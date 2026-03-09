Presentación de Bremont X Félix el Gato

'Watch Your 6, es Félix el Gato'

LONDRES, 9 de marzo de 2026 /PRNewswire/ -- Bremont, en asociación con Universal Products & Experiences (UP&E), presenta una colaboración que une la auténtica herencia de la aviación y el inconfundible espíritu travieso de uno de los iconos más perdurables del mundo.

Bremont MB x Felix the Cat

Celebrando su pasión por la "relojería alegre", un enfoque arraigado en el ADN de la marca, y su compromiso a largo plazo con la aviación militar, Bremont presenta una colaboración con Universal Products & Experiences inspirada en Félix el Gato, un personaje cuyo legado en los cielos se extiende a lo largo de generaciones y continentes.

Estrechamente asociado con los escuadrones de aviación de la Armada de los EE.UU., especialmente el VFA-31, también conocido como los "Tomcatters", donde Félix el Gato aparece en la insignia, su historia se remonta al escuadrón VF-3 original, que se ha mantenido a través de sucesivos rediseños hasta el actual VFA-31.

Considerado durante mucho tiempo como un amuleto de confianza para los pilotos, Félix el Gato ha simbolizado el coraje, el humor y la aventura intrépida desde los inicios de la aviación. Hoy regresa como el personaje central de la campaña "Watch your Six", basada en la terminología de las posiciones del reloj de los pilotos de caza. Juntos, estos capítulos consolidan a Félix el Gato como un querido icono de la aviación, en perfecta sintonía con las raíces de aviación de Bremont.

El Bremont Altitude MB Meteor fue la elección de diseño natural para la colaboración con Félix el Gato. Desde su fundación en 2002, sus relojes de piloto se han ganado la confianza de pilotos militares y civiles, aventureros, coleccionistas y entusiastas. Ninguno más que la serie MB, diseñada específicamente para resistir los rigurosos procedimientos utilizados en las pruebas de asientos eyectables de aviones "Martin-Baker".

En 2025, Bremont, con orgullo, consolidó este legado y presentó la última versión del MB, el Altitude MB Meteor, una nueva versión dinámica del concepto MB: refinada, mejorada y optimizada, conservando las características que han definido a los célebres modelos MB durante 16 años.

El Altitude MB Meteor "Felix the Cat" de titanio de grado 2 retoma el icónico diseño de 42 mm y lo presenta en un acabado DLC táctico "negro discreto" que le confiere un efecto espectacular. La caja Trip-Tick de tres piezas alberga un barrilete moleteado de titanio PVD que se extiende hasta las coronas moleteadas de titanio.

La ilustración de Félix el Gato se aplica directamente sobre la esfera negra discreta, destacando con picardía el número 6, que, junto con todos los números e índices aplicados, está recubierto con Super-LumiNova® blanca de alta calidad (emisión azul) para garantizar una legibilidad y claridad óptimas.

El bisel interior giratorio bidireccional se acciona mediante el mecanismo de clic roto, que se ajusta mediante la corona moleteada de titanio DLC a las 4, un sello distintivo del diseño Bremont MB.

El Bremont Altitude MB Meteor "Felix the Cat" conserva una de las características más icónicas del MB: el tirador de eyección en forma de bucle en la punta del segundero, en vibrantes amarillo y negro, que evoca la vitalidad del icónico MBI original. La minutería también está realizada en un amarillo intenso y brillante. Estos acentos en amarillo brillante no solo rinden homenaje a los estándares de seguridad aérea, sino que también sirven como contraste visual frente a la discreta paleta de negro.

En esencia, el Altitude MB Meteor "Felix the Cat" está impulsado por el movimiento BB14-AH de Bremont, construido sobre un calibre La Joux-Perret, con 24 rubíes y una reserva de marcha de 68 horas. El movimiento está suspendido dentro de una montura de caucho flexible para absorber los impactos y minimizarlos, mientras que el blindaje de hierro suave lo protege contra potentes campos magnéticos.

Al girar el reloj, se presenta un fondo de caja abierto con una decoración inspirada en Félix el Gato, que revela el fino acabado del movimiento en gris plomo con rayas de Ginebra. El reloj se ofrece con un brazalete de titanio DLC negro mate con cierre rápido o con una correa de cuero negro texturizado con detalle de costuras cuadradas. Diseñados para la comodidad, la resistencia y la durabilidad, los brazaletes refuerzan la ligereza y el alto rendimiento de la línea Altitude.

Limitada a 500 ejemplares en todo el mundo, la colaboración Bremont Altitude MB Meteor "Felix the Cat" es más que una declaración visual: es un recordatorio para ser audaces, curiosos y disfrutar del viaje.

