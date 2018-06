Bruna Marquezine é a celebridade mais comentada de maio, segundo estudo da PR Newswire

Protagonismo em 'Segundo Sol', impulsiona a visibilidade de Giovanna Antonelli. Uma das musas do horário nobre concede ampla entrevista ao jornal Extra, na qual fala sobre sucesso dentro e fora da TV, vida pessoal e traços de sua nova personagem, Luzia.

Desabafo de Deborah Secco, rende a terceira posição do ranking à artista. Em conteúdo publicado pelo jornal O Globo, a atriz comenta sobre assédio, criação da filha e atuação como vilã em 'Segundo Sol'. Foto de ensaio para a Glamour é divulgada pela IstoÉ.

As atrizes Marina Ruy Barbosa e Taís Araújo completam a lista na quarta e a quinta posição do ranking, respectivamente. Confira na imagem anexa a lista completa das celebridades que ficaram em evidência na mídia.

O TopCast é realizado pela equipe de Auditoria de Imagem da PR Newswire e afere a visibilidade dos atores e principais celebridades na imprensa. O método utilizado para elaboração deste ranking é a centimetragem ponderada, que leva em consideração não só o espaço ocupado pelos atores, mas também as mídias em que aparecem, combinando quantidade e qualidade do noticiário. É atribuída uma pontuação para cada mídia, de acordo com a credibilidade, audiência e outros fatores. A análise contempla todas as matérias dos principais jornais e revistas do país. Sites, blogs, redes sociais e emissoras de rádio e televisão não são considerados.

Empresa líder global em serviços de distribuição e monitoramento de notícias, a PR Newswire (www.prnewswire.com.br) oferece conteúdo para auxiliar as organizações na tomada de decisões estratégicas. Pioneira da indústria de distribuição de notícias empresariais e corporativas há mais de 60 anos, a PR Newswire conecta clientes com audiências em mais de 170 países e em mais de 40 idiomas, por meio de uma rede de veículos de mídia, jornalistas e formadores de opinião. Os conteúdos distribuídos pela PR Newswire alcançam mais de 39 mil jornalistas na América Latina, com publicação instantânea do conteúdo em uma ampla rede de sites parceiros: são 220 na América Latina e 110 no Brasil, incluindo as maiores agências de notícias. A PR Newswire tem escritórios em 16 países na América do Sul, Central e do Norte, Europa, Ásia e no Oriente Médio, garantindo presença global também através de afiliações exclusivas com as principais agências de notícias em todo o mundo. Possui dois escritórios na América Latina, sendo um no Brasil e um no México, para garantir a adaptação das estratégias globais aos mercados locais.

