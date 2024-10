Bridge to Life et l'ULS Coimbra annoncent une collaboration visant à améliorer la préservation des foies en attente de transplantation

L'initiative démarre avec le développement et le lancement d'une étude de cas démontrant l'importance de la recherche et des procédures de transplantation d'organes menées à l'ULS Coimbra.

« Bridge to Life se réjouit de soutenir les innovations et les avancées en matière de transplantation d'organes à l'ULS Coimbra et se réjouit de combiner son expertise et son expérience avec l'héritage significatif de l'ULS Coimbra en matière de transplantation d'organes », a déclaré Mauricio Carvalho, directeur des affaires médicales et scientifiques. « La recherche universitaire et l'industrie ont déjà collaboré dans d'autres domaines, mais c'est la première fois qu'une telle initiative a lieu dans le domaine de la transplantation d'organes », a-t-il ajouté.

À propos de l'ULS Coimbra

L'ULS Coimbra est l'un des plus grands hôpitaux portugais, avec une approche globale de la recherche, de l'enseignement et des soins centrés sur le patient. La mission principale de l'ULS Coimbra est de fournir des soins cliniques de haute qualité dans un contexte de formation pré et postuniversitaire, en mettant l'accent sur la recherche, les connaissances scientifiques et l'innovation. L'hôpital offre des soins complets dans toutes les principales spécialités médicales et chirurgicales. Les centres d'excellence de l'ULS Coimbra garantissent des services de santé de haut niveau dans des domaines spécialisés tels que la transplantation d'organes humains. Il s'agit d'une institution médicale portugaise reconnue pour ses centres de référence hautement qualifiés dans des domaines médicaux et chirurgicaux spécialisés. L'ULS Coimbra dispose d'un laboratoire moderne et d'installations de stockage, d'équipements spécialisés et de ressources humaines pour la caractérisation des échantillons biologiques et tissulaires. L'ULS Coimbra représente une partie importante de l'écosystème de santé de Coimbra et est membre du réseau de collaboration M8 Alliance de centres de santé universitaires, d'universités et d'académies nationales reconnus pour leur excellence en matière d'enseignement et de recherche.

À propos de Bridge to Life Ltd

Bridge to Life Ltd est un leader du marché des solutions de préservation d'organes et de perfusion, offrant des produits de premier ordre tels que Belzer UW, EasiSlush et le système de perfusion hypothermique oxygéné VitaSmart1. En mettant l'accent sur la qualité des produits, l'innovation et l'accessibilité, l'entreprise travaille en partenariat avec les principaux centres de transplantation et bureaux d'approvisionnement en organes (OPO) du monde entier.

1VitaSmart est marqué CE et disponible à la vente sur plusieurs marchés en dehors des États-Unis. La vente de VitaSmart n'est pas autorisée aux États-Unis. L'entreprise a achevé avec succès son étude clinique pivot multicentrique et randomisée aux États-Unis en 2023 et prévoit de déposer une demande auprès de la FDA au début de l'année prochaine.

Vidéo - https://mma.prnewswire.com/media/2538933/coimbra_2024_liver_transplant_vitasmart.mp4

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2085277/Bridge_to_Life_Logo.jpg