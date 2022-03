Derrubando cinco conceitos equivocados para acelerar o desenvolvimento ecológico

Equívoco 1: o setor de TIC contribui para o aumento das emissões de carbono. De acordo com o relatório SMARTer2030 da GeSI, espera-se que o setor de TIC responda por apenas 1,97% das emissões globais de carbono até 2030. Mais importante ainda, espera-se que outros setores, aplicando tecnologias de TIC, reduzam 20% de suas próprias emissões de carbono, um valor total de dez vezes as emissões de carbono do próprio setor de TIC. Essas economias secundárias são chamadas de impactos ambientais positivos (carbon handprint). O tamanho deste impacto positivo tornou a infraestrutura de TIC cada vez mais importante em muitas estratégias nacionais. A própria Huawei prevê que 1 YB (yottabites) de dados globais serão armazenados na nuvem até 2030. Isso significa que 150 milhões de toneladas de emissões de carbono poderão ser economizadas a cada ano se a infraestrutura atual estiver equipada com tecnologias mais ecológicas de transmissão totalmente ópticas. Essas economias seriam equivalentes ao plantio de 200 milhões de árvores – uma quantidade que cobriria de florestas a totalidade da Europa.

Equívoco 2: há um foco excessivo nas emissões da cadeia de suprimentos, que são consideradas a maior causa de emissões de carbono para equipamentos de rede. Como o Dr. Song descreveu em sua apresentação, se você olhar para todo o ciclo de vida dos equipamentos de rede, apenas 2% de suas emissões de carbono são geradas durante a fabricação, enquanto 80 a 95% são geradas durante o uso. Por isso, o Dr. Song propôs que a chave para reduzir as emissões de carbono do setor de TIC será adotar tecnologias inovadoras para melhorar a eficiência energética.

Equívoco 3: o desenvolvimento verde refere-se apenas à energia verde. Embora o desenvolvimento da energia solar e eólica seja importante para o desenvolvimento verde no setor de TIC, grandes ganhos podem ser alcançados por meio da melhoria sistemática da eficiência energética das redes de telecomunicações. Para tanto, a Huawei lançou neste fórum uma solução verde de três camadas para melhorar sistematicamente a eficiência energética da rede por meio de "Local verde, rede verde e operação verde", ajudando as operadoras a conseguirem "mais bits, menos watts".

Equívoco 4: a eficiência energética da rede é igual à soma das eficiências energéticas de seus equipamentos de telecomunicações. A avaliação da eficiência energética de uma única caixa de equipamentos não é suficiente para tomar decisões de planeamento e construção abrangentes e baseadas em cenários. A Huawei recomendou estabelecer um sistema de indicadores unificado e padronizado (NCI) para avaliar e formular com precisão políticas de economia de energia para redes inteiras, medindo os indicadores de eficiência energética dos principais equipamentos de comunicação, equipamentos auxiliares do local, redes de transporte e data centers.

Equívoco 5: a economia de energia não deve afetar qualquer indicador de desempenho da rede. A verdade é que há uma troca (trade-off) entre os recursos de economia de energia e alguns indicadores de rede. No entanto, os recursos de economia de energia podem ser adotados às custas das taxas de pico e de alguns outros indicadores, mas sem afetar a experiência real do usuário. Na Alemanha, uma solução inteligente de desligamento foi implementada em shoppings à meia-noite. Embora ela reduza ligeiramente as taxas de pico, reduz o consumo de energia do local em 10% sem afetar a experiência do usuário.

Durante suas observações de encerramento, o Dr. Song apresentou cinco sugestões para o desenvolvimento verde no setor de TIC: "Em primeiro lugar, devemos desenvolver fortemente o setor de TIC para permitir o desenvolvimento verde em outros setores. Em segundo lugar, devemos prestar mais atenção às emissões de carbono da infraestrutura de TIC durante o uso, e não apenas durante a fabricação. Em terceiro lugar, a solução sistemática de "Local verde, rede verde e operação verde" ajudará os provedores a melhorarem continuamente a capacidade da rede e a reduzir o consumo de energia por bit, conseguindo "mais bits, menos watts". Em quarto lugar, devemos definir um sistema unificado de indicadores de eficiência energética para identificar os principais problemas de consumo de energia. Em quinto lugar, os watts são decididos pela experiência do usuário."

O MWC22 Barcelona será realizado de 28 de fevereiro a 3 de março em Barcelona, na Espanha. A Huawei apresentará seus produtos e soluções no estande 1H50 na Fira Gran Via salão 1. Juntamente com operadoras globais, profissionais do setor e líderes de opinião, aprofundaremos tópicos como tendências do setor, GUIDE para o futuro e desenvolvimento verde para visualizar o futuro das redes digitais. Para mais informações, acesse: https://carrier.huawei.com/en/events/mwc2022.

