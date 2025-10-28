BrowserStack führt einen KI-Agenten zur Problemerkennung ein, der menschliche Intelligenz in die Barrierefreiheitstests einbringt

DUBLIN, 29. Oktober 2025 /PRNewswire/ -- BrowserStack , die weltweit führende Plattform für Softwaretests, hat seinen Accessibility Issue Detection Agent eingeführt, eine bahnbrechende Ergänzung seiner Barrierefreiheits-Suite, die menschliche Intelligenz nachahmt, um Probleme zu erkennen, die mit herkömmlichen Testmethoden übersehen werden.

Die Lücke bei der Prüfung der Barrierefreiheit ist erheblich: Bestehende automatisierte Tools erkennen etwa 60 % der Probleme im Web und weniger als 30 % der Probleme in mobilen Apps. Der Rest sind kontextbezogene Probleme, die aufwendige manuelle Prüfungen erfordern.

Der A11y Issue Detection Agent schließt diese Lücke, indem er umfangreiche Kontextinformationen aus Websites, Web- und Mobil-Apps in die Spectra™ Rule Engine von BrowserStack einspeist und so deren Kontextverständnis erweitert, um komplexe Probleme mit menschenähnlicher Präzision zu identifizieren.

Der Agent analysiert Elemente wie DOM, HTML, Komponentenstruktur, Barrierefreiheitsbaum für mobile Apps und Verhalten anhand von WCAG-Standards, um Teams bei der Lösung von Barrierefreiheitsproblemen zu unterstützen. Mit dem A11y-Problemerkennungsagenten können Teams beispielsweise:

Bis zu 90 % der Farbkontrastprobleme beseitigen, die normalerweise eine manuelle Überprüfung erfordern.

Automatisch zwischen dekorativen, funktionalen und Textbildern unterscheiden.

Komplexe Bilder, die beschreibenden Alt-Text erfordern, mithilfe von Kontextanalysen automatisch erkennen.

Überprüfen, ob die Fokusreihenfolge des Screenreaders einer sinnvollen Lesereihenfolge entspricht, und vieles mehr.

„Teams sollten nicht zwischen unvollständiger Automatisierung und mühsamen manuellen Überprüfungen wählen müssen", erklärte Ritesh Arora, Mitbegründer und Geschäftsführer von BrowserStack. „Der KI-Agent fungiert als integrierter WCAG-Experte und bietet eine menschenähnliche Genauigkeit ohne manuellen Aufwand. Unser Ziel ist es, erstklassige automatisierte Erkennung mit der differenzierten Beurteilung von Barrierefreiheitsexperten zu kombinieren, damit sich jeder Nutzer wahrgenommen und unterstützt fühlt."

Der Agent lässt sich in den gesamten Entwicklungslebenszyklus integrieren, vom Entwurf über die Programmierung bis hin zum Testen und Überwachen, und ermöglicht es Teams, die Barrierefreiheit frühzeitig zu berücksichtigen und gleichzeitig die kontinuierliche Compliance sicherzustellen.

Um mehr über den A11y Issue Detection Agent zu erfahren und mit der Nutzung zu beginnen, besuchen Sie bitte die Lösungen von BrowserStack für Web - und Mobile -Barrierefreiheit.

Informationen zu BrowserStack

BrowserStack ist die weltweit führende Plattform für Softwaretests, die mit KI unterstützt wird, um Entwicklern und Qualitätssicherungsteams dabei zu helfen, schnell hochwertige Software zu liefern. Auf BrowserStack vertrauen über 50 000 Teams, darunter Amazon, Microsoft sowie NVIDIA, und die Plattform führt täglich mehr als drei Millionen Tests in 21 globalen Rechenzentren durch. Sie bietet Teams sofortigen Zugriff auf über 30 000 reale Geräte und Browser.

BrowserStack wurde 2011 gegründet und ist ein privates Unternehmen, welches von Accel, Bond und Insight Partners unterstützt wird. Weitere Informationen finden Sie unter https://www.browserstack.com.

Logo: https://mma.prnewswire.com/media/2490455/BrowserStack_Logo.jpg