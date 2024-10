Bridge to Life und ULS Coimbra kündigen Zusammenarbeit an, um die Konservierung von Lebern zu verbessern, die auf eine Transplantation warten

Die Initiative beginnt mit der Entwicklung und Veröffentlichung einer Fallstudie, die die wichtige Forschung und die Verfahren der Organtransplantation an der ULS Coimbra aufzeigt.

„Bridge to Life freut sich darauf, die Innovationen und Fortschritte im Bereich der Organtransplantation an der ULS Coimbra zu unterstützen, und wir freuen uns darauf, unser Fachwissen und unsere Erfahrung mit dem bedeutenden Erbe der ULS Coimbra im Bereich der Organtransplantation zu kombinieren", sagte Mauricio Carvalho, Direktor für medizinische und wissenschaftliche Angelegenheiten. „Während die akademische Forschung und die Industrie bereits in anderen Bereichen zusammengearbeitet haben, ist dies das erste Mal, dass eine solche Initiative auf dem Gebiet der Organtransplantation stattfindet", sagte er weiter.

Über ULS Coimbra

ULS Coimbra ist eines der größten portugiesischen Krankenhäuser mit einem umfassenden Forschungs-, Lehr- und patientenzentrierten Versorgungskonzept. Die Hauptaufgabe der ULS Coimbra besteht darin, eine qualitativ hochwertige klinische Versorgung im Rahmen der vor- und postgradualen Ausbildung zu bieten, wobei der Schwerpunkt auf Forschung, wissenschaftlichen Erkenntnissen und Innovation liegt. Das Krankenhaus bietet eine umfassende Versorgung in allen führenden medizinischen und chirurgischen Fachbereichen. Die Exzellenzzentren der ULS Coimbra gewährleisten hochwertige Gesundheitsdienstleistungen in spezialisierten Bereichen wie der Transplantation menschlicher Organe. Es ist eine medizinische Einrichtung in Portugal, die für ihre hochqualifizierten Referenzzentren in medizinischen und chirurgischen Fachbereichen bekannt ist. Die ULS Coimbra verfügt über moderne Labor- und Lagereinrichtungen mit speziellen Geräten und Personal für die Charakterisierung von biologischen und Gewebeproben. Die ULS Coimbra ist ein wichtiger Teil des Gesundheitsökosystems von Coimbra und Mitglied des Kooperationsnetzwerks M8 Alliance of Academic Health Centers, Universities and National Academies, das für seine herausragenden Leistungen in Bildung und Forschung bekannt ist.

Über Bridge to Life Ltd

Bridge to Life Ltd ist ein marktführender Anbieter von Lösungen für die Organkonservierung und Perfusion und bietet erstklassige Produkte wie Belzer UW, EasiSlush und das hypothermische sauerstoffhaltige Perfusionssystem VitaSmart1. Mit einem starken Fokus auf Produktqualität, Innovation und Zugänglichkeit bedient das Unternehmen weltweit führende Transplantationszentren und Organbeschaffungsstellen (OPO) und arbeitet mit ihnen zusammen.

1VitaSmart hat das CE-Zeichen und ist in mehreren Märkten außerhalb der Vereinigten Staaten erhältlich. VitaSmart ist in den USA nicht zum Verkauf zugelassen. Das Unternehmen schloss seine zulassungsrelevante, multizentrische, randomisierte klinische Studie in den USA im Jahr 2023 erfolgreich ab und wird voraussichtlich Anfang nächsten Jahres den Zulassungsantrag bei der FDA einreichen.

