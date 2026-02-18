Brayton Purcell LLP ha asegurado casi $ 200 millones para los trabajadores de la fabricación de piedra artificial a medida que se intensifica la atención sobre la crisis de la silicosis en California y en todo el país

NOVATO, California, 18 de febrero de 2026 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- Brayton Purcell LLP anunció hoy que la empresa ha obtenido casi $ 200 millones en veredictos y acuerdos en nombre de los trabajadores de fabricación de encimeras diagnosticados con silicosis acelerada causada por la piedra artificial de sílice cristalina utilizada para hacer encimeras de cocina y baño populares. Estas encimeras están hechas de material que normalmente contiene más del 90 por ciento de sílice cristalina en partículas nanométricas muy finas. Los productos también contienen metales pesados, resinas y pegamentos que liberan compuestos orgánicos volátiles (COV) tóxicos cuando se fabrican.

Estas recuperaciones incluyen el histórico veredicto de $ 52.4 millones devuelto por un jurado del sur de California a Gustavo Reyes González, más de $ 26 millones en acuerdos confidenciales obtenidos para otro trabajador de fabricación con silicosis de piedra artificial, junto con grandes acuerdos para algunos otros trabajadores. En conjunto, reflejan el daño grave e irreversible causado por la sílice cristalina respirable y otras toxinas liberadas durante el corte, esmerilado y pulido de la piedra artificial de sílice cristalina.

La silicosis de piedra artificial sigue devastando a trabajadores y familias en varios estados. A diferencia de la silicosis crónica tradicional contraída a través de la minería, el chorro de arena y otras profesiones peligrosas, esta forma moderna progresa rápidamente, apareciendo a menudo después de solo unos meses o unos pocos años de exposición. Los trabajadores afectados por la enfermedad se enfrentan a profundos desafíos médicos, que incluyen cicatrices pulmonares extensas, dependencia del oxígeno y, en los casos más graves, la necesidad de un trasplante de pulmón. Muchos son relativamente jóvenes, con carreras y responsabilidades familiares interrumpidas por un peligro de exposición evitable. La enfermedad es incurable y mortal.

Una crisis de salud pública se intensifica en California

Los programas de vigilancia estatales continúan documentando un número creciente de casos confirmados de silicosis por cálculos artificiales en todo California. Cientos de trabajadores han sido diagnosticados, muchos de entre treinta y cuarenta años, y docenas se han sometido a un trasplante de pulmón debido a una insuficiencia respiratoria permanente.

Los informes muestran que más de la mitad de los 1.342 talleres de fabricación identificados por el Departamento de Salud Pública de California (CDPH) tienen al menos un caso confirmado de silicosis. Muchos trabajadores afectados han pasado años fabricando tanto piedra natural como piedra artificial, pero la enfermedad se desarrolló solo después de que se introdujeran losas de piedra artificial de sílice cristalina en sus lugares de trabajo para su fabricación en las encimeras que vemos en las casas y edificios comerciales en la actualidad. Esto refleja la toxicidad única del material de piedra artificial, que genera partículas de sílice cristalina de tamaño nanométrico, metales y otras toxinas que los controles de seguridad tradicionales no pueden mitigar.

Petición de WOEMA a Cal/OSHA destaca problemas médicos urgentes

En diciembre de 2025, la Asociación Occidental de Medicina Ocupacional y Ambiental (WOEMA), una respetada asociación médica que representa a más de 600 médicos de medicina ocupacional en varios estados del oeste, presentó una petición a la Junta de Normas de Cal OSHA instando a la acción inmediata con respecto a la piedra artificial.

La petición, presentada el 18 de diciembre de 2025, pide la prohibición de productos de piedra artificial que contengan más de un uno por ciento de sílice cristalina. WOEMA basó su petición en amplios datos médicos que muestran que:

La piedra artificial contiene al menos un 90 por ciento de sílice cristalina en forma de partículas de tamaño nanométrico

Los materiales restantes incluyen COV y aditivos tóxicos que aumentan el daño biológico

Los casos de silicosis se han confirmado a un ritmo alarmante, incluidos trabajadores de tan solo 24 años

La progresión de la enfermedad es significativamente más rápida que los patrones históricos

Los controles de ingeniería tradicionales, incluidos el corte húmedo, la ventilación y el equipo de protección personal (EPP), no han logrado reducir la exposición a niveles seguros

Los médicos enfatizaron que la silicosis de piedra artificial continúa surgiendo incluso en tiendas que emplean múltiples capas de supresión de polvo de conformidad con los estándares CAL-OSHA, lo que subraya que el peligro es intrínseco al material en sí.

National Attention: Congressional Debate Over H.R. 5437

El 14 de enero de 2026, el Subcomité Judicial de la Cámara de Representantes convocó una audiencia sobre la legislación propuesta conocida como H.R. 5437: la Ley de Protección del Comercio Legal de Productos de Losa de Piedra. Este proyecto de ley de rescate proporcionaría una amplia inmunidad a los fabricantes y distribuidores de losas de piedra artificial de sílice cristalina de las reclamaciones civiles estatales y federales relacionadas con lesiones o enfermedades causadas por sus productos.

En la audiencia, expertos médicos, defensores de los trabajadores y profesionales de la salud pública plantearon preocupaciones sustanciales y señalaron:

La piedra artificial contiene concentraciones extremadamente altas de sílice cristalina, que superan con creces la piedra natural

Cortar y pulir el material libera partículas detamaño nanométrico que superan los controles de seguridad estándar

La silicosis de piedra artificial ha afectado a cientos de trabajadores solo en California

Más de la mitad de las tiendas de fabricación de encimeras en el estado han reportado casos confirmados de silicosis

La piedra artificial no puede ser fabricada de forma segura por seres humanos

Eliminar la rendición de cuentas podría poner en peligro aún más a los trabajadores al evitar que las familias busquen compensación o justicia y eliminar la presión para que los fabricantes dejen de vender el producto únicamente tóxico.

Se discutieron detenidamente las consideraciones económicas, médicas y éticas, y las partes interesadas enfatizaron que ningún control de ingeniería existente puede prevenir de manera confiable la exposición a la sílice cristalina respirable durante la fabricación de piedra artificial.

Un compromiso continuo con los trabajadores y las familias

Brayton Purcell LLP representa a más de 700 trabajadores de piedra artificial y sus familias. Muchos clientes se enfrentan a necesidades de atención médica de por vida, incapacidad para seguir trabajando y una importante tensión financiera debido a su enfermedad. La empresa continúa apoyando a los trabajadores que buscan respuestas y buscan justicia por el daño causado por este material.

"Nuestro equipo legal se mantiene firme en nuestro compromiso de garantizar que los trabajadores afectados por la silicosis de piedra artificial tengan la oportunidad de buscar la rendición de cuentas", dijo el socio James Nevin, quien administra la práctica de litigios de piedra artificial de la firma. "El impacto en estos trabajadores y sus familias es profundo, y sus voces merecen ser escuchadas".

La firma continúa investigando casos en todo el país, lo que refleja el surgimiento generalizado y continuo de esta crisis de salud ocupacional. Abogamos firmemente por la prohibición de la piedra artificial de sílice cristalina en nuestros esfuerzos por proteger a los trabajadores de la silicosis de piedra artificial, una enfermedad incurable y totalmente prevenible. La prohibición de Australia del producto en 2024 demuestra que cambiar a productos más seguros no resultaría en la pérdida de empleos y no impondría cargas económicas significativas a los proveedores, fabricantes o clientes, ya que los métodos existentes de control de polvo seguirían siendo aplicables y el mercado estadounidense podría cambiar rápidamente a productos más seguros.

