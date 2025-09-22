Bristol Myers Squibb entscheidet sich für Veeva Vault CRM

Für CRM der nächsten Generation mit tiefgreifenden, branchenspezifischen KI-Agenten

PLEASANTON, Kalifornien, 22. September 2025 /PRNewswire/ -- Veeva Systems (NYSE: VEEV) gab heute bekannt, dass Bristol Myers Squibb (BMS) sich verpflichtet hat, Veeva Vault CRM.

„Technologie verändert grundlegend die Art und Weise, wie wir mit unseren Kunden und den von ihnen betreuten Patienten interagieren", sagte Greg Meyers, Geschäftsbereichsleiter, Leiter für digitale Strategie und Technologie bei Bristol Myers Squibb. „Wir freuen uns, den nächsten Schritt in unserer langjährigen Zusammenarbeit mit Veeva zu gehen, indem wir Vault CRM nutzen, um die Entscheidungsfindung von Ärzten über die immer komplexer werdende Palette an innovativen Medikamenten zu verbessern."

„Durch die Einbindung von KI in jeden Schritt der Kundenreise – von der Art und Weise, wie Ärzte wertvolle Informationen über unser Portfolio erhalten, bis hin zu ihrer Interaktion mit unserem Außendienst – ist Veeva ideal positioniert, um uns bei unserer Mission zu unterstützen, Patienten weltweit lebensverändernde Medikamente zur Verfügung zu stellen", fügt Meyers hinzu.

„Wir wissen das Vertrauen sowie die Partnerschaft zu schätzen und sind entschlossen, Bristol Myers Squibb bei der Bereitstellung von Medikamenten zu unterstützen, die das Leben von Patienten mit schweren Krankheiten verbessern", so Peter Gassner, Geschäftsführer von Veeva. „Mit Vault CRM liefern wir die nächste Generation von CRM mit eingebetteten KI-Agenten, um die Einbindung von Ärzten zu fördern und Patienten schneller die richtigen Behandlungen zukommen zu lassen."

Vault CRM ist Teil der „Vault CRM Suite" von Anwendungen, welche die technologische Grundlage für die kommerzielle Abwicklung bilden. Die ersten Veeva-KI-Agenten für Vault CRM – Pre-Call Agent, Content Agent, Free Text Agent und Voice Agent – werden voraussichtlich im Dezember 2025 verfügbar sein.

Informationen zu Veeva Systems

Veeva bietet die Branchen-Cloud für Life Sciences mit Software, Daten und Unternehmensberatung. Veeva hat sich der Innovation, der Produktqualität sowie dem Erfolg seiner Kundschaft verschrieben und betreut mehr als 1500 Kunden, von den größten biopharmazeutischen Unternehmen der Welt bis hin zu aufstrebenden Biotech-Unternehmen. Als gemeinnütziges staatliches Unternehmen verpflichtet sich Veeva, die Interessen aller Interessensgruppen, einschließlich Kunden, Beschäftigte, Aktionäre und der Branchen, für die das Unternehmen tätig ist, in Einklang zu bringen. Weitere Informationen finden Sie auf veeva.com.

Zukunftsgerichtete Aussagen von Veeva

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen zu den Produkten und Dienstleistungen von Veeva sowie den erwarteten Ergebnissen oder Vorteilen aus der Nutzung unserer Produkte und Dienstleistungen. Diese Aussagen beruhen auf unseren derzeitigen Erwartungen. Die tatsächlichen Ergebnisse können erheblich von den in dieser Pressemitteilung getätigten Angaben abweichen und wir sind nicht verpflichtet, solche Aussagen zu aktualisieren. Es bestehen zahlreiche Risiken, die sich negativ auf unsere Ergebnisse auswirken können, einschließlich der Risiken und Ungewissheiten, die in unserem Formular 10-Q für den Zeitraum bis zum 31. Juli 2025, das Sie hier finden, offengelegt wurden (eine Zusammenfassung der Risiken, die sich auf unser Geschäft auswirken können, finden Sie auf den Seiten 33 und 34), und in unseren späteren SEC-Einreichungen, auf die Sie unter sec.gov zugreifen können, aufgeführt sind.

