Brayton Purcell LLP destaca la investigación de KQED sobre la crisis de silicosis en California vinculada a la piedra artificial

NOVATO, California, 28 de mayo de 2026 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- Brayton Purcell LLP destaca un reciente informe de investigación de KQED que examina las acciones de los reguladores de California relacionadas con la creciente crisis de salud pública asociada con la exposición a piedras artificiales y la silicosis entre los trabajadores de la piedra.

José Andrade Peña, un cortador de piedra durante 33 años diagnosticado con silicosis avanzada de piedra artificial, a la izquierda, da un testimonio sobre su enfermedad durante una presentación sobre sílice en una reunión de la Junta de Normas de Seguridad y Salud Ocupacional (OSHSB). (Gina Castro para KQED)

El artículo, "California Steps Closer to Ban on Engineered Stone After Silicosis Surge", de la colaboradora de KQED Farida Jhabvala Romero, detalla una decisión del 21 de mayo de 2026 de la Junta de Normas de Seguridad y Salud Ocupacional de California para avanzar en la reglamentación relacionada con la piedra artificial que contiene más del 1 % de sílice cristalina. La decisión siguió a una petición presentada por la Asociación Occidental de Medicina Ocupacional y Ambiental (WOEMA, por sus siglas en inglés) solicitando que Cal/OSHA cree un Estándar Temporal de Emergencia (ETS, por sus siglas en inglés) para prohibir la fabricación e instalación de piedra artificial/de ingeniería con >1 % de contenido de sílice cristalina, y un extenso testimonio de médicos, profesionales de la salud ocupacional y trabajadores diagnosticados con silicosis avanzada.

La piedra artificial, también conocida como piedra de ingeniería o piedra manufacturada, es al menos un 90 % de sílice cristalina. Cuando se corta o pule, la piedra artificial libera partículas de sílice de tamaño nanométrico, junto con otros pegamentos, tintes y resinas altamente tóxicos conocidos como compuestos orgánicos volátiles (COV), que se inhalan profundamente en los pulmones. El informe de KQED documenta cómo la exposición a este polvo se ha asociado con un fuerte aumento de casos de silicosis severa y acelerada en California.

Según el artículo, más de 560 trabajadores de la piedra de California han sido diagnosticados con esta forma agresiva de silicosis, con al menos 31 muertes reportadas desde 2019 y docenas de trabajadores sometidos a trasplantes de pulmón. Muchos de los casos se confirmaron en los últimos años, lo que destaca la rápida progresión y la gravedad de la enfermedad.

"Esta investigación proporciona una explicación clara y bien documentada del impacto humano asociado con la exposición a piedras artificiales", dijo James Nevin, portavoz de Brayton Purcell LLP. "El testimonio de primera mano compartido en este informe subraya lo devastadora que puede ser la silicosis para los trabajadores y sus familias, y por qué es tan importante el conocimiento de un periodismo creíble y basado en hechos sobre este tema". Nevin, refiriéndose al miembro de la Junta de Standard, Derek Urwin, también declaró: "El Dr. Urwin acaba de salvar cientos de miles, si no millones, de vidas al dar un paso adelante con valentía y adoptar realmente la petición de WOEMA".

El artículo presenta el testimonio de José Andrade Peña, un residente de Oakland y cliente de Brayton Purcell LLP, a quien se le diagnosticó silicosis avanzada en 2024 después de más de tres décadas trabajando en la fabricación de encimeras. Peña testificó en persona ante la Junta de Normas de Seguridad y Salud Ocupacional el mes pasado mientras transportaba la máquina de oxígeno en la que ahora confía para respirar.

"Qué gran noticia", dijo Andrade Peña, de 53 años, en un mensaje de texto tras la decisión de la junta. "Es un gran alivio para mí y para muchos de mis colegas que todavía están trabajando con este material altamente peligroso. Dios es grande ".

El informe de KQED también señala que California es actualmente el único estado que rastrea activamente los casos de silicosis relacionados con piedras artificiales, incluso cuando se han identificado diagnósticos similares en otros estados de todo el país. Los profesionales médicos citados en el artículo describen el trasplante de pulmón como una intervención extremadamente costosa que a menudo prolonga la vida solo por un período limitado, lo que subraya la gravedad de la silicosis avanzada.

Brayton Purcell LLP ha representado a personas y familias afectadas por la exposición al asbesto y las enfermedades pulmonares ocupacionales, incluida la silicosis, durante décadas. La firma sigue de cerca la investigación médica, los desarrollos regulatorios y los informes de investigación relacionados con la exposición al polvo tóxico para comprender mejor los problemas que afectan a los trabajadores y las comunidades.

Brayton Purcell LLP alienta a los miembros del público, los legisladores y las comunidades legal y médica a leer el artículo completo de KQED para un examen exhaustivo de este problema y las experiencias de los más directamente afectados.

Lea el artículo completo:

https://www.kqed.org/news/12084910/california-steps-closer-to-ban-on-engineered-stone-after-silicosis-surge

Acerca de Brayton Purcell LLP

Brayton Purcell LLP es un bufete de abogados con sede en California con décadas de experiencia representando a personas diagnosticadas con enfermedades pulmonares graves causadas por exposiciones tóxicas en todo Estados Unidos. La firma es ampliamente reconocida por su enfoque profesional, experto y consumado en asuntos complejos de enfermedades laborales.

Contacto con los medios:

Nolan Lowry, [email protected], 415-399-3107

FUENTE Brayton Purcell LLP