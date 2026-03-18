Brayton Purcell LLP responde a la investigación de San José Mercury News que destaca la crisis de silicosis en el área de la bahía vinculada a la piedra artificial de sílice cristalina

NOVATO, California, 18 de marzo de 2026 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- Brayton Purcell LLP respondió hoy a los principales informes publicados ayer por el San Jose Mercury News, que documenta la rápida aceleración de la epidemia de silicosis entre los trabajadores del Área de la Bahía de San Francisco que fabrican piedra artificial de sílice cristalina. El artículo, escrito por Ethan Baron, describe las graves consecuencias para la salud que enfrentan los trabajadores expuestos al polvo generado al fabricar losas de piedra artificial en encimeras de cocinas y baños. La piedra artificial, también conocida como "cuarzo", es un material hecho de al menos 90 % de partículas de sílice cristalina respirable de tamaño nanométrico y ~10 % de metales tóxicos, resinas y pegamentos y otros compuestos orgánicos volátiles (COV) dañinos. El informe enfatiza el daño generalizado y prevenible causado por la fabricación de piedra artificial entre los trabajadores que durante mucho tiempo han confiado en este oficio para mantener a sus familias.

José Peña de Oakland, California, que tiene silicosis, comparte su historia durante una entrevista en Oakland, California, el jueves 13 de febrero de 2026. La silicosis es una enfermedad incurable causada por la exposición prolongada al polvo de las encimeras de cuarzo. (Ray Chávez/Grupo de Noticias del Área de la Bahía)

En el centro del artículo de Mercury News está José Peña, un hombre de 54 añosde Oakland, padre de cinco hijos, que pasó casi dos décadas dando forma a encimeras de piedra artificial en tiendas de San José a San Francisco. Una vez lo suficientemente fuerte como para levantar losas de 60 libras con facilidad, Peña ahora tiene dificultades para caminar por la cuadra y depende de un tanque de oxígeno para las actividades diarias. "Nadie nos dijo que era peligroso", dijo en español, reflexionando sobre los años que pasó trabajando con piedra artificial y el impacto de su diagnóstico. Los médicos dicen que Peña se dirige hacia un trasplante de pulmón, un procedimiento que Cal/OSHA informa que tiene una tasa de mortalidad de cinco años cercana al 40 %.

La comunidad médica advierte: la silicosis causada por la fabricación de piedra artificial de sílice cristalina es irreversible y frecuentemente fatal

Como se destaca en el artículo, los funcionarios de salud de California y cientos de profesionales médicos han advertido repetidamente que la piedra artificial de sílice cristalina es excepcionalmente tóxica porque su contenido extremo de sílice produce nubes de polvo ultrafino durante la fabricación. Los trabajadores inhalan las partículas detamaño nanométrico liberadas cuando se corta, muele o pule la piedra artificial, causando inflamación y cicatrices en las profundidades de los pulmones. Los médicos citados en el artículo señalan que muchas personas desarrollan una enfermedad avanzada después de tan solo dos años de trabajar con piedra artificial.

Más de 500 californianos ya han sido diagnosticados con silicosis vinculada a la piedra artificial de sílice cristalina, con más de 50 que requieren trasplantes de pulmón y 29 muertes documentadas. El Dr. Sheiphali Gandhi, especialista en enfermedades ocupacionales de UC San Francisco que ha tratado a docenas de trabajadores afectados, dijo:

"Veo personas con una enfermedad pulmonar incurable que se podía prevenir. Es frustrante. Al final del día, a veces solo estoy llorando ".

La Dra. Ann Schraufnagel, neumóloga del Hospital Highland en Oakland, enfatizó el daño permanente causado por la exposición al polvo generado por la piedra artificial:

"La mayoría de las veces, cuando vemos pacientes en la clínica que tienen esto, el daño ya está hecho. No puedes deshacer esa exposición que has tenido a las partículas de sílice ".

La evidencia científica confirma: el producto en sí, no el proceso, crea el peligro

La investigación de Mercury News refuerza los hallazgos científicos generalizados de que la fabricación de piedra artificial de sílice cristalina representa un peligro que no puede mitigarse con los métodos de protección de Cal/OSHA, como mascarillas, corte húmedo, ventilación, equipos de protección personal (EPP) u otros controles en el lugar de trabajo. A diferencia de la piedra natural, que contiene concentraciones de sílice mucho más bajas con partículas que en su mayoría son demasiado grandes para respirar, la piedra artificial generalmente contiene aproximadamente un 90 % de sílice en partículas de tamaño nanométrico, lo que crea un nivel de exposición que es exponencialmente más peligroso. Incluso las tiendas que siguen los protocolos de seguridad no pueden eliminar el polvo generado cuando se corta la piedra artificial, y los residuos secos en la ropa y las superficies siguen planteando riesgos de inhalación.

Un análisis de Cal/OSHA citado en el artículo concluyó que el procesamiento de piedra artificial de sílice cristalina "puede ser tan peligroso que incluso los controles de ingeniería y las prácticas de trabajo diseñados adecuadamente pueden ser incapaces de prevenir ... la silicosis". Esto se alinea con las conclusiones de los organismos de investigación globales y las autoridades de medicina ocupacional: la composición inherente de las losas representa un peligro tóxico único, no el proceso de fabricación.

La respuesta internacional subraya la gravedad de la crisis

The Mercury News también señaló que varios países y tribunales han tomado medidas decisivas en respuesta a los peligros de la piedra artificial de sílice cristalina. Australia ha prohibido el producto por completo. España ha emitido condenas penales por no advertir a los trabajadores sobre la piedra artificial. Un jurado del condado de Los Ángeles llegó a un veredicto de $ 52.4 millones en 2024 a favor de un cliente de Brayton Purcell LLP perjudicado por la exposición al polvo de piedra artificial. Los fabricantes han suspendido la venta y distribución de losas con alto contenido de sílice en el extranjero, a pesar de que siguen estando ampliamente disponibles en todo Estados Unidos.

Las experiencias de los trabajadores revelan el costo humano

El artículo presenta relatos de primera mano de trabajadores que desarrollaron silicosis después de fabricar piedra artificial de sílice cristalina. Peña describió cómo incluso con máscaras de ventilación y herramientas asistidas por agua, "todavía había mucho polvo", y a menudo terminaba los turnos recubiertos de partículas finas de piedra artificial. Los médicos entrevistados compararon el daño pulmonar resultante con la asfixia, ya que las cicatrices causadas por el polvo de piedra artificial impiden que el oxígeno ingrese al torrente sanguíneo.

Perspectiva desde Brayton Purcell LLP

James Nevin, socio de Brayton Purcell LLP y líder nacional en litigios de silicosis de piedra artificial de sílice cristalina, enfatizó la importancia de los informes de Mercury News:

"Esta importante investigación atrae una atención crucial al sufrimiento de cientos de familias trabajadoras en el Área de la Bahía. La evidencia médica es clara: los seres humanos no pueden fabricar de manera segura losas de piedra artificial de sílice cristalina en encimeras porque el polvo de sílice liberado finalmente impide que los pulmones de los trabajadores hagan lo que deben hacer: ¡respirar! Los trabajadores perjudicados por este material viven con una enfermedad incurable que era totalmente prevenible ".

Nevin continuó:

"Las voces de los trabajadores y las conclusiones unánimes de las autoridades médicas deben seguir siendo centrales en esta conversación pública. Sus experiencias destacan la gravedad del daño causado por la piedra artificial de sílice cristalina vertida en California por fabricantes extranjeros de losas, la necesidad de una amplia conciencia pública y, en última instancia, la necesidad de prohibir la piedra artificial de sílice cristalina ".

Brayton Purcell LLP actualmente representa a 111 clientes del Área de la Bahía diagnosticados con silicosis de piedra artificial y ha presentado muchos cientos de casos en nombre de los trabajadores afectados en todo California y 22 estados adicionales en los EE. UU.

Acerca de Brayton Purcell LLP

Brayton Purcell LLP es un bufete de abogados reconocido a nivel nacional con décadas de experiencia representando a personas que han desarrollado enfermedades graves como resultado de exposiciones tóxicas. El consumado y dedicado equipo de la firma mantiene su compromiso de abogar por las personas y familias perjudicadas por la piedra artificial de sílice cristalina y garantizar que se escuchen sus historias.

El artículo completo de San Jose Mercury News se puede encontrar aquí: 'Nadie nos dijo que era peligroso': el auge de la encimera de cuarzo relacionado con una enfermedad pulmonar incurable entre los trabajadores del Área de la Bahía

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FUENTE Brayton Purcell LLP