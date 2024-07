Bryan, Garnier & Co met en place une solution unique pour les professionnels des marchés et de la banque avec Singletrack

LONDRES, 10 juillet 2024 /PRNewswire/ -- Singletrack, le principal fournisseur de solutions de flux de travail et d'analytique pour les marchés financiers, a annoncé aujourd'hui que la banque d'investissement indépendante Bryan, Garnier & Co a intégré ses équipes de banque d'investissement à la plateforme Singletrack, aux côtés des ventes et de la négociation, de la recherche et de l'accès aux entreprises.

Bryan, Garnier & Co Logo

Bryan, Garnier & Co est une banque d'investissement de premier plan spécialisée dans les entreprises européennes de soins de santé et de technologies en croissance et leurs investisseurs, réunissant une expérience approfondie du secteur et un réseau mondial d'investisseurs pour réussir au service de leurs clients. Pour favoriser une meilleure collaboration, éliminer les silos d'information et améliorer la qualité de service, Bryan Garnier a cherché à réunir les utilisateurs des marchés et de la banque sur une seule plateforme CRM, rassemblant des équipes à travers une gamme de fonctions commerciales basées en France, en Allemagne, au Royaume-Uni, en Scandinavie et aux États-Unis. Grâce à la plateforme Singletrack, les équipes disposeront désormais d'une vue unique de toutes les activités de conseil leur permettant d'identifier de nouvelles opportunités de service, de réduire les risques et d'augmenter la disponibilité de l'information tout en respectant les exigences de conformité.

Falk Müller-Veerse, associé et responsable de la banque d'investissement DACH chez Bryan, Garnier & Co, déclare : « Chez Bryan Garnier, nous sommes fiers de bâtir des relations à long terme avec nos clients. Travailler avec Singletrack a amélioré notre capacité à rationaliser la communication, personnaliser nos services et anticiper les besoins des clients. Singletrack a largement tenu ses promesses en fournissant un service personnalisé pour une expérience utilisateur sur mesure. »

Grégoire Gillingham, associé et COO/CFO chez Bryan, Garnier & Co, ajoute : « Singletrack sera une pièce maîtresse de notre développement, fournissant un système robuste répondant à nos besoins actuels tout en offrant l'évolutivité nécessaire pour croître avec nous dans le futur. L'outil assure des flux de travail efficaces et sécurisés au premier plan des exigences réglementaires et de cybersécurité en évolution. L'équipe de Singletrack a mené une intégration bien planifiée et bien exécutée. »

Stuart Berwick, directeur général de Singletrack, commente : « Toute l'équipe de Singletrack est fière de travailler avec Bryan Garnier, et il est passionnant de voir leurs équipes d'experts bénéficier d'une plateforme unifiée qui soutient leurs fonctions de conseil à travers un large éventail de sites - ce que Singletrack est particulièrement bien placé pour fournir. Nous continuons à promouvoir le conseil basé sur les données comme la clé d'une meilleure communication, collaboration et productivité améliorée. Nous sommes impatients de soutenir Bryan, Garnier & Co à l'avenir. »

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2454982/Singletrack_Logo.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2454983/Bryan_Garnier_Logo.jpg

