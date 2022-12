Targi BRILIANPRENEUR UMKM EXPO(RT) 2022 walczą o międzynarodowy rynek, rozszerzając grono uczestników do 500 mikro, małych, średnich i dużych przedsiębiorstw

DŻAKARTA, Indonezja, 16 grudnia 2022 r. /PRNewswire/ -- PT Bank Rakyat Indonesia (BRI) Tbk (IDX: BBRI) prezentuje targi BRILIANPRENEUR UMKM EXPO(RT) 2022 w formacie hybrydowym. Tegoroczne wydarzenie w formule wirtualnej, odbywające się w dniach 1-31 grudnia, spotyka się z ciepłym przyjęciem od samego początku. Targi odbywają się również w formie stacjonarnej w dniach 14-18 grudnia. Podczas wydarzenia w Centrum Kongresowym w Dżakarcie prezentowane są produkty 502 objętych patronatem mikro, małych, średnich i dużych przedsiębiorstw (MMŚDP) z Indonezji.

Left to Right: Catur Budi Harto, Vice President Director BRI; Teten Masduki, Minister of Cooperatives and Small and Medium Enterprises of Indonesia; Sandiaga Uno, Minister of Tourism and Creative Economy of Indonesia; Sunarso, President Director BRI; and Amam Sukriyanto, Director of Small and Medium Business BRI.

W pełni interaktywny udział w targach można wziąć za pośrednictwem strony https://brilianpreneur.com/virtual. Na wirtualnych targach znaleźć można wszystkie produkty MMŚDP wystawiane na miejscu w Centrum Kongresowym. Co więcej, zwiedzający wirtualne targi mogą od razu nabywać interesujące ich produkty na platformach e-commerce, do których podano odnośniki.

„Konsekwentnie wspieramy MMŚDP za pośrednictwem inicjatywy Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia, w ramach której objęte patronatem MMŚDP zyskują możliwości prezentowania najlepszych produktów na różnych targach międzynarodowych. Jako agencja rozwoju udzielamy im wsparcia w postaci programów szkoleń online i stacjonarnych, dzięki którym mogą wyprzedzić konkurencję i czerpać większe zyski z rynków międzynarodowych" – powiedział Sunarso, prezes Bank Rakyat Indonesia.

Odbędzie się również szereg wydarzeń towarzyszących, takich jak sesje B2B, warsztaty coachingowe, ceremonia wręczenia nagród UMKM, bazary czy Live Shopping. Tegoroczne wydarzenie ma na celu zwiększenie wartości umów eksportowych z 72 mln USD do 75 mln USD.

Konsekwentne dążenia MMŚDP do prześcignięcia globalnej konkurencji

Patronatem objęto MMŚDP z 22 prowincji na terenie całej Indonezji, wybranych na podstawie kryteriów powiązanych z międzynarodowymi standardami, dotyczących m.in. designu, innowacyjności, wpływu na społeczeństwo, a także zrównoważenia, wartości eksportowej i dotychczasowych osiągnięć.

Podczas targów BRILIANPRENEUR UMKM EXPO(RT) 2022 – nawiązujących do kultury indonezyjskiej i stawiających na zrównoważony rozwój – prezentowane są również dwie nowe kategorie produktów: technologia cyfrowa i wellness. Stanowią one uzupełnienie flagowych kategorii, takich jak wystrój wnętrz, artykuły spożywcze, ozdoby i moda.

Wśród najważniejszych produktów w kategorii spożywczej znalazł się „YAMMY BABEH", uczestniczący w programie od 2019 r. Bunda Elis, założycielka firmy produkującej ten wyrób, przyznała, że udział wsparcia z Bank Rakyat Indonesia w łącznej wartości eksportu przedsiębiorstwa wyniósł niemal 90%.

„Program ten przyczynił się do wzrostu naszej produktywności, nawet podczas pandemii. W marcu 2020 r. zrealizowaliśmy nasze pierwsze zamówienia na eksport towaru do Australii, a w listopadzie nasze produkty trafiły do Kanady. Dzięki wsparciu Bank Rakyat Indonesia mogliśmy zaprezentować nasze produkty podczas licznych targów międzynarodowych odbywających się m.in. w Indiach, Meksyku, Hongkongu i Malezji" – powiedziała Bunda Elis.

Więcej informacji można znaleźć na stronie http://brilianpreneur.com, a także profilach społecznościowych na Instagramie @bankbri_id, Twitterze @bankbri_id, @kontakbri oraz @promo_bri, a także Facebooku Bank BRI, YouTubie Bank BRI i TikToku @bankbri_id.

#Brilianpreneur2022 #BRIngMSMEtoTheWorld

Zdjęcie – https://mma.prnewswire.com/media/1970251/BRILianpreneur_UMKM_EXPORT_2022.jpg

SOURCE PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BRI)