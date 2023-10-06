Building Hope 将举办第三届 IMPACT Summit & Awards

Building Hope 将于 2024 年 4 月 23 至 25 日举办第三届 IMPACT Summit & Awards

峰会将颁发奖金 175,000 美元，表彰具有卓越和可持续影响力的特许学校、领导者和志愿者

华盛顿, 2023年10月6日 /美通社/ -- 特许学校设施、融资和服务领域的非营利性领先企业 Building Hope 今天宣布，将于 2024 年 4 月 23 日至 25 日在佛罗里达州迈阿密市中心举办第三届年度 IMPACT Summit & Awards。届时将向在社区参与、教育创新、学生赋权方面表现出色的特许学校以及特许学校领域的领导者颁发 175,000 美元奖金。

第三届 IMPACT Awards 的申请窗口于 2023 年 10 月 23 日开放，截止日期为 11 月 30 日。

"Building Hope 很荣幸能够主办第三届 IMPACT Summit and Awards，"Building Hope 总裁兼首席执行官 Bill Hansen 表示，"通过每年将特许学校社区聚集在一起，我们向教育领导者、学生和志愿者学习，并庆祝为全国学生提供优质教育的奉献精神、创新和卓越表现。"

第三届峰会上，Building Hope 将会颁发一笔 20,000 美元补助金及两笔 10,000 美元补助金，表彰在社区参与、教育创新及学生赋能方面的卓越表现。此外，三间著名特许学校或小型网络将连续第二年获颁 S. Joseph Bruno Charter Leadership Award。这个奖项为纪念前 Building Hope 主席 S. Joseph Bruno 而命名，为表彰那些完善了教学模式，并为特许学校行业带来影响的特许学校。

"在 Building Hope 的 IMPACT 峰会上，特许学校领袖们将有机会互相交流、合作，庆祝当今教育行业所取得的成就，"首席影响官和 IMPACT Awards 评选委员会主席 Sherilyn Moore 表示，"为期两天的峰会，领袖们将会就他们所面临的挑战，分享灵感和现实可行的解决方案，让大家都能有所斩获，获得有效的战略方案。"

除了学校奖项之外，一名特许学校志愿者将获颁价值 5,000 美元的 Shellie-Ann Braswell Shine Brighter Award，此奖项得名于一位专注的特许学校志愿者，是 Building Hope 家庭中深受喜爱的一员。

Moore 女士继续说："通过 IMPACT 计划，我们旨在聚焦那些为学生、其家人及社区提供有效且独特的教育机会的学校。除了补助金、峰会和晚宴外，各学校领袖亦受邀参与我们持续的 IMPACT 领导计划，以获得支持和进步。我鼓励各特许学校领袖把握这个极佳的机会，从 2023 年 10 月 23 日起申请 IMPACT 补助金。"

欲了解更多关于 Building Hope IMPACT Summit and Awards 的信息或申请补助金，请访问 https://impactawards.buildinghope.org。

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关于 Building Hope

Building Hope 是一间全国非营利组织，通过与特许学校合作，提供无与伦比的设施融资、房地产开发及运营服务，令教育得以进步。我们深信，设施绝不能成为阻碍儿童入读好学校的障碍。20 年来，Building Hope 为特许学校项目提供了超过 10 亿美元的援助，为近 20 万位儿童服务。

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