Briser 5 fausses idées pour accélérer le développement écologique

Fausse idée 1 : Le secteur des TIC contribue à l'augmentation des émissions de carbone. Selon le rapport SMARTer 2030 du GeSI, le secteur des TIC ne devrait représenter que 1,97 % des émissions mondiales de carbone en 2030. Mais surtout, d'autres secteurs devraient réduire leurs propres émissions de carbone de 20 % en appliquant les technologies des TIC, soit un montant total dix fois supérieur aux émissions de carbone du secteur des TIC lui-même. Ces économies secondaires sont appelées « empreinte carbone ». L'ampleur de cette empreinte carbone a conféré aux infrastructures TIC une importance croissante dans de nombreuses stratégies nationales. Huawei lui-même prévoit que 1 YB de données mondiales sera stocké sur le cloud d'ici 2030. Cela signifie que 150 millions de tonnes d'émissions de carbone peuvent être économisées chaque année si l'infrastructure actuelle est équipée de technologies de transmission plus écologiques et entièrement optiques. Ces économies équivaudraient à la plantation de 200 millions d'arbres, une quantité qui couvrirait la totalité de l'Europe en forêts.

Fausse idée 2 : On se concentre trop sur les émissions de la chaîne d'approvisionnement, qui sont considérées comme la principale cause d'émissions de carbone pour les équipements de réseau. Comme l'a expliqué Philip Song dans sa présentation, si l'on considère l'ensemble du cycle de vie des équipements de réseau, seuls 2 % des émissions de carbone sont générées pendant la fabrication, tandis que 80 à 95 % le sont pendant l'utilisation. Philip Song a donc proposé que la clé de la réduction des émissions de carbone du secteur des TIC soit l'adoption de technologies innovantes pour améliorer l'efficacité énergétique.

Fausse idée 3 : Le développement écologique ne concerne que l'énergie verte. Si le développement de l'énergie solaire et de l'énergie éolienne est important pour le développement écologique de l'industrie des TIC, des gains énormes peuvent être réalisés en améliorant systématiquement l'efficacité énergétique des réseaux de télécommunications. À cette fin, Huawei a présenté une solution verte à trois niveaux lors de ce sommet afin d'améliorer systématiquement l'efficacité énergétique des réseaux par le biais d'un « site écologique, d'un réseau écologique et d'une utilisation écologique », aidant ainsi les opérateurs à atteindre l'objectif « Plus de bits, moins de watts ».

Fausse idée 4 : L'efficacité énergétique du réseau est égale à la somme des efficacités énergétiques de ses équipements de télécommunications. L'évaluation de l'efficacité énergétique d'un seul boîtier d'équipement ne suffit pas pour prendre des décisions de planification et de construction complètes et fondées sur des scénarios. Huawei a recommandé d'établir un système d'indicateurs unifié et normalisé (NCI) pour évaluer avec précision et formuler des politiques d'économie d'énergie pour des réseaux entiers en mesurant les indicateurs d'efficacité énergétique des principaux équipements de communication, des équipements auxiliaires des sites, des réseaux de transport et des centres de données.

Fausse idée 5 : Les économies d'énergie ne doivent pas avoir d'impact sur les indicateurs de performance du réseau. En réalité, il existe un compromis entre les fonctions d'économie d'énergie et certains indicateurs de réseau. Cependant, les fonctions d'économie d'énergie peuvent être adoptées au détriment des tarifs de pointe et de certains autres indicateurs, mais sans avoir d'impact sur l'expérience réelle des utilisateurs. En Allemagne, une solution d'arrêt intelligent a été déployée dans les centres commerciaux à minuit. Bien qu'elle réduise légèrement les taux de pointe, elle permet de réduire la consommation d'énergie du site de 10 % sans affecter l'expérience des utilisateurs.

Dans son discours de clôture, Philip Song a formulé cinq suggestions pour un développement écologique dans le secteur des TIC : « Premièrement, nous devrions développer vigoureusement l'industrie des TIC pour permettre le développement écologique d'autres industries. Deuxièmement, nous devons accorder plus d'attention aux émissions de carbone de l'infrastructure TIC pendant l'utilisation plutôt que pendant la fabrication. Troisièmement, la solution systématique du "site écologique, du réseau écologique et de l'utilisation écologique" aidera les opérateurs à améliorer continuellement la capacité du réseau et à réduire la consommation d'énergie par bit, pour parvenir à "plus de bits, moins de watts". Quatrièmement, nous devons définir un système unifié d'indicateurs d'efficacité énergétique pour identifier les principaux problèmes de consommation d'énergie. Cinquièmement, les watts sont décidés par l'expérience de l'utilisateur. »

