeras expuestos a la piedra artificial.

José Luis Mártir, un trabajador de la fabricación de piedra diagnosticado con silicosis, testifica en una reunión de la Junta de Normas de Seguridad y Salud Ocupacional. Foto de Semantha Raquel Norris.

El artículo, "California se mueve para prohibir la fabricación de encimeras de cuarzo para combatir la epidemia de silicosis", fue publicado el 27 de mayo de 2026 por Capital & Main y escrito por la reportera Semantha Raquel Norris. El informe documenta la reciente votación de la Junta de Normas de Seguridad y Salud Ocupacional de California para comenzar la reglamentación que, en última instancia, prohibiría la fabricación de piedra artificial que contenga más del 1 % de sílice cristalina.

Según el artículo, los funcionarios de salud de California han identificado más de 560 casos de silicosis y al menos 31 muertes desde 2019, cifras que los expertos en salud pública advierten que probablemente estén subestimadas. La piedra artificial, también conocida como piedra de ingeniería o piedra manufacturada, es al menos un 90 % de sílice cristalina y el 10 % restante, aproximadamente, consiste en otras toxinas (pegamentos, colorantes y resinas) conocidas como compuestos orgánicos volátiles (COV). Cuando se corta o pule, el material libera partículas de sílice de tamaño nanométrico que se alojan en lo profundo de los pulmones y causan daños irreversibles.

La investigación de Capital & Main detalla el testimonio emocional proporcionado por los trabajadores afectados durante una audiencia pública el 21 de mayo en Los Ángeles, donde los reguladores escucharon de primera mano relatos de enfermedades respiratorias graves, trasplantes de pulmones y reducción de la esperanza de vida.

"Este informe da voz a los trabajadores cuyas experiencias con demasiada frecuencia se reducen a estadísticas", dijo James Nevin, socio de Brayton Purcell LLP. "Lo que el artículo deja claro es que la silicosis de piedra artificial no es un riesgo teórico. Es una enfermedad devastadora e irreversible que afecta a personas y familias reales en todo California ".

El Sr. Nevin representa a cientos de personas diagnosticadas con silicosis después de la exposición al polvo de piedra artificial. Asistió a la audiencia del 21 de mayo a la que se hace referencia en el artículo, donde trabajadores, médicos y funcionarios de salud pública describieron las limitaciones de los controles de exposición existentes y el continuo aumento de la enfermedad avanzada.

El informe de Capital & Main también explica que el voto de la junta inicia un proceso regulatorio que incluye el desarrollo de un estándar temporal de emergencia mientras se escriben las reglas permanentes. Los funcionarios de salud pública citados en el artículo advirtieron que se esperan casos adicionales en los próximos años debido a exposiciones anteriores.

"Las consecuencias humanas descritas en este artículo subrayan la importancia de la conciencia", agregó Nevin. "Los trabajadores y las familias merecen comprender los riesgos asociados con la exposición al polvo de sílice al fabricar losas de piedra artificial y las implicaciones para la salud a largoplazo de la silicosis".

Brayton Purcell LLP ha representado a personas con enfermedades pulmonares ocupacionales durante décadas y continúa monitoreando la investigación médica, los datos de salud pública y los informes de investigación relacionados con la silicosis por cálculos artificiales.

El artículo completo de Capital & Main se puede leer aquí:

https://capitalandmain.com/california-moves-to-ban-quartz-countertop-fabrication-to-combat-silicosis-epidemic

Acerca de Brayton Purcell LLP

Brayton Purcell LLP es un bufete de abogados reconocido a nivel nacional enfocado en representar a personas con enfermedades ocupacionales, incluida la silicosis de piedra artificial y otras afecciones pulmonares graves. La firma representa a los trabajadores de todo Estados Unidos y tiene un compromiso de larga data con la concientización sobre la salud pública y la defensa de los trabajadores a través del sistema legal.

FUENTE Brayton Purcell LLP