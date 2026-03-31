Nuestra salud Nuestro bienestar (OHOW, por sus siglas en inglés) es una celebración de un mes de duración, impulsada por la Black Health Matters Foundation (BHMF, por sus siglas en inglés). OHOW está diseñado para mejorar los resultados de salud y empoderar a las personas con pocos recursos para un cambio de comportamiento saludable en las comunidades desatendidas a través de la prevención, la intervención y un mayor acceso a los recursos.

NUEVA YORK, 31 de marzo de 2026 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- Del 28 al 30 de marzo, Black Health Matters (BHM) asistirá a la Conferencia Americana de Cardiología (ACC.26) en Nueva Orleans y lanzará la campaña nacional Our Health Our Wellness (OHOW). BHM aprovechará el ACC como una plataforma estratégica para presentar OHOW, involucrando a los profesionales de la salud y las partes interesadas farmacéuticas a través de un stand promocional dedicado y materiales de lanzamiento específicos diseñados para impulsar la concientización y las oportunidades de asociación en todas las plataformas de BHMF. OHOW está orientado a promover un cambio de comportamiento saludable que conduzca a mejores resultados de salud para las comunidades de escasos recursos en todo Estados Unidos. Con información de salud en inglés y español, OHOW amplía el acceso a los recursos y la alfabetización entre diversas poblaciones.

A lo largo de abril de 2026, OHOW abordará las áreas de salud prioritarias que afectan significativamente a los estadounidenses, al tiempo que reconoce el viaje de salud integral de un individuo hacia el bienestar. Los temas de salud incluyen Alzheimer, cáncer, enfermedad renal crónica, salud cardíaca (colesterol, diabetes, hipertensión), salud mental, vacunas y más. Debido a las disparidades de salud entre estas afecciones, OHOW tiene como objetivo ayudar a las comunidades médicamente desatendidas a participar en la reducción preventiva de riesgos, la detección precoz y la intervención.

Black Health Matters (BHM) sirve como la plataforma nacional líder en salud y bienestar para las comunidades negras y morenas. La visión de BHMF es ser el recurso líder para las comunidades que enfrentan barreras a la atención médica, creando un impacto transformador en la salud que priorice el bienestar y cierre las brechas en los resultados de salud. OHOW es una de las formas en que nuestro objetivo es lograr este objetivo. A través de asociaciones multisectoriales, la iniciativa amplía su alcance a las comunidades multigeneracionales al brindar educación y participación específicas para la población.

"Estar sano y tener acceso a servicios adecuados para el bienestar son esenciales a medida que envejecemos. Quiero que OHOW sea un movimiento donde las personas puedan aprender sobre lo que les está afectando a ellos y a sus familias. Luego, sepa cómo hablar con su médico y obtener orientación sobre los próximos pasos", dijo Roslyn Y. Daniels, directora ejecutiva y fundadora de Black Health Matters.

Es hora de cambiar el diálogo nacional sobre salud y bienestar. Únase a OHOW mientras recuperamos el control de Nuestra Salud, Nuestro Bienestar, paso a paso. Visite el sitio web de OHOW para obtener más información sobre los próximos eventos y cómo participar. El sitio web proporciona información de salud culturalmente relevante, recursos comunitarios, evaluaciones de bienestar y eventos educativos, todo diseñado para conocer a las personas donde están y ayudarlas a tomar el control de su salud.

BHM invita a todas las comunidades a dar prioridad a su bienestar uniéndose a la campaña OHOW. OHOW es más que una celebración mensual; es un llamado a la acción que promueve una mayor alfabetización, defensa, empoderamiento y mejora de la salud.

"Con OHOW, las personas pueden convertirse en la versión más saludable de sí mismas", dijo Roslyn Y. Daniels, directora ejecutiva y fundadora de Black Health Matters.

Próximos eventos de OHOW

Sábado y lunes, 28-30 de marzo: Conferencia Americana de Cardiología (ACC.26)

Ubicación: Nueva Orleans Tema: Cabina de lanzamiento de Our Health, Our Wellness (OHOW)



Jueves 2 de abril: Feria de Salud del Retiro de Conferencias para Damas de la Iglesia de Cristo

Ubicación: Houston, Texas – Haga clic aquí para registrarse Tema: Cardiología, oncología y salud mental



Viernes-sábado, 2-4 de abril: Final Four Femenino de la NCAA: Mamografía Móvil

Ubicación: Phoenix, AZ Tema: Prevención del cáncer de mama



Miércoles 8 de abril: Seminario web de OHOW - Suba la manga: por qué las vacunas deben ser parte de su plan de bienestar de por vida

Ubicación: Zoom - Haga clic aquí para registrarse Tema: Vacunas



Martes, 14 de abril: Seminario web de OHOW: El poder de la prevención: hábitos diarios para una vida libre de cáncer

Ubicación: Zoom - Haga clic aquí para registrarse Tema: Prevención del cáncer



Miércoles 22 de abril: Seminario web de OHOW: Vivir con cáncer: lo que debe saber

Ubicación: Zoom - Visite el sitio web de OHOW para obtener más información Tema: Intervención contra el cáncer



Miércoles 29 de abril: Seminario web de OHOW: el futuro del tratamiento del cáncer ya está aquí

Ubicación: Zoom - Visite el sitio web de OHOW para obtener más información Tema: Innovaciones en Oncología



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FUENTE Black Health Matters