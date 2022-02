Obalenie 5 błędnych przekonań dla przyśpieszenia ekologicznego rozwoju

Błędne przekonanie nr 1: przemysł teleinformatyczny przyczynia się do zwiększenia emisji dwutlenku węgla. Według raportu GeSI SMARTer2030 branża teleinformatyczna do 2030 roku będzie odpowiadać jedynie za 1,97% światowej emisji dwutlenku węgla. Co ważniejsze, oczekuje się, że poprzez zastosowanie zaawansowanych technologii pozostałe sektory przemysłu zredukują własne emisje dwutlenku węgla o 20%, co w sumie stanowi 10-krotność emisji dwutlenku węgla samej branży. Te wtórne oszczędności nazywane są pozytywnym śladem ekologicznym. Jego wielkość spowodowała, że infrastruktura teleinformatyczna staje się coraz ważniejsza w wielu narodowych strategiach. Według prognoz samego koncernu Huawei do 2030 roku 1 YB globalnych danych będzie przechowywany w chmurze. Oznacza to, że przy zastosowaniu bardziej ekologicznych, całkowicie optycznych technologii przesyłu danych można zaoszczędzić 150 milionów ton emisji dwutlenku węgla rocznie. Te oszczędności byłyby równoważne zasadzeniu 200 milionów drzew - czyli ilości, która pokryłaby lasami całą Europę.