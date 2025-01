BrowserStack et Bitrise annoncent un partenariat stratégique pour transformer les tests d'applications mobiles

DUBLIN, 21 janvier 2025 /PRNewswire/ -- BrowserStack, la première plateforme mondiale de tests logiciels, et Bitrise, la première plateforme DevOps mobile, annoncent aujourd'hui un partenariat stratégique visant à révolutionner l'assurance qualité des applications mobiles. Grâce à ce partenariat, les utilisateurs de Bitrise recevront un accès exclusif gratuit à BrowserStack App Automate, permettant des tests complets dans le cloud BrowserStack hébergeant plus de 20 000 appareils réels. De même, les utilisateurs d'App Automate qui s'inscrivent à Bitrise bénéficieront de 15 000 crédits gratuits.

Les applications mobiles devenant de plus en plus complexes, les équipes de développement sont confrontées à des défis pour maintenir la couverture des tests sur des milliers d'appareils, de versions de systèmes d'exploitation et de configurations. Cette nature fragmentée des tests oblige les équipes à jongler avec plusieurs solutions, ce qui compromet la rapidité et la qualité. BrowserStack App Automate résout ce problème en permettant aux équipes de développement d'exécuter des milliers de tests simultanément sur plusieurs appareils, garantissant ainsi des versions plus rapides sans compromettre la qualité.

« Dans le contexte actuel de développement rapide des applications mobiles, les équipes ont besoin de solutions de test unifiées et fiables », déclare Nakul Aggarwal, CTO et cofondateur, BrowserStack. « Notre partenariat avec Bitrise est une étape clé dans la fourniture d'une plateforme de test complète qui s'intègre aux flux de travail modernes. »

« C'est l'occasion immanquable de s'associer à une marque qui partage notre engagement à aider les équipes à améliorer l'expérience mobile », déclare

Barnabás Birmacher, fondateur et CEO, Bitrise. « En combinant notre expertise CI/CD avec les capacités de test de BrowserStack, nous établissons de nouvelles normes pour la qualité des applications mobiles et l'efficacité du développement. Nous sommes ravis de travailler avec BrowserStack et nous nous réjouissons à la perspective de générer de la valeur pour notre communauté.

Grâce à la puissance combinée de BrowserStack App Automate et de Bitrise, les équipes de développement pourront proposer plus rapidement des applications de haute qualité.

À propos de BrowserStack

BrowserStack est la première plateforme de test de logiciels au monde. Elle réalise plus de deux millions de tests par jour dans 19 centres de données internationaux. BrowserStack aide Amazon, NVIDIA, MongoDB, Microsoft, X et plus de 50 000 clients à fournir rapidement des logiciels de qualité en transférant les tests dans leur cloud. La plateforme BrowserStack offre un accès instantané à plus de 20 000 appareils mobiles réels sur une infrastructure cloud éprouvée, qui s'adapte sans effort à l'augmentation des besoins en matière de tests. Grâce à BrowserStack, les équipes de développement et d'assurance qualité travaillent rapidement tout en offrant une expérience incroyable à chaque client.

Créé en 2011, BrowserStack est une société privée soutenue par Accel, Bond et Insight Partners. Pour plus d'informations, consultez le site https://www.browserstack.com.

À propos de Bitrise

Créé en 2014, Bitrise est la principale plateforme DevOps mobile au service de plus de 8 000 marques dans le monde, notamment Reddit, Shopify, Tripadvisor, Buzzfeed et bien d'autres. Bitrise fournit une plateforme DevOps mobile complète et intégrée verticalement qui réunit les outils, les processus et les cadres de test dont les équipes d'ingénieurs ont besoin pour construire les meilleures expériences mobiles. Plus de 400 000 développeurs utilisent la plateforme et les produits de Bitrise : Bitrise CI, Build Cache, Release Management et Insights. L'entreprise est soutenue par des investisseurs de premier plan tels qu'Insight Partners, Open Ocean, Fiedler Capital et Y Combinator. Visitez bitrise.io pour plus d'informations.

