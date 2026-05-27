Brayton Purcell LLP destaca la investigación de Sky News UK sobre la crisis de silicosis por piedras artificiales en California

NOVATO, California, 27 de mayo de 2026 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- Brayton Purcell LLP está llamando la atención sobre un reciente informe de investigación de Sky News UK de la periodista Katie Barnfield que examina la creciente crisis de silicosis entre los trabajadores que fabrican encimeras de piedra artificial en California.

Sky News informó sobre la epidemia de silicosis de piedra artificial en trabajadores de fabricación de encimeras, presentando un retrato profundamente humano de personas que viven con enfermedad pulmonar avanzada causada por la inhalación de polvo liberado durante la fabricación de piedra artificial.

El informe presenta un retrato profundamente humano de las personas que viven con una enfermedad pulmonar avanzada causada por la inhalación de polvo liberado durante la fabricación de piedra artificial. La piedra artificial contiene al menos un 90 por ciento de sílice cristalina, y la parte restante incluye otras toxinas (como resinas, colorantes y pegamentos) comúnmente denominadas compuestos orgánicos volátiles (COV). Cuando se fabrica, el material libera partículas de sílice de tamaño nanométrico que penetran profundamente en los pulmones y causan daños irreversibles.

"Esta es solo una epidemia fuera de lo común", dijo James Nevin de Brayton Purcell LLP, quien aparece en la función Sky News. "La silicosis que se diagnostica es la punta del iceberg porque la mayor parte no se está diagnosticando. El problema es mucho peor de lo que la gente se da cuenta. La gente simplemente no está mirando".

La investigación de Sky News incluye entrevistas con trabajadores que viven con discapacidad respiratoria grave, familias que han perdido a sus seres queridos y médicos que describen la enfermedad como agresiva e impredecible. Muchos pacientes requieren oxígeno suplementario durante todo el día. Algunos están a la espera de trasplantes de pulmón, que solo prolongan la vida en un promedio de 5 años.

Brayton Purcell LLP representa actualmente a cientos de personas diagnosticadas con silicosis por cálculos artificiales. El trabajo de la firma implica una revisión exhaustiva de las imágenes médicas, la colaboración con los médicos tratantes y la experiencia de largadata en el manejo de casos relacionados con la exposición a tóxicos ocupacionales.

"El informe de Sky News subraya la realidad de que esta enfermedad no es abstracta", dice Nevin. "Afecta a las familias, las comunidades y las vidas de manera profunda. Una mayor conciencia pública es esencial para comprender el alcance de lo que está ocurriendo".

Aunque la investigación se centra en California, también plantea preocupaciones internacionales más amplias. La piedra artificial se usa en todo el mundo, y los profesionales médicos que aparecen en el informe advierten que la silicosis a menudo no se diagnostica lo suficiente, especialmente en sus primeras etapas.

El informe completo se puede encontrar aquí: https://www.youtube.com/watch?v=M4c7Z-7sg0I

Acerca de Brayton Purcell LLP

Brayton Purcell LLP es un bufete de abogados con sede en California con más de 40 años de experiencia representando a personas afectadas por exposiciones tóxicas y enfermedades profesionales. La firma está profundamente involucrada en litigios y esfuerzos de concientización pública relacionados con la silicosis de piedra artificial.

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FUENTE Brayton Purcell LLP