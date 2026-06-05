Brayton Purcell LLP destaca los informes de KQED sobre el proyecto de ley federal que afecta las reclamaciones de silicosis por piedras artificiales

NOVATO, California, 5 de junio de 2026 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- Brayton Purcell LLP está llamando la atención sobre un artículo del 4 de junio de 2026 de la periodista de KQED News Farida Jhabvala Romero que examina la legislación federal propuesta que afectaría significativamente a los trabajadores diagnosticados con silicosis relacionada con la exposición a cálculos artificiales.

Piedra artificial y silicosis

Según lo informado por KQED, la piedra artificial de sílice cristalina, también conocida como piedra de ingeniería o fabricada, es al menos un 90 % de sílice cristalina, y la parte restante consiste en resinas, pegamentos, colorantes y otros compuestos orgánicos volátiles (COV) altamente tóxicos. Cortar y pulir piedra artificial libera partículas de sílice de tamaño nanométrico que penetran profundamente en los pulmones.

El artículo de KQED cita a profesionales médicos y de la salud en el lugar de trabajo que informan que los trabajadores han desarrollado formas agresivas y fatales de silicosis incluso cuando se aplican medidas de control de polvo de uso común (y prescritas por la OSHA). David Michaels, ex subsecretario de trabajo de OSHA y epidemiólogo de la Escuela de Salud Pública del Instituto Milken de la Universidad George Washington, declaró:

"Es trágico que la mayoría republicana no haya mostrado interés en detener esta epidemia que está matando a los trabajadores", dijo Michaels en un comunicado. "La aprobación de esta legislación sin duda dará como resultado que más trabajadores queden discapacitados por el polvo mortal".

Los partidarios



del debate en el Congreso de H.R. 5437 argumentan que las losas de piedra artificial son seguras cuando se manejan adecuadamente, y que la responsabilidad de la exposición a la sílice debe recaer en los talleres de fabricación aguas abajo. En declaraciones citadas por KQED, el representante McClintock declaró:

"¿Quién debería ser responsable cuando se hace un mal uso de un producto que de otro modo sería seguro?"

Los opositores al proyecto de ley, incluido el representante Jamie Raskin de Maryland, criticaron la propuesta por no abordar la creciente crisis de silicosis y limitar la responsabilidad de los fabricantes, según el informe de KQED.

La evidencia científica contradice las afirmaciones "de otra manera segura"

James Nevin, abogado de Brayton Purcell LLP, enfatizó que la afirmación de que la piedra artificial es un "producto de otra manera seguro" es inconsistente con el registro científico. Nevin señaló que más de cien estudios científicos revisados por pares han demostrado que los seres humanos no pueden fabricar de manera segura losas de piedra artificial con alto contenido de sílice, incluso cuando se utilizan controles recomendados.

Este consenso científico está en conflicto directo con las afirmaciones de los autores del proyecto de ley de que la piedra artificial es un "producto seguro" cuando se maneja adecuadamente, dijo Nevin.

Crisis de silicosis en California

El artículo de KQED coloca la legislación propuesta en el contexto de la actual crisis de silicosis en California. California ha confirmado más de 560 casos de silicosis relacionados con la exposición a piedras artificiales y al menos 31 muertes de trabajadores desde 2019. California sigue siendo el único estado que rastrea activamente los casos de silicosis relacionados con piedras artificiales.

Según KQED, los trabajadores más afectados son hombres latinos de bajosingresos, muchos de los cuales desconocían los peligros asociados con el corte y pulido de piedra artificial hasta después de enfermarse. El costo del tratamiento, incluidos los trasplantes de pulmón para quienes califican, ha sido asumido en gran medida por los contribuyentes estatales, en lugar de a través de los sistemas de compensación para trabajadores.

Representación de los trabajadores de piedra artificial de Brayton Purcell LLP

Como se destaca en el informe de KQED, Brayton Purcell LLP representa a cientos de fabricantes de encimeras y otros trabajadores diagnosticados con silicosis relacionada con la piedra artificial, lo que brinda a la empresa una amplia experiencia en estos asuntos en todo el país.

Varias demandas contra fabricantes de piedra artificial han llevado a acuerdos, dijo Nevin, cuya firma representa a los trabajadores en la mayoría de los reclamos de silicosis presentados hasta la fecha. De los tres casos que han alcanzado el veredicto, dos resultaron en premios sustanciales del jurado: $ 52.4 millones para un ex fabricante de encimeras de Los Ángeles en 2024 y $ 17.4 millones para un trabajador de la piedra de 28años en Colorado en 2026.

Nevin también señaló que solo aproximadamente el 1 % de la piedra artificial de sílice cristalina se fabrica en Estados Unidos, con Cambria identificado como el mayor productor nacional, mientras que la gran mayoría de los productos utilizados en Estados Unidos son importados.

Acerca de Brayton Purcell LLP

Brayton Purcell LLP es un bufete de abogados con sede en California con amplia experiencia en la representación de personas diagnosticadas con enfermedades pulmonares ocupacionales, incluida la silicosis. La empresa tiene un enfoque de larga data en casos de exposición tóxica y enfermedades respiratorias relacionadas con el trabajo.

Nolan Lowry

Brayton Purcell LLP

Correo electrónico: [email protected]

Teléfono: (415) 399 3107

Sitio web: https://www.braytonlaw.com

FUENTE Brayton Purcell LLP