Brigade Electronics: Het belang van integratie in het voertuig om afleiding van chauffeurs en een overkill aan informatie te voorkomen

Dergelijke technologie wordt echter aldoor aangepast en bepaalde traditionele apparaten, zoals achteruitrij-alarmen met luide piepsignalen, zijn vervangen door directionele White Sound-alarmen die alleen in de gevarenzone zijn te horen en geluidshinder beperken.

De pionier van deze technologie is Brigade Electronics, in 1976 opgericht door Chris Hanson-Abbott MBE. Het bedrijf onderzoekt constant nieuwe technologieën om voertuigveiligheid te verbeteren.

Een van de doelen van Brigade is vermindering van de overkill aan informatie die bestuurders moeten verwerken en minder afleiding in het voertuig. Het bedrijf realiseert dit door middel van geïntegreerde technologieën die samenwerken en elkaar aanvullen - zonder extra monitoren of aparte zoemers.

Huib Slijkhuis van Brigade Electronics zegt:

"Onderzoek heeft uitgewezen dat arbeiders in de transportsector stressniveaus boven het gemiddelde ervaren. Het is daarom heel belangrijk dat technologie bestuurders helpt en de voertuigveiligheid verbetert zonder hun werk nog moeilijker te maken."

Een van de producten van Brigade, het Backeye®360 camera-/monitorsysteem, werd ontwikkeld als antwoord op issues veroorzaakt door dode hoeken - zonder dat bestuurders talrijke spiegels hoeven controleren. Huib vervolgt:

"Met spiegels en camera's die slechts één beeld weergeven, kunnen bestuurders weliswaar in dode hoeken kijken, maar uit onderzoek blijkt dat in de tijd waarin een bestuurder naar vier spiegels kijkt, de situatie beoordeelt en dan op eventuele gevaren reageert, het voertuig wel 10 meter af kan leggen, zelfs als dit maar 5 km per uur rijdt. Backeye®360 lost dit probleem op met een allesomvattend 360° beeld van het voertuig en de omgeving in één enkele weergave."

Maar ook producten die samenwerken spelen een belangrijke rol in de verbetering van veiligheid. Huib voegt daaraan toe:

"Er is onderzoek uitgevoerd naar de gevaren van afleiding in de cabine en wij ontwikkelen producten om deze kwestie aan te pakken. Als een wagenparkbeheerder die het Backeye®360-systeem van Brigade heeft geïnstalleerd later bijvoorbeeld een Brigade ultrasoon detectiesysteem wil installeren, is het laatste wat zijn bestuurders willen extra schermen en geluidssignalen om te controleren. Onze producten vullen elkaar aan, zodat ze naadloos kunnen worden geïntegreerd zonder afbreuk te doen aan de bestuurderservaring."

