Brayton Purcell LLP destaca la alerta de seguridad de Massachusetts después del primer caso de silicosis del estado en la industria de la piedra artificial

El bufete de abogados insta a la concientización ya que el estado confirma el primer caso relacionado con la fabricación de encimeras de piedra artificial; el aumento a nivel nacional indica un problema urgente de salud pública.

Novato, California, 13 de diciembre de 2025 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- Brayton Purcell LLP, un bufete de abogados reconocido a nivel nacional con licencia para ejercer en Massachusetts y otros 15 estados, está llamando la atención sobre una alerta de seguridad crítica emitida por el Departamento de Salud Pública de Massachusetts (dph) después de que el estado confirmara su primer caso de silicosis entre los trabajadores de la industria de fabricación de encimeras de piedra artificial. Este desarrollo subraya la creciente crisis de salud pública asociada con la exposición a la sílice cristalina durante la fabricación de piedra artificial.

MA dph emite alerta de seguridad de silicosis de piedra artificial (PRNewsfoto/Brayton Purcell LLP)

La silicosis es una enfermedad pulmonar progresiva e incurable causada por la inhalación de partículas de sílice. La piedra artificial de sílice cristalina, también conocida como "cuarzo" o "piedra de ingeniería", contiene al menos un 90 % de sílice cristalina de tamaño nanométrico, junto con otras toxinas y carcinógenos. Estudios científicos revisados por pares han demostrado que incluso con medidas de seguridad rigurosas, la exposición nociva durante la fabricación de losas de piedra artificial de sílice cristalina es inevitable, lo que pone a los trabajadores en un riesgo significativo de silicosis acelerada y otras enfermedades respiratorias graves.

El caso de Massachusetts involucra a un hombre hispano de unos 40 años que trabajó durante 14 años fabricando e instalando encimeras de piedra artificial. Se han documentado brotes similares en estados de EE. UU. Solo en California, los casos confirmados han aumentado de 13 en 2019 a 447 en diciembre de 2025, incluidas 25 muertes y 49 trasplantes de pulmón.

La alerta del dph insta a los empleadores a implementar medidas de control de polvo, proporcionar respiradores e inscribir a los trabajadores en programas de vigilancia médica. Sin embargo, los expertos coinciden en que la única solución definitiva es eliminar las losas de piedra artificial de sílice cristalina de la cadena de suministro. A nivel internacional, Australia prohibió la piedra artificial en 2024 debido a sus peligros para la salud.

Se anima a los proveedores de atención médica a evaluar a los pacientes para detectar la exposición ocupacional cuando surgen síntomas respiratorios, ya que la detección temprana puede retrasar la progresión de la enfermedad. La silicosis es una afección de notificación obligatoria en Massachusetts, y los casos sospechosos deben notificarse al dph.

Brayton Purcell LLP es un bufete de abogados reconocido a nivel nacional con décadas de experiencia representando a personas afectadas por enfermedades profesionales, incluida la silicosis causada por la fabricación de piedra artificial. Con licencia para ejercer en Massachusetts y otros 15 estados, nuestra firma ha obtenido más de $ 78 millones en veredictos y acuerdos para víctimas de silicosis de piedra artificial.

