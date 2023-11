Built by Nature irá conceder € 500.000 no primeiro prêmio internacional com foco em materiais de construção de base biológica

AMSTERDÃ, 16 de novembro de 2023 /PRNewswire/ -- A Built by Nature, uma rede e fundo de doações, anunciou um prêmio internacional totalizando € 500.000 para reconhecer a inovação e estimular a escalabilidade no uso de materiais de base biológica, como madeira, bambu, cânhamo, palha, algas e fungos em construção.

O ambiente construído gera até 40% dos gases com efeito estufa do mundo, sendo que o uso crescente de madeira de origem sustentável e de materiais de base biológica renováveis oferece uma solução tangível e realista para enfrentar as alterações climáticas mediante descarbonização de nossas cidades e edificações.

O Prêmio Built by Nature visa identificar e atrair fabricantes de materiais de construção de base biológica e suas inovações prontas para o mercado de todas as regiões, e ajudar estes produtores a superar barreiras à entrada no mercado convencional.

"Devido à escalada do desenvolvimento urbano que será inevitável ao redor do mundo nas próximas décadas, simplesmente não podemos dar-nos ao luxo de construir do modo como fizemos na maior parte da Europa nas últimas centenas de anos. Precisamos urgentemente encontrar materiais de construção inovadores, renováveis e de baixo carbono para reduzir radicalmente a pegada de carbono incorporada em novas edificações e cidades", segundo Paul King, Diretor Executivo da Built by Nature. "Desde nosso lançamento em outubro de 2021, a Built by Nature experimentou uma rápida expansão de nossa rede europeia a mais de 1.300 comprometidas com a transformação do setor de construção, sendo que este prêmio agora nos permite expandir nosso âmbito e aprofundar nosso impacto a nível mundial."

A Built by Nature concedeu até a presente data € 3,3 milhões em subvenções, com co-financiamento adicional de € 2,2 milhões para 28 projetos em toda a Europa com foco no desenvolvimento de soluções para superar barreiras e estimular uma maior absorção de materiais de base biológica, com foco na madeira maciça.

Para refletir o escopo mundial do prêmio, o juri é composto por especialistas líderes do ambiente construído, arquitetura, finanças, valor social e biomateriais de todo o mundo. A Dra. Yasmeen Lari, a primeira arquiteta do Paquistão e conhecida por sua liderança na interseção entre arquitetura e justiça social, irá atuar como Assessora Honorária do Prêmio Built by Nature. Os membros do júri do prêmio são:

Arief Rabik – Presidente e Fundador da Bamboo Village Trust, e Fundador e Diretor Executivo da PT Indobamboo Lestari na Indonésia.

Ariel Shtarkman – Sócio-Diretor da Undivided Ventures, Fundador da Orca Capital, Co-fundador e Diretor Geral da Atom Assets.

Mae-ling Lokko, de Gana e das Filipinas, é Professor Assistente na Escola de Arquitetura da Universidade de Yale , com especialização em resíduos agrícolas e materiais de base biológica.

Stig Hessellund -- Arquiteto e Gerente de Projetos na Realdania, com foco principal no desenvolvimento sustentável no setor de construção.

Ana Belizario é chefe de desenvolvimento de negócios da produtora brasileira de madeira maciça Urbem.

O vencedor geral do prêmio irá receberá € 250.000, com os critérios concentrados no potencial demonstrado para uma redução significativa das emissões de carbono e nos benefícios à natureza e às comunidades locais.

Serão também concedidos três prêmios aos segundos classificados de € 50.000 cada um, baseados nos mesmos critérios, com € 100.000 em fundos discricionários reservados a projetos promissores considerados dignos de apoio.

Para qualificação, as soluções propostas devem ser compostas, sobretudo, por biomateriais com uso primário destinado ao ambiente construído; indicar que o produto pode ser fabricado e implementado com sucesso usando a tecnologia atualmente disponível, e o produto/serviço já devendo estar no mercado, seja mediante um projeto piloto em estágio inicial ou disponível abertamente.

Além do prêmio em dinheiro, exposição valiosa e oportunidades de contar histórias, os benefícios aos premiados irão incluir apresentações através de extensas redes de parceiros e pioneiros da Built by Nature para suporte de mentoria, acesso a potenciais investidores e novos mercados, bem como facilidade de conexões com pares que enfrentam desafios semelhantes e oportunidades ao redor do mundo. Ao promover a conscientização e a educação do público e da indústria sobre os benefícios e aplicações potenciais das soluções de materiais, os vencedores irão contribuir diretamente para a visão e missão da Built by Nature.

O prazo final para inscrições é 25 de janeiro de 2024, e os vencedores finais serão anunciados em 4 de junho. Os candidatos interessados são incentivados a acessar o site do Prêmio Built by Nature para obter detalhes completos: https://builtbn.org/prize .

Sobre a Built by Nature

A Built by Nature é uma rede e um fundo de doações, respaldada por financiamento filantrópico, com a missão de acelerar a transformação da construção em madeira e uma visão para um ambiente construído que atue em uníssono com a natureza. A BbN apoia os desenvolvedores, arquitetos e engenheiros pioneiros do setor de ambiente construído, proprietários e gestores de ativos, investidores e seguradoras, líderes municipais, acadêmicos, pesquisadores, organizações sem fins lucrativos e formuladores de políticas em sua jornada para descarbonizar nosso ambiente construído e proteger a natureza. O Fundo Built by Nature concede subsídios às equipes e soluções que podem aumentar a absorção de materiais de base biológica e madeira sustentável, bem como melhorar seu impacto climático, ao superar as barreiras mais desafiadoras. https://builtbn.org/

