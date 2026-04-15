Brayton Purcell LLP lanza un nuevo episodio de podcast que documenta la audiencia de Cal/OSHA sobre la silicosis con piedras artificiales

NOVATO, California, 13 de abril de 2026 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- Brayton Purcell LLP anunció hoy el lanzamiento del episodio 13 de su serie de podcasts, From Dust to Verdict, titulado "WOEMA vs. Artificial Stone Slab Manufacturers". El episodio documenta y analiza la audiencia de la Junta de Normas de Cal/OSHA del 19 de marzo de 2026 sobre una petición presentada por la Asociación Occidental de Medicina Ocupacional y Ambiental (WOEMA) que solicita específicamente la prohibición de la piedra artificial que contenga más del 1 % de sílice cristalina. La petición se presenta como una respuesta directa a la epidemia de silicosis de piedra artificial que actualmente tiene lugar en las tiendas de fabricación de encimeras en todo el estado.

En el episodio 13 de From Dust to Verdict, el anfitrión James Nevin de Brayton Purcell LLP ofrece un examen detallado e inquebrantable de la audiencia de la Junta de Normas de Cal/OSHA del 19 de marzo de 2026 sobre piedra artificial y silicosis.

El episodio se centra en el testimonio presentado por médicos de medicina ocupacional, enfermeras, defensores de los trabajadores y líderes médicos de Cal/OSHA con respecto a la fabricación de piedra artificial y su asociación con la silicosis acelerada, una enfermedad pulmonar progresiva que afecta a los trabajadores de fabricación de encimeras. La piedra artificial de sílice cristalina, también conocida como piedra de ingeniería, artificial o manufacturada, es al menos un 90 % de sílice, con partículas de sílice de tamaño nanométrico y aproximadamente un 10 % de metales, pegamentos, resinas y colorantes tóxicos adicionales, que se liberan junto con las actividades de fabricación de compuestos orgánicos volátiles (COV) como el corte, esmerilado, pulido y perforación.

Durante la audiencia, el Dr. Robert Blink, médico de medicina ocupacional y ex miembro de la Junta de Normas de Cal/OSHA, describió las consecuencias médicas de la exposición a la sílice en términos claros. "Inhala sílice, se quedará contigo por el resto de tu vida". El Dr. Blink le dijo a la junta directiva. Explicó además: "La silicosis no es curable. Una vez que lo tengas, lo tendrás por el resto de tu vida ".

El episodio 13 también incluye comentarios de James Nevin, socio de Brayton Purcell LLP y presentador de From Dust to Verdict, que reflexiona sobre las declaraciones hechas durante la audiencia. Al abordar las posiciones presentadas por los representantes de la industria, Nevin declaró durante el podcast: "Incluso ante la abrumadora evidencia, el presidente de la Junta, Alioto, elige ignorar la evidencia y afirma erróneamente que existe un debate científico significativo.Para ser claros, las únicas voces de debate provienen de los grupos de presión de los fabricantes de losas nacionales y extranjeros ".

Nevin discutió además las propuestas enfocadas en la aplicación de la ley planteadas en la audiencia, afirmando: "Finalmente, al adoptar completamente la posición del cabildero del fabricante de losas de piedra artificial de que solo es necesario arrestar a unos pocos cortadores en seco criminales para detener esta epidemia, el presidente Alioto se jactó de su carta mal concebida a varios fiscales de distrito del condado de California".

Dirigiéndose a los fabricantes extranjeros de losas y a Cambria, con sede en Minnesota, agregó: "Si supuestamente es culpa de estas tiendas de fabricación criminal, hay una solución fácil: deje de venderles sus losas, ya sabe exactamente quiénes son. No necesita a Cal/OSHA para encerrar a sus clientes en la cárcel, ¡simplemente deje de venderles su veneno!"

Además del testimonio médico y legal, el episodio presenta las perspectivas de los defensores de los trabajadores que abordaron las experiencias vividas de los trabajadores de la fabricación. Maegan Ortiz, directora ejecutiva de IDEPSCA, describió la desconexión que observó entre las experiencias de los trabajadores y los mensajes de la industria. "Se siente como una especie de luz de gas al escuchar que la silicosis no es la epidemia que es", dijo Ortiz a la Junta. También transmitió comentarios de los propios trabajadores, afirmando: "Los trabajadores nos dijeron el año pasado... si todos sabían que este producto era tan peligroso, ¿por qué todavía se nos permitía trabajar con él?"

La audiencia también incluyó declaraciones de fabricantes de losas de piedra artificial y representantes de la industria, que discutieron enfoques basados en el cumplimiento y disputaron si la piedra artificial presenta riesgos distintos de otros materiales que contienen sílice. ‑El episodio 13 captura estos diferentes puntos de vista y los coloca en contexto junto con el testimonio médico presentado.

A lo largo del episodio, From Dust to Verdict documenta el registro público de la audiencia y proporciona el contexto informado por la experiencia de Brayton Purcell LLP que representa a cientos de trabajadores de fabricación de piedra artificial de todo Estados Unidos diagnosticados con silicosis.

Del polvo al veredicto: Episodio 13 – "WOEMA vs. Foreign Slab Manufacturers" ya está disponible en las principales plataformas de podcasts.

Puede ver el episodio completo aquí- Del polvo al veredicto- Episodio 13

Acerca de Brayton Purcell LLP

Brayton Purcell LLP es un bufete de abogados reconocido a nivel nacional con una amplia práctica que representa a personas con enfermedades pulmonares ocupacionales graves, incluida la silicosis.

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FUENTE Brayton Purcell LLP