PRÉSENTATION DE BREMONT X FELIX THE CAT

Attention, c'est Felix le chat !

LONDRES, 9 mars 2026 /PRNewswire/ -- Bremont, en partenariat avec Universal Products & Experiences (UP&E), dévoile une collaboration qui réunit l'héritage authentique de l'aviation et l'esprit espiègle incomparable de l'une des icônes les plus durables du monde.

Bremont MB x Felix the Cat

Célébrant sa passion pour l'horlogerie joyeuse - une approche depuis longtemps ancrée dans l'ADN de la marque - et son engagement de longue date en faveur de l'aviation militaire, Bremont présente une collaboration avec Universal Products & Experiences inspirée par Felix the Cat, un personnage dont l'héritage dans les airs s'étend sur plusieurs générations et continents dans le monde entier.

Étroitement associé aux escadrons d'aviation de la marine américaine, notamment à la VFA-31, alias les « Tomcatters », , où Felix le chat figure sur l'insigne, son histoire remonte à l'escadron VF-3 d'origine, qui s'est perpétué à travers des remaniements successifs jusqu'à la VFA-31 d'aujourd'hui.

Longtemps considéré comme un porte-bonheur fiable pour les pilotes, Félix le chat symbolise le courage, l'humour et l'aventure sans peur depuis les premiers jours de l'aviation. Aujourd'hui, il revient en tant que personnage central de la campagne « Watch your Six », qui s'inspire de la terminologie de la position de l'horloge des pilotes de chasse. Ensemble, ces chapitres font de Felix the Cat une icône de l'aviation bien-aimée, en parfaite adéquation avec les racines aéronautiques de Bremont.

La Bremont Altitude MB Meteor était le choix naturel pour la collaboration avec Felix the Cat. Depuis la création de Bremont en 2002, ses montres de pilote ont gagné la confiance des pilotes militaires et civils, des aventuriers, des collectionneurs et des passionnés. La série MB a été spécialement conçue pour résister aux procédures rigoureuses utilisées pour tester les sièges éjectables des avions « Martin-Baker ».

En 2025, Bremont s'est fièrement appuyé sur cet héritage et a présenté la dernière itération de la MB, l'Altitude MB Meteor, une nouvelle itération dynamique du concept MB : raffiné, amélioré et rationalisé, tout en conservant les caractéristiques qui ont défini les célèbres modèles MB depuis 16 ans.

L'Altitude MB Meteor « Felix the Cat » en titane grade 2 reprend le design emblématique de 42 mm et l'habille entièrement d'une finition DLC tactique « stealth black » à l'effet spectaculaire. Le boîtier Trip-Tick en trois parties abrite un barillet moleté en titane PVD qui se prolonge jusqu'aux couronnes moletées en titane.

Le dessin de Felix the Cat est appliqué directement sur le cadran noir, s'emparant du chiffre 6 qui, comme tous les chiffres et index appliqués, est rempli de Super-LumiNova® blanc de haute qualité (émission bleue), pour garantir une lisibilité et une clarté optimales.

La lunette intérieure tournante bidirectionnelle est actionnée par le mécanisme roto-click qui peut être ajusté à l'aide de la couronne moletée en titane DLC à 4 heures - une signature de l'ADN du design MB de Bremont.

La Bremont Altitude MB Meteor « Felix the Cat » conserve l'une des caractéristiques les plus emblématiques de la MB : la poignée d'éjection à l'extrémité de l'aiguille des secondes, en jaune et noir vibrants, qui rappellent l'éclat de la MBI originale et emblématique. La piste des minutes est également exécutée en jaune vif et brillant. Ces touches de jaune vif ne font pas seulement référence aux normes de sécurité aérienne, mais servent également de touches visuelles par rapport à la palette de noir furtif.

L'Altitude MB Meteor « Felix the Cat » est animée par le mouvement BB14-AH de Bremont, basé sur un calibre La Joux-Perret, doté de 24 rubis et d'une réserve de marche de 68 heures. Le mouvement est suspendu à l'intérieur d'un support en caoutchouc flexible qui absorbe les chocs et minimise les impacts, tandis qu'un blindage en fer doux protège des champs magnétiques puissants.

En retournant la montre, le fond du boîtier s'ouvre sur une décoration inspirée de Felix le chat, révélant les finitions du mouvement en gris gunmetal avec les rayures de Genève. Le garde-temps est proposé sur un bracelet en titane DLC noir mat avec fonction d'ouverture rapide ou sur un bracelet en cuir noir texturé avec détails de piqûre de boîte. Conçus pour le confort, l'endurance et la résistance, les bracelets renforcent la nature légère et performante de la ligne Altitude.

Limitée à 500 exemplaires dans le monde, la collaboration Bremont Altitude MB Meteor « Felix the Cat » est plus qu'une simple déclaration visuelle : c'est un rappel à l'audace, à la curiosité et au plaisir du voyage.

Photo: https://mma.prnewswire.com/media/2926235/Bremont_MB_x_Felix_the_Cat.jpg

Logo: https://mma.prnewswire.com/media/2926234/Bremont_Logo.jpg