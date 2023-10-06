Building Hope 將於 2024 年 4 月 23 至 25 日舉辦第三屆 IMPACT Summit & Awards

峰會將頒發總價值 175,000 美元的補助金，表彰具非凡及可持續影響力的特許學校、領袖及義工

華盛頓, 2023年10月6日 /美通社/ -- 特許學校設施、融資及服務領域的非牟利領袖 Building Hope 本日宣佈，將於 2024 年 4 月 23 至 25 日在弗羅里達洲邁阿密市中心舉辦第三屆 IMPACT Summit & Awards。屆時會向在社區參與、教育創新及學生賦能方面表現出色的特許學校，以及特許學校領域的領導者頒發總值 175,000 美元的補助金。

第三屆 IMPACT Awards 的報名入口將於 2023 年 10 月 23 日開啓，持續至 11 月 30 日。

「Building Hope 很榮幸能主辦第三屆 IMPACT Summit and Awards，」Building Hope 主席兼行政總裁 Bill Hansen 表示，「透過每年將特許學校社群聚在一起，我們從教育領袖、學生及義工身上學習，並表彰為全國學生提供高品質教育的奉獻精神、創新及卓越表現。」

第三屆峰會上，Building Hope 將會頒發一筆 20,000 美元補助金及兩筆 10,000 美元補助金，表彰在社區參與、教育創新及學生賦能方面的卓越表現。此外，三間著名特許學校或小型網絡將連續第二年獲頒 S. Joseph Bruno Charter Leadership Award。這個獎項是為了紀念前 Building Hope 主席 S. Joseph Bruno 而命名的，為了表彰那些完善了教學模式，並為特許學校行業帶來影響的特許學校。

「在 Building Hope 的 IMPACT Summit 上，特許學校領袖們將有機會相互交流、合作，並慶祝當今教育行業已取得的成就，」首席影響官及 IMPACT Awards 評選委員會主席 Sherilyn Moore 表示，「為期兩天的峰會，領袖們將會就他們所面臨的挑戰分享靈感和實質的解決方案，讓大家都能有所得，獲得有效的策略。」

除了學校獎項之外，一名特許學校義工將獲頒價值 5,000 美元的 Shellie-Ann Braswell Shine Brighter Award，這個獎項是以一位盡心盡力的特許學校義工領袖命名，她亦是 Building Hope 家庭中深受喜愛的成員。

Moore 女士繼續說：「透過 IMPACT 計劃，我們旨在聚焦那些為學生、其家人及社區提供有效且獨特的教育機會的學校。除了補助金、峰會和晚宴外，各學校領袖亦受邀參與我們持續的 IMPACT 領導計劃，以獲得支援和進步。我鼓勵各特許學校領袖把握這個極好的機會，從 2023 年 10 月 23 日起申請 IMPACT 補助金。」

如欲進一步了解 Building Hope IMPACT Summit and Awards 或申請補助金，請瀏覽 https://impactawards.buildinghope.org。

關於 Building Hope

Building Hope 是一間全國非牟利組織，透過與特許學校合作，提供無與倫比的設施融資、房地產開發及營運服務，促進教育發展。我們深信，設施絕不能成為阻礙孩童入讀好學校的障礙。20 年來，Building Hope 為特許學校項目提供了超過 10 億美元的援助，為近 20 萬位孩童服務。

如欲了解更多資訊，請瀏覽 www.buildinghope.org。

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