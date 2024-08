BrowserStack acquiert Bird Eats Bug et lance la capture de bogues pour accélérer sa vision de la plateforme de test

DUBLIN, 27 août 2024 /PRNewswire/ -- BrowserStack, la première plate-forme mondiale de test de logiciels évaluée à 4 milliards de dollars, a annoncé aujourd'hui l'acquisition de Bird Eats Bug, un outil avancé de signalement de bogues. Ce mouvement stratégique apporte les puissantes capacités de Bird Eats Bug dans l'écosystème de BrowserStack, avec en point d'orgue le lancement de Bug Capture, une solution qui change la donne pour les tests manuels.

BrowserStack, rentable depuis sa création, a rapidement élargi son portefeuille de produits pour inclure plus de 15 produits, dont 10 ont été lancés au cours des 18 derniers mois seulement. Cette acquisition s'inscrit non seulement dans la vision de BrowserStack, qui est de créer une plateforme de test complète de bout en bout pour les développeurs, mais elle souligne également son besoin urgent de combler les lacunes dans les processus de signalement des bogues et d'éliminer les chaînes d'outils fragmentées dans le domaine des tests.

« Cette acquisition marque une étape importante vers notre objectif de fournir aux développeurs et aux équipes d'assurance qualité une expérience de test unifiée et transparente », a déclaré Ritesh Arora, PDG et cofondateur de BrowserStack. « En intégrant l'approche innovante de Bug Capture dans notre plateforme, nous ne nous contentons pas de rationaliser les flux de travail, nous augmentons la productivité des équipes de développement afin qu'elles puissent se concentrer davantage sur la création de produits de qualité et moins sur la gestion des complexités du processus de test. »

Le développement logiciel actuel souffre d'inefficacités dans les processus de signalement des bogues. Bug Capture permet aux équipes de déboguer les problèmes 30 % plus rapidement en moyenne. Les principales fonctionnalités comprennent la rediffusion instantanée, l'enregistrement d'écran et la capture automatique de journaux techniques complets, tels que les journaux de console et de réseau, les détails du système et les étapes de reproduction, le tout regroupé dans un seul rapport de bogue clair.

Ces fonctionnalités fonctionnent en harmonie pour éliminer les allers-retours entre les testeurs, les chefs de produit, les développeurs, les équipes d'assistance et les clients. L'équipe interne d'ingénierie logicielle de BrowserStack, composée de plus de 500 développeurs, continuera d'innover et d'intégrer Bug Capture à sa plateforme de test en pleine expansion.

« Nous sommes vraiment ravis de notre avenir commun avec BrowserStack », a déclaré Dan Makarov, cofondateur et PDG de Bird Eats Bug. « Il est difficile de penser à deux produits qui s'accorderaient plus efficacement. Mon cofondateur, Jacky Chung, et moi-même avons été fortement impressionnés par la qualité de l'équipe et leur vision ambitieuse pour Bird. »

Bird Eats Bug marque la cinquième acquisition de BrowserStack depuis Percy, une plateforme de test visuel, en 2020. Avec son expérience de correction de bugs sans friction et sa propriété intellectuelle unique, Bird Eats Bug est un produit très mature qui a gagné l'amour des développeurs, avec plus de 30 000 utilisateurs. BrowserStack s'engage à accélérer sa croissance en poursuivant activement des acquisitions stratégiques qui élargissent son portefeuille de produits au-delà des tests.

Découvrez comment Bug Capture peut rationaliser votre processus de rapport de bogues et stimuler la productivité de votre équipe ici.

À propos de BrowserStack

BrowserStack est la première plateforme de test de logiciels au monde. Elle réalise plus de deux millions de tests par jour dans 19 centres de données internationaux. BrowserStack aide Amazon, NVIDIA, MongoDB, Microsoft, X et plus de 50 000 clients à fournir rapidement des logiciels de qualité en transférant les tests dans son cloud. La plateforme BrowserStack offre un accès instantané à plus de 20 000 appareils mobiles réels sur une infrastructure en nuage très fiable qui s'adapte sans effort à l'augmentation des besoins en matière de tests. Avec BrowserStack, les équipes de développement et d'assurance qualité peuvent avancer rapidement tout en offrant une expérience incroyable à chaque client.

Fondée en 2011, BrowserStack est une société privée soutenue par Accel, Bond et Insight Partners. Pour plus d'informations, visitez https://www.browserstack.com.

À propos de Bird Eats Bug

Bird Eats Bug est un outil innovant de rapport de bogues conçu pour rationaliser le processus de capture et de communication des problèmes logiciels. En collectant automatiquement des informations cruciales telles que des preuves visuelles, des journaux de console et des détails du système, Bird Eats Bug a aidé des milliers d'équipes à améliorer leurs flux de rapports de bogues et à accélérer leurs processus de développement.

