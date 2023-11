Built by Nature décernera 500 000 € dans le cadre du premier prix mondial consacré aux matériaux de construction biosourcés

AMSTERDAM, 16 novembre 2023 /PRNewswire/ -- Built by Nature, un réseau et un fonds de subventions, a annoncé décerner un prix mondial d'une valeur de 500 000 € pour récompenser l'innovation et stimuler l'évolutivité dans l'utilisation de matériaux biosourcés tels que le bois, le bambou, le chanvre, la paille, les algues, et les champignons dans le bâtiment.

L'environnement bâti génère jusqu'à 40 % des gaz à effet de serre dans le monde, et l'utilisation accrue de bois d'origine durable et de matériaux biosourcés renouvelables offre une solution tangible et réaliste pour lutter contre le changement climatique grâce à la décarbonisation de nos villes et de nos bâtiments.

Le prix Built by Nature vise à identifier et à attirer les fabricants de matériaux de construction biosourcés et leurs innovations prêtes pour la commercialisation de toutes les régions et à aider ces producteurs à surmonter les obstacles à l'entrée sur le marché.

« Compte tenu de l'ampleur du développement urbain qui est inévitable dans le monde entier au cours des prochaines décennies, nous ne pouvons tout simplement pas nous permettre de construire comme nous l'avons fait dans la plupart des pays d'Europe au cours des derniers siècles. Nous devons de toute urgence trouver des matériaux de construction novateurs, renouvelables et bas carbone pour réduire radicalement l'empreinte carbone intrinsèque des nouveaux bâtiments et des villes, a déclaré Paul King, directeur général de Built by Nature. Depuis notre lancement en octobre 2021, Built by Nature a connu une expansion rapide de son réseau européen qui compte aujourd'hui plus de 1 300 personnes et organisations plan engagées dans la transformation de l'industrie du bâtiment et désormais, ce prix nous permet d'élargir notre portée et d'approfondir notre impact à l'échelle mondiale. »

Built by Nature a accordé 3,3 millions d'euros de subventions à ce jour, ainsi qu'un cofinancement supplémentaire de 2,2 millions d'euros, pour 28 projets européens axés sur le développement de solutions destinées à surmonter les obstacles et à stimuler l'adoption accrue de matériaux biosourcés, avec un accent sur le bois massif.

Afin de refléter la portée mondiale du prix, le jury est composé d'experts de premier plan de l'environnement bâti, de l'architecture, de la finance, de la valeur sociale et des biomatériaux du monde entier. Dr Yasmeen Lari, la première femme architecte du Pakistan reconnue pour son leadership à l'intersection de l'architecture et de la justice sociale, sera conseillère honoraire du prix Built by Nature. Les membres du jury du Prix sont :

Arief Rabik — président et fondateur de Bamboo Village Trust, et fondateur et directeur général de PT Indobamboo Lestari en Indonésie.

— président et fondateur de Bamboo Village Trust, et fondateur et directeur général de PT Indobamboo Lestari en Indonésie. Ariel Shtarkman — associée directrice de Undivided Ventures, fondatrice d'Orca Capital, cofondatrice et directrice générale d'Atom Assets.

— associée directrice de Undivided Ventures, fondatrice d'Orca Capital, cofondatrice et directrice générale d'Atom Assets. Mae-ling Lokko, du Ghana et des Philippines , est professeure adjointe à l'École d'architecture de l'université de Yale , spécialisée dans les déchets agricoles et les matériaux biosourcés.

et des , est professeure adjointe à l'École d'architecture de l'université de , spécialisée dans les déchets agricoles et les matériaux biosourcés. Stig Hessellund -- architecte et chef de projet chez Realdania, avec un accent particulier sur le développement durable dans l'industrie du bâtiment.

-- architecte et chef de projet chez Realdania, avec un accent particulier sur le développement durable dans l'industrie du bâtiment. Ana Belizario est responsable du développement commercial chez le producteur brésilien de bois de masse Urbem.

Le lauréat recevra un prix de 250 000 €, et les critères d'attribution seront axés sur le potentiel démontré de réduction significative des émissions de carbone et les avantages pour la nature et les communautés locales.

Trois deuxièmes prix de 50 000 € chacun seront également attribués suivant les mêmes critères, avec 100 000 € de fonds discrétionnaires réservés à des projets prometteurs jugés dignes d'être soutenus.

Pour être éligibles, les solutions proposées doivent être composées principalement de biomatériaux dont l'usage principal est destiné à l'environnement bâti ; elles doivent indiquer que le produit peut être fabriqué et mis en œuvre avec succès à l'aide des technologies actuellement disponibles, et le produit/service doit déjà être commercialisé, que ce soit dans le cadre d'un projet pilote en phase de démarrage ou qu'il soit disponible en libre accès.

Outre le prix en argent, la précieuse visibilité et les opportunités de s'exprimer, les lauréats du prix seront introduits dans les vastes réseaux de pionniers et de partenaires de Built by Nature afin de bénéficier d'un soutien, d'un accès à des investisseurs potentiels et à de nouveaux marchés, et de mises en relation facilitées avec des pairs confrontés à des défis et à des opportunités similaires dans le monde entier. En encourageant la sensibilisation et l'éducation du public et de l'industrie aux avantages et applications potentielles des solutions de matériaux, les lauréats contribueront directement à la vision et à la mission de Built by Nature.

La date limite de dépôt des candidatures est le 25 janvier 2024, et les lauréats finaux seront annoncés le 4 juin. Les candidats intéressés sont invités à consulter le site web du prix Built by Nature pour obtenir tous les détails : https://builtbn.org/prize .

À propos de Built by Nature

Built by Nature est un réseau et un fonds de subvention — soutenu par des fonds philanthropiques — dont la mission est d'accélérer la transformation des constructions en bois et d'élaborer une vision pour un environnement bâti qui fonctionne à l'unisson avec la nature. BbN soutient les promoteurs, architectes et ingénieurs pionniers du secteur de l'environnement bâti, les propriétaires et gestionnaires d'actifs, les investisseurs et les assureurs, les dirigeants municipaux, les universitaires, les chercheurs, les organisations à but non lucratif et les décideurs politiques dans leur parcours pour décarboner notre environnement bâti et protéger la nature. Le fonds Built by Nature accorde des subventions aux équipes et aux solutions susceptibles d'accroître l'utilisation de matériaux biosourcés et de bois durable et d'améliorer leur impact sur le climat, en surmontant les obstacles les plus complexes. https://builtbn.org/