BrowserStack lance un agent IA de détection des problèmes qui intègre l'intelligence humaine aux tests d'accessibilité

DUBLIN, 29 octobre 2025 /PRNewswire/ -- BrowserStack , la principale plateforme mondiale de test de logiciels, vient de lancer son Accessibility Issue Detection Agent , un ajout révolutionnaire à sa gamme d'accessibilité qui imite l'intelligence humaine pour détecter les problèmes que les méthodes de test traditionnelles ne détectent pas.

Les lacunes en matière de tests d'accessibilité sont importantes : Les outils automatisés existants détectent environ 60 % des problèmes liés au web et moins de 30 % des problèmes liés aux applications mobiles. Les autres sont des problèmes contextuels qui nécessitent des audits manuels coûteux.

L'agent de détection des problèmes A11y comble cette lacune en apportant un contexte riche provenant de sites web, d'applications web et mobiles dans le moteur de règles Spectra™ de BrowserStack, amplifiant sa compréhension contextuelle pour identifier des problèmes complexes avec une précision comparable à celle d'un humain.

L'agent analyse des éléments tels que DOM, HTML, la structure des composants, l'arbre d'accessibilité pour les applications mobiles et le comportement par rapport aux normes WCAG pour aider les équipes à résoudre les problèmes d'accessibilité. Par exemple, avec l'agent de détection des problèmes A11y, les équipes :

éliminent jusqu'à 90 % des problèmes de contraste des couleurs qui nécessitent généralement un examen manuel.

différencient automatiquement les textes décoratifs, fonctionnels et les images.

détectent automatiquement les images complexes nécessitant un texte alternatif descriptif grâce à l'analyse contextuelle.

vérifient que l'ordre de focalisation de l'écran/lecteur suit une séquence de lecture significative, et plus encore.

« Les équipes ne devraient pas avoir à choisir entre une automatisation incomplète et des révisions manuelles fastidieuses », déclare Ritesh Arora, cofondateur et CEO de BrowserStack. « L'agent d'intelligence artificielle agit comme un expert WCAG intégré, offrant une précision comparable à celle d'un être humain sans la charge de travail manuelle. Notre objectif est de combiner une détection automatisée de premier ordre avec le jugement nuancé des experts en accessibilité, afin que chaque utilisateur se sente vu et soutenu. »

L'agent s'intègre à l'ensemble du cycle de développement, de la conception et du codage aux tests et à la surveillance, ce qui permet aux équipes de déplacer l'accessibilité vers la gauche tout en assurant une conformité continue.

Pour en savoir plus sur l'agent de détection des problèmes A11y, découvrez les solutions d'accessibilité web et mobile de BrowserStack.

À propos de BrowserStack

BrowserStack est la principale plateforme mondiale de test de logiciels alimentée par l'IA, conçue pour permettre aux développeurs et aux équipes chargées de l'assurance de la qualité de fournir rapidement des logiciels de qualité. Plus de 50 000 équipes, comme celles d'Amazon, de Microsoft ou de NVIDIA, font confiance à BrowserStack pour effectuer plus de trois millions de tests chaque jour dans 21 centres de données mondiaux. La plateforme leur propose un accès instantané à plus de 30 000 appareils et navigateurs réels.

Fondé en 2011, BrowserStack est une société privée soutenue par Accel, Bond et Insight Partners. Pour plus d'informations, consultez le site https://www.browserstack.com.

