Bridge to Life cède certains actifs à TransMedics

NORTHBROOK, Illinois, 3 août 2023 /PRNewswire/ -- Bridge to Life Ltd. (BTL), l'un des principaux fournisseurs mondiaux de technologies de préservation et de perfusion d'organes, a annoncé aujourd'hui la cession de certains actifs à TransMedics, Inc., filiale en propriété exclusive de TransMedics Group, Inc. (NASDAQ: TMDX), y compris ses actifs de perfusion cardiaque et pulmonaire EVOSS et de perfusion cardiaque LifeCradle. BTL utilisera le produit de la cession de ces actifs pour se concentrer sur son activité principale de solutions de préservation et sur sa demande en cours auprès de la Food and Drug Administration (FDA) concernant le système de perfusion VitaSmart™ Liver Machine Perfusion System.

À propos de cette transaction, Don Webber, PDG de BTL, a commenté : « Cette transaction nous permet de renforcer notre position financière et de financer de manière adéquate l'expansion continue de notre position de leader sur le marché mondial des solutions de préservation, ainsi que de poursuivre le développement de notre dispositif de perfusion d'organes abdominaux VitaSmart. En mai 2023, nous avons annoncé la fin du recrutement pour notre essai pivot HOPE, et nous prévoyons de soumettre notre demande d'approbation de précommercialisation à la Food and Drug Administration dans le courant de l'année. » https://bridgetolife.com/early-closure-of-bridge-to-life-ltd-hope-liver-trial-enrollment-affirms-the-potential-of-hypothermic-oxygenated-perfusion/

Piper Sandler & Co. a agi en tant que conseiller financier de Bridge to Life. Canaccord Genuity LLC a agi en tant que conseiller financier de TransMedics. Cooley LLP a été le conseiller juridique de Bridge to Life. Ropes & Gray LLP a été le conseiller juridique de TransMedics.

Depuis plus de 10 ans, Bridge to Life Ltd. a établi la norme en matière de soins en fournissant à la communauté des transplantés les solutions de préservation Belzer UW® de référence, ainsi que d'autres produits de base, notamment EasiSlush®. La société a également annoncé récemment des résultats provisoires prometteurs pour son dispositif de perfusion VitaSmart™ Liver et a terminé le recrutement pour l'essai clinique Bridge to HOPE Liver bien avant la date prévue. La société établit une nouvelle norme en matière de perfusion hypothermique par machine oxygénée avec le protocole unique HOPE développé avec les principaux chirurgiens internationaux spécialisés dans la transplantation d'organes. En concevant des technologies hautement efficaces et durables, Bridge to Life reste fidèle à sa mission, qui est de réduire les listes d'attente pour les transplantations d'organes en garantissant un accès équitable à ces nouvelles technologies innovantes pour tous les patients.

