Buddy Valastro se asocia con el Ejército de Salvación para llevar alegría a todo el país con motivo del Día Nacional de la Dona

Carlo's Bakery proporcionará donas para veteranos en las celebraciones del Ejército de Salvación en todo el país

ALEXANDRIA, Va., 2 de junio de 2026 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- Este viernes 5 de junio, el Ejército de Salvación invita a la nación a honrar el corazón y la resiliencia que hay detrás del Día Nacional de la Dona. Establecida en 1938, esta celebración rinde homenaje a las "Donut Lassies", voluntarias del Ejército de Salvación que brindaron consuelo, suministros vitales y donas recién hechas a los soldados que servían en las líneas del frente de la Primera Guerra Mundial. Su legado perdura como un recordatorio de que los pequeños actos de bondad pueden traer inmensa alegría.

Experimente aquí el comunicado de prensa multicanal interactivo: https://www.multivu.com/the-salvation-army/9393351-es-salvation-army-buddy-valastro-national-donut-day

El célebre chef y pastelero Buddy Valastro —estrella de la exitosa serie Cake Boss y propietario de Carlo's Bakery— se ha asociado con el Ejército de Salvación para celebrar la historia de estas festividades y rendir homenaje a los héroes de hoy. A través de esta colaboración, Valastro se unirá a la organización para expresar su gratitud a quienes han servido a la nación, distribuyendo donas a veteranos en la ciudad de Nueva York.

"El Día Nacional de la Dona tiene como objetivo unir a las personas y difundir un poco de alegría, y eso es algo que siempre he creído que la repostería puede lograr", afirmó Valastro. "Me siento realmente orgulloso de continuar mi colaboración con el Ejército de Salvación para esta celebración, especialmente por la increíble labor que realizan al apoyar a los veteranos y a las familias de militares. Tener la oportunidad de compartir donas y dedicar un momento a honrar los sacrificios que han hecho los veteranos —incluido mi propio cuñado, Joe Faugno— significa mucho para mí".

Además, Valastro apoyará diversas iniciativas del Ejército de Salvación en todo el país. Carlo's Bakery proporcionará donas a veteranos y varios creadores de contenido se sumarán a las celebraciones. Entre los eventos destacados se incluyen:

Jersey City, Nueva Jersey — El Cuerpo de Jersey City del Ejército de Salvación distribuirá donas a veteranos en las instalaciones de los Veteranos de Guerras Extranjeras (Veterans of Foreign Wars) con unidades móviles de cantina.

El Cuerpo de Jersey City del Ejército de Salvación distribuirá donas a veteranos en las instalaciones de los Veteranos de Guerras Extranjeras (Veterans of Foreign Wars) con unidades móviles de cantina. Las Vegas, Nevada — El Ejército de Salvación del sur de Nevada organizará un evento en el hospital de Asuntos de Veteranos (VA, por sus siglas en inglés) para distribuir donas a veteranos.

El Ejército de Salvación del sur de Nevada organizará un evento en el hospital de Asuntos de Veteranos (VA, por sus siglas en inglés) para distribuir donas a veteranos. San Antonio, Texas — El Comando del Área de San Antonio del Ejército de Salvación distribuirá donas a personas que enfrentan la falta de vivienda y a veteranos en el hospital de VA con dos unidades móviles de cantina.

El Comando del Área de San Antonio del Ejército de Salvación distribuirá donas a personas que enfrentan la falta de vivienda y a veteranos en el hospital de VA con dos unidades móviles de cantina. Minneapolis, Minnesota — El Ejército de Salvación de las Ciudades Gemelas distribuirá donas a socorristas y a veteranos en el hospital de VA.

Simultáneamente, el Ejército de Salvación llevará a cabo sus tradicionales iniciativas comunitarias en todo el país para reconocer la valentía y el compromiso de los veteranos mediante eventos selectos, entre los que se incluyen:

Cincinnati, Ohio — La División del Noreste de Kentucky del Ejército de Salvación entregará donas en el hospital de VA en Cincinnati.

La División del Noreste de Kentucky del Ejército de Salvación entregará donas en el hospital de VA en Cincinnati. Knoxville, Tennessee — El Comando del Área de Knoxville del Ejército de Salvación entregará donas y pasará tiempo con veteranos en el Hogar Estatal para Veteranos Ben Atchley de Tennessee.

El Comando del Área de Knoxville del Ejército de Salvación entregará donas y pasará tiempo con veteranos en el Hogar Estatal para Veteranos Ben Atchley de Tennessee. San Diego, California — El Ejército de Salvación organizará el tercer Festival de la Dona anual a bordo del histórico Museo USS Midway.

El Ejército de Salvación organizará el tercer Festival de la Dona anual a bordo del histórico Museo USS Midway. Washington, D.C. — El Comando del Área de la Capital Nacional del Ejército de Salvación organizará el Campeonato Mundial de Comer Donas, con motivo del Día Nacional de la Dona.

El Día Nacional de la Dona remonta sus orígenes a la Primera Guerra Mundial. En 1917, un grupo de oficiales y voluntarias del Ejército de Salvación viajó a Francia para establecer bases de campaña cerca de las líneas del frente con el fin de apoyar a las tropas estadounidenses. Trabajando en cabañas improvisadas, estas mujeres —conocidas como las Donut Lassies— ofrecían a los soldados apoyo emocional y espiritual, suministros esenciales y donas recién fritas. Estas deliciosas donas se convirtieron rápidamente en un poderoso símbolo de consuelo y alegría.

Cuando los soldados regresaron a casa, se atribuyó ampliamente a las Donut Lassies el mérito de haber ayudado a popularizar la dona en todo Estados Unidos. En 1938, el Ejército de Salvación en Chicago estableció el Día Nacional de la Dona para honrar el servicio de las Donut Lassies y recaudar fondos para aquellos que pasaban dificultades durante la Gran Depresión.

"La historia de las Donut Lassies es una de extraordinaria valentía", afirmó el Comisionado Merle Heatwole, comandante nacional del Ejército de Salvación. "Las mujeres que viajaron a las líneas del frente de una guerra mundial demostraron compasión y valor. En este 88.º Día Nacional de la Dona, honramos su extraordinario legado junto a los veteranos que han servido a esta nación, recordándonos a nosotros mismos que llevemos ese mismo espíritu de servicio alegre a cada comunidad a la que servimos".

Para unirse al Ejército de Salvación en la celebración del Día Nacional de la Dona, conocer más detalles o ver la receta original de las Donut Lassies, haga clic aquí.

Acerca del Ejército de Salvación

En 2025, el Ejército de Salvación ayudó a más de 28 millones de personas en los Estados Unidos a superar la pobreza, la adicción y las dificultades económicas, predicando el evangelio de Jesucristo y satisfaciendo las necesidades humanas en Su nombre —sin discriminación alguna— en casi todos los códigos postales del país. Al proporcionar alimentos, refugio, asistencia para la prevención de desalojos, socorro de emergencia ante desastres, rehabilitación, programas extraescolares y de verano para jóvenes, enriquecimiento espiritual y más, el Ejército de Salvación realiza la mayor labor humanitaria en sus más de 7,400 centros de operación en todo el país. Para obtener más información, visite SalvationArmyUSA.org.

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FUENTE The Salvation Army