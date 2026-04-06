Brayton Purcell LLP destaca el simposio de la costa este que aborda la escalada de la crisis de la silicosis de piedra artificial

NOVATO, California, 6 de abril de 2026 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- A medida que la atención nacional se intensifica en torno a una enfermedad pulmonar ocupacional en rápido aumento que afecta a los trabajadores de fabricación de encimeras, Brayton Purcell LLP participa en un importante simposio de la costa este que examina la creciente crisis de silicosis relacionada con la piedra artificial de sílice cristalina. El simposio Confronting the Artificial Stone Silicosis Epidemic: A Unified Approach to Medical, Litigation, and Regulatory Action, presentado por el American Museum of Tort Law, se llevará a cabo el 9 de abril de 2026 en Winsted, Connecticut, con opciones de asistencia tanto en persona como virtuales.

El 9 de abril de 2026, el Museo Estadounidense de Derecho de Agravios presenta el Simposio para enfrentar la epidemia de silicosis por piedras artificiales: un enfoque unificado para la acción médica, litigiosa y regulatoria. (PRNewsfoto/Brayton Purcell LLP)

La piedra artificial de sílice cristalina, también conocida como piedra de ingeniería, artificial o fabricada, está compuesta por al menos un 90 % de sílice cristalina, con partículas respirables de tamaño nanométrico liberadas durante el corte, la molienda y el pulido. El ~10 % restante del material incluye compuestos orgánicos volátiles (COV) altamente tóxicos, como metales, resinas, pegamentos y tintes. La inhalación de estas partículas conduce a la silicosis acelerada, una enfermedad pulmonar incurable, irreversible y fatal.

James Nevin, socio de Brayton Purcell LLP, dijo que el simposio representa un momento importante para aumentar la conciencia nacional sobre el tema.

"El Simposio de Silicosis de Piedra Artificial del Museo Americano de Derecho de Agravios atraerá la atención nacional continua a una creciente crisis de salud pública que afecta a muchas familias trabajadoras. La investigación médica muestra que la piedra artificial de sílice cristalina plantea peligros graves, a menudo fatales, durante la fabricación por parte de seres humanos vivos que respiran. Los trabajadores expuestos mientras fabrican estas losas están desarrollando una enfermedad incurable que se puede prevenir por completo al mover la industria hacia materiales de losa no tóxicos ".

El simposio convocará a médicos, defensores de la salud pública, abogados y trabajadores afectados para examinar lo que muchos describen como una emergencia de salud pública moderna y "similar al asbesto".

Al Brayton, socio fundador de Brayton Purcell LLP, enfatizó las consecuencias legales y humanas asociadas con el uso continuo de piedra artificial.

"A medida que se acerca el Simposio sobre Piedra Artificial del Museo Americano de Derecho de Agravios, las implicaciones legales son imposibles de ignorar. La piedra artificial de sílice cristalina continúa poniendo en peligro directo a los trabajadores de fabricación. La enfermedad irreversible vinculada a esta exposición ya ha devastado a demasiadas familias que tenían todas las razones para creer que estaban trabajando con materiales perfectamente seguros. Ha llegado el momento de que los fabricantes de losas se enfrenten a los peligros conocidos de este producto y adopten materiales de losa alternativos, fácilmente disponibles, que no pongan en riesgo la vida de los trabajadores ".

Según Melissa Bird, directora ejecutiva del Museo Estadounidense de Derecho de Agravios, el creciente número de casos subraya la urgencia de la discusión.

"Este no es un problema histórico, está sucediendo en este momento y se está acelerando. Estamos viendo patrones que se hacen eco de algunas de las crisis de salud ocupacional más devastadoras de la historia de Estados Unidos, desde el amianto hasta la enfermedad del pulmón negro relacionada con la minería del carbón ".

Los informes nacionales recientes y la atención del Congreso han destacado los peligros asociados con la exposición a piedras artificiales y el creciente número de casos diagnosticados de silicosis acelerada en todo Estados Unidos. Si bien algunos países han tomado medidas decisivas en respuesta a la gravedad de los riesgos para la salud, continúan surgiendo casos a nivel internacional y nacional, incluidos los casos recientemente identificados en el noreste.

El simposio representa una oportunidad fundamental para compartir perspectivas médicas y legales, elevar la comprensión pública y examinar las consecuencias en el mundo real de la exposición a la sílice asociada con la fabricación de piedra artificial.

Detalles del evento

Simposio de Silicosis de Piedra Artificial

Jueves, 9 de abril de 2026 Museo

Americano de Derecho de Agravios

Winsted, Connecticut

También se ofrece a través de Zoom

Detalles del programa y registro:

https://www.tortmuseum.org/events/confronting-the-artificial-stone-silicosis-epidemic-a-unified-approach-to-medical-litigation-and-regulatory-action/

El contacto de medios es:

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FUENTE Brayton Purcell LLP