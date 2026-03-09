BREMONT X FELIX DIE KATZE WIRD VORGESTELLT

„Pass auf deine 6 auf, es ist Felix die Katze".

LONDON, 9. März 2026 /PRNewswire/ -- Bremont stellt in Partnerschaft mit Universal Products & Experiences (UP&E) eine Zusammenarbeit vor, die das authentische Erbe der Luftfahrt und den unverwechselbaren schelmischen Geist einer der beständigsten Ikonen der Welt vereint.

Bremont MB x Felix the Cat

Bremont feiert seine Leidenschaft für die „fröhliche Uhrmacherei" - ein Ansatz, der seit langem in der DNA der Marke verankert ist - und sein langjähriges Engagement für die militärische Luftfahrt mit einer Zusammenarbeit mit Universal Products & Experiences, die von Felix der Katze inspiriert ist, einer Figur, deren Vermächtnis in den Lüften Generationen und Kontinente weltweit umspannt.

Er steht in engem Zusammenhang mit den Flugstaffeln der US-Marine, insbesondere mit der VFA-31, auch bekannt als die „Tomcatters", auf deren Abzeichen Felix der Kater zu sehen ist. Seine Geschichte geht auf die ursprüngliche VF-3-Staffel zurück, die durch verschiedene Umgestaltungen zur heutigen VFA-31 wurde.

Felix die Katze gilt seit langem als zuverlässiger Glücksbringer für Piloten und symbolisiert seit den Anfängen der Fliegerei Mut, Humor und furchtlose Abenteuer. Heute kehrt er als zentrale Figur in der Kampagne „Watch your Six" zurück, die sich an der Terminologie der Uhrposition eines Kampffliegers orientiert. Zusammen zementieren diese Kapitel Felix the Cat als geliebte Ikone der Luftfahrt, die perfekt zu den Wurzeln von Bremont in der Luftfahrt passt.

Die Bremont Altitude MB Meteor war die natürliche Wahl für die Zusammenarbeit mit Felix the Cat. Seit der Gründung von Bremont im Jahr 2002 genießen die Fliegeruhren von Bremont das Vertrauen von militärischen und zivilen Fliegern, Abenteurern, Sammlern und Liebhabern. Das gilt insbesondere für die MB-Serie, die speziell entwickelt wurde, um den strengen Testverfahren für Martin-Baker-Flugzeugschleudersitze standzuhalten.

Im Jahr 2025 knüpfte Bremont stolz an dieses Erbe an und stellte die neueste Iteration der MB vor: die Altitude MB Meteor, eine dynamische Neuauflage des MB-Konzepts: verfeinert, aktualisiert und gestrafft, unter Beibehaltung der Merkmale, die gefeierte MB-Modelle für 16 Jahre definiert haben.

Die Grade 2 Titanium Altitude MB Meteor „Felix the Cat" greift das ikonische 42-mm-Design auf und verpasst ihm eine taktische DLC-Beschichtung in „Stealth Black" mit dramatischem Effekt. Die 3-teilige Trip-Tick-Gehäusekonstruktion beherbergt einen gerändelten PVD-Titanlauf, der sich bis zu den gerändelten Titankronen erstreckt.

Felix the Cat ist direkt auf das schwarze Zifferblatt appliziert und läuft frech mit der Nummer 6 davon, die ebenso wie alle applizierten Ziffern und Indizes mit hochwertigem weißem Super-LumiNova® (blaue Emission) gefüllt ist, um optimale Ablesbarkeit und Klarheit zu gewährleisten.

Die in beide Richtungen drehbare Innenlünette wird durch den Rotoklick-Mechanismus bedient, der über die gerändelte 4-Uhr-Krone aus Titan DLC eingestellt werden kann - ein Markenzeichen der Bremont MB Design-DNA.

Die Bremont Altitude MB Meteor „Felix the Cat" behält eines der kultigsten Merkmale der MB bei: der mit einer Schlaufe versehene „Auswurf"-Zuggriff an der Spitze des Sekundenzeigers - in leuchtendem Gelb und Schwarz, die an die Lebendigkeit der ursprünglichen, ikonischen MBI erinnern. Die Minutentafel ist ebenfalls in einem kräftigen und leuchtenden Gelb gehalten. Diese leuchtend gelben Akzente sind nicht nur eine Anspielung auf die Flugsicherheitsstandards, sondern heben sich auch optisch von der schwarzen Farbpalette ab.

Das Herzstück der Altitude MB Meteor „Felix the Cat" ist das auf einem La Joux-Perret-Kaliber basierende Uhrwerk BB14-AH von Bremont mit 24 Lagersteinen und einer Gangreserve von 68 Stunden. Das Uhrwerk ist in einer flexiblen Gummilagerung aufgehängt, um Stöße zu absorbieren und Stöße zu minimieren, während eine Weicheisenabschirmung vor starken Magnetfeldern schützt.

Dreht man die Uhr um, kommt ein offener Gehäuseboden mit einem von Felix der Katze inspirierten Dekor zum Vorschein, der das feine Finish des Uhrwerks in Rotgussgrau mit Genfer Streifen zeigt. Der Zeitmesser wird mit einem mattschwarzen DLC-Titanarmband mit Schnellverschluss oder einem strukturierten schwarzen Lederarmband mit Boxstitch-Detail angeboten. Die Armbänder sind auf Komfort, Ausdauer und Widerstandsfähigkeit ausgelegt und unterstreichen den leichten und leistungsorientierten Charakter der Altitude-Linie.

Die auf 500 Exemplare weltweit limitierte Bremont Altitude MB Meteor „Felix the Cat" ist mehr als ein visuelles Statement - sie ist eine Erinnerung daran, mutig und neugierig zu bleiben und die Reise zu genießen.

Foto: https://mma.prnewswire.com/media/2926235/Bremont_MB_x_Felix_the_Cat.jpg

Logo: https://mma.prnewswire.com/media/2926234/Bremont_Logo.jpg