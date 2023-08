Bridge to Life veräußert bestimmte Vermögenswerte an TransMedics

NORTHBROOK, Illinois, 3. August 2023 /PRNewswire/ -- Bridge to Life Ltd. (BTL), ein weltweit führender Anbieter von Organkonservierungs- und Perfusionstechnologien, gab heute die Veräußerung bestimmter Vermögenswerte an TransMedics, Inc. bekannt, eine hundertprozentige Tochtergesellschaft der TransMedics Group, Inc. (NASDAQ: TMDX), einschließlich des EVOSS-Perfusionssystems für Herz und Lunge und des LifeCradle-Transportsystems zur Organerhaltung für die Kardiologie. BTL wird den Erlös aus der Veräußerung dieser Vermögenswerte verwenden, um sich auf sein Kerngeschäft mit Konservierungslösungen und den anstehenden Antrag bei der US-amerikanischen Gesundheitsbehörde FDA (Food and Drug Administration) für das VitaSmart™-Maschinenperfusionssystem für die Leber zu konzentrieren.

Don Webber, CEO von BTL, kommentierte die Transaktion wie folgt: „Diese Transaktion ermöglicht es uns, unsere finanzielle Position zu stärken und den weiteren Ausbau unseres führenden Anteils am weltweiten Markt für Konservierungslösungen angemessen zu finanzieren sowie die Entwicklung unseres VitaSmart-Perfusionsgeräts für Bauchorgane fortzusetzen. Im Mai 2023 haben wir den Abschluss der Rekrutierung für unsere HOPE-Zulassungsstudie bekannt gegeben, und wir gehen davon aus, dass wir im Laufe dieses Jahres unseren Antrag auf eine vorläufige Marktzulassung (Premarket Approval, PMA) bei der Food and Drug Administration einreichen werden." https://bridgetolife.com/early-closure-of-bridge-to-life-ltd-hope-liver-trial-enrollment-affirms-the-potential-of-hypothermic-oxygenated-perfusion/

Piper Sandler & Co. fungierte als Finanzberater für Bridge to Life. Canaccord Genuity LLC fungierte als Finanzberater für TransMedics. Cooley LLP fungierte als Rechtsberater für Bridge to Life. Ropes & Gray LLP fungierte als Rechtsberater für TransMedics.

Seit mehr als einem Jahrzehnt setzt Bridge to Life Ltd. Standards in der medizinischen Versorgung, indem es die Transplantationsgemeinschaft mit den Belzer UW®-Konservierungslösungen, die den führenden Maßstab in der Branche darstellen, sowie mit anderen Kernprodukten wie EasiSlush® versorgt. Das Unternehmen gab außerdem vor kurzem vielversprechende Zwischenergebnisse der Zulassungsstudie für sein VitaSmart™-Perfusionsgerät für die Leber bekannt und schloss die Rekrutierung in die klinische Studie Bridge to HOPE Liver Clinical Trial deutlich früher als geplant ab. Mit dem einzigartigen HOPE-Protokoll, das in Zusammenarbeit mit führenden internationalen Organtransplantationschirurgen entwickelt wurde, setzt das Unternehmen einen neuen Standard in der hypothermen oxygenierten Maschinenperfusion. Durch die Entwicklung hochwirksamer und nachhaltiger Technologien bleibt Bridge to Life seinem Ziel treu, die Wartelisten für Organtransplantationen zu verkürzen und allen Patienten und Patientinnen einen gleichberechtigten Zugang zu diesen neuen innovativen Technologien zu ermöglichen.

