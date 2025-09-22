Bristol Myers Squibb adopte Veeva Vault CRM

Pour une gestion de la relation client de nouvelle génération avec des agents d'intelligence artificielle avancés et spécifiques à chaque secteur d'activité

PLEASANTON, Californie, 22 septembre 2025 /PRNewswire/ -- Veeva Systems (NYSE : VEEV) a annoncé aujourd'hui que Bristol Myers Squibb (BMS) s'est engagé à utiliser Veeva Vault CRM.

« La technologie modifie fondamentalement la façon dont nous nous interagissons avec nos clients et les patients qu'ils servent », a déclaré Greg Meyers, vice-président exécutif et responsable du numérique et de la technologie chez Bristol Myers Squibb. « Nous sommes ravis de franchir une nouvelle étape dans notre relation de longue date avec Veeva en utilisant Vault CRM pour aider à transformer la façon dont les professionnels de la santé prennent des décisions éclairées sur la gamme de plus en plus complexe de médicaments innovants disponibles aujourd'hui. »

« En intégrant l'IA à chaque étape du parcours client - de la façon dont les praticiens reçoivent des informations précieuses sur notre portefeuille à la façon dont ils s'engagent avec notre équipe terrain - Veeva est idéalement positionnée pour nous soutenir dans notre mission de fournir des médicaments qui changent la vie des patients dans le monde entier », a ajouté M. Meyers.

« Nous apprécions la confiance et le partenariat et nous engageons à soutenir Bristol Myers Squibb dans sa mission de fournir des médicaments qui transforment la vie des patients atteints de maladies graves », a déclaré Peter Gassner, PDG de Veeva. « Avec Vault CRM, nous proposons la prochaine génération de CRM avec des agents d'intelligence artificielle intégrés pour améliorer l'engagement des professionnels de la santé et aider à fournir plus rapidement les bons traitements aux patients. »

Vault CRM fait partie de la suite d'applications Vault CRM qui constitue la base technologique de l'exécution commerciale. Les premiers agents Veeva AI pour Vault CRM - agent de pré-appel, agent de contenu, agent de texte libre et agent vocal - devraient être disponibles en décembre 2025.

À propos de Veeva Systems

Veeva fournit le cloud sectoriel au secteur des sciences de la vie avec des logiciels, des données et des conseils commerciaux. Engagée dans l'innovation, l'excellence des produits et la réussite des clients, Veeva sert plus de 1 500 clients, qui vont des plus grandes sociétés biopharmaceutiques au monde aux sociétés biotechnologiques émergentes. En tant qu'organisation d'intérêt public, Veeva s'engage à équilibrer les intérêts de toutes les parties prenantes, y compris des clients, des employés, des actionnaires et des industries qu'elle sert. Pour plus d'informations, visitez le site veeva.com.

Déclarations prospectives de Veeva

Ce communiqué contient des déclarations prospectives concernant les produits et services de Veeva, ainsi que les résultats ou avantages attendus de l'utilisation de nos produits et services. Ces déclarations sont basées sur nos attentes actuelles. Les résultats réels pourraient différer sensiblement de ceux énoncés dans le présent communiqué, et nous n'avons aucune obligation de mettre à jour ces déclarations. Il existe de nombreux risques susceptibles d'avoir un impact négatif sur nos résultats, notamment les risques et incertitudes divulgués dans notre formulaire 10-Q pour la période se terminant le 31 juillet 2025, que vous pouvez consulter ici (un résumé des risques susceptibles d'avoir un impact sur nos activités se trouve aux pages 33 et 34), ainsi que dans nos dépôts ultérieurs auprès de la SEC, que vous pouvez consulter sur sec.gov.

