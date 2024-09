BrowserStack lance des tests d'accessibilité des applications pour des expériences mobiles inclusives

DUBLIN, 25 septembre 2024 /PRNewswire/ -- BrowserStack, la première plateforme de test de logiciels au monde, a annoncé aujourd'hui le lancement de App Accessibility Testing, une solution complète conçue pour rendre les applications mobiles plus inclusives et accessibles à tous les utilisateurs.

Avec l'évolution du monde numérique, l'accessibilité des applications es essentielle pour une expérience utilisateur cohérente et de haute qualité. Les réglementations telles que la section 508 des États-Unis, la loi américaine sur les personnes handicapées (ADA) et la loi européenne sur l'accessibilité (EAA) sont à l'origine de cette évolution, encourageant les entreprises à développer des solutions numériques plus inclusives.

Le test d'accessibilité des applications adopte une approche proactive, permettant aux entreprises d'aborder la question de l'accessibilité dès le début du développement. En outre, cela favorise l'innovation inclusive et élargit la portée de l'audience, ce qui peut accroître les revenus. Ses principales capacités sont les suivantes :

Accès instantané à de vrais appareils iOS et Android sans aucune configuration.

Le scanner de flux de travail, alimenté par le moteur de règles propriétaire de BrowserStack , qui rend les tests d'accessibilité cinq fois plus rapides.

d'accessibilité Accès en un clic aux lecteurs d'écran TalkBack et VoiceOver , avec la possibilité de capturer les problèmes par le biais d'enregistrements et de captures d'écran.

TalkBack VoiceOver Un tableau de bord centralisé avec des captures d'écran annotées qui offre des informations et des étapes de remédiation exploitables pour une résolution facile.

Selon l'enquête sur les utilisateurs de lecteurs d'écran WebAIM, la préférence pour l'utilisation d'applications mobiles pour des tâches en ligne courantes telles que les achats et les opérations bancaires est passée de 51,8 % en 2021 à 58 % en 2024, ce qui souligne l'importance croissante des applications mobiles accessibles.

« Les tests d'accessibilité des applications reflètent notre engagement en faveur de l'inclusion numérique », a déclaré Nakul Aggarwal, directeur technique et cofondateur de BrowserStack. « Cette solution sans heurts permet aux équipes d'assurance qualité et de développement de créer des applications réellement inclusives, faisant ainsi progresser notre vision d'un logiciel accessible sur toutes les plateformes. »

Avec App Accessibility Testing pour les applications mobiles et Accessibility Testing pour les sites web, BrowserStack offre désormais une suite complète d'outils qui permet aux équipes de développement de créer des expériences numériques accessibles.

BrowserStack est la première plateforme de test de logiciels au monde. Elle réalise plus de deux millions de tests chaque jour dans 19 centres de données internationaux. BrowserStack aide Amazon, NVIDIA, MongoDB, Microsoft, X et plus de 50 000 clients à fournir rapidement des logiciels de qualité en transférant les tests dans leur cloud. La plateforme BrowserStack offre un accès instantané à plus de 20 000 appareils mobiles réels sur une infrastructure dans le cloud très fiable, qui s'adapte sans effort à l'augmentation des besoins en matière de tests. Grâce à BrowserStack, les équipes de développement et d'assurance qualité peuvent avancer rapidement tout en offrant une expérience incroyable à chaque client.

Fondée en 2011, BrowserStack est une société privée soutenue par Accel, Bond et Insight Partners. Pour plus d'informations, consultez le site https://www.browserstack.com.



