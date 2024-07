Bryan, Garnier & Co realisiert mit Singletrack eine One-Bank-Lösung für Märkte und Bankprofis

LONDON, 10. Juli 2024 /PRNewswire/ -- Singletrack, der führende Anbieter von Workflow- und Analyselösungen für Kapitalmärkte, gab heute bekannt, dass die unabhängige Wachstums-Investmentbank Bryan, Garnier & Co ihre Investmentbanking-Teams mit Vertrieb und Handel, Research und Unternehmenszugang in die Singletrack-Plattform integriert.

Bryan, Garnier & Co. Logo

Bryan, Garnier & Co ist eine weltweit führende Full-Service-Investmentbank, die sich auf wachstumsstarke europäische Unternehmen aus dem Gesundheits- und Technologiesektor und deren Investoren spezialisiert hat. Sie vereint fundierte Branchenerfahrung und ein globales Investorennetzwerk, damit ihre Kunden bei ihrem erfolgreichen Wachstum zu unterstützen. Um eine bessere Zusammenarbeit zu fördern, Informationssilos zu beseitigen und die Servicebereitstellung zu verbessern, wollte Bryan Garnier Märkte und Banknutzer auf einer einzigen CRM-Plattform vereinen und Teams aus verschiedenen Geschäftsbereichen in Frankreich, Deutschland, Großbritannien, Skandinavien und den USA zusammenführen. Mit und der Singletrack-Plattform haben die Teams nun einen einheitlichen Überblick über alle Beratungsaktivitäten und können so neue Servicegelegenheiten identifizieren, Risiken minimieren und die Verfügbarkeit von Informationen erhöhen – und das alles unter Einhaltung der Compliance-Anforderungen.

Falk Müller-Veerse, Partner und Leiter DACH Investment Banking bei Bryan, Garnier & Co, sagt dazu: „Bei Bryan Garnier sind wir stolz darauf, langfristige Beziehungen zu unseren Kunden aufzubauen. Die Arbeit mit Singletrack hat unsere Fähigkeit verbessert, die Kommunikation zu rationalisieren, unsere Dienstleistungen zu personalisieren und Kundenbedürfnisse zu antizipieren. Singletrack hat sein Versprechen mehr als erfüllt und einen maßgeschneiderten Service für ein maßgeschneidertes Benutzererlebnis geliefert."

Gregoire Gillingham, Partner und COO/CFO bei Bryan, Garnier & Co, fügt hinzu: „Singletrack wird eine Schlüsselrolle in unserer Entwicklung spielen und ein robustes System liefern, das unsere aktuellen Anforderungen erfüllt und gleichzeitig die notwendige Skalierbarkeit bietet, um mit uns in die Zukunft zu wachsen. Das Tool sorgt für effiziente und sichere Arbeitsabläufe auf der Höhe der Zeit mit Blick auf die sich ständig weiterentwickelnden gesetzlichen Vorschriften und Cybersicherheitsanforderungen. Das Singletrack-Team hat eine gut geplante und gut ausgeführte Integration durchgeführt."

Singletrack-CEO Stuart Berwick kommentiert: „Das gesamte Singletrack-Team ist stolz auf die Zusammenarbeit mit Bryan Garnier, und es ist spannend zu sehen, wie deren Expertenteams von einer einheitlichen Plattform profitieren, welche die Funktionen ihres Beratungsgeschäfts über eine Reihe von Standorten hinweg unterstützt – etwas, das Singletrack in einzigartiger Weise bieten kann. Wir setzen uns weiterhin für eine datengestützte Beratung als Schlüssel zu besserer Kommunikation, Zusammenarbeit und höherer Produktivität ein. Wir freuen uns darauf, Bryan, Garnier & Co. auch in Zukunft zu unterstützen."

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2454982/Singletrack_Logo.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2454983/Bryan_Garnier_Logo.jpg