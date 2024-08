BULDAK CÉLÈBRE SON RETOUR RÉUSSI AU DANEMARK PAR UNE FÊTE DE FERRY ÉPICÉE

COPENHAGUE, Danemark, 9 août 2024 /PRNewswire/ -- Buldak, la marque de nouilles épicées mondialement appréciée de Samyang Foods, a organisé avec succès un événement ferry passionnant le 8 août 2024 pour célébrer son retour triomphal au Danemark. À la suite d'une interdiction imposée par l'administration vétérinaire et alimentaire danoise (DVFM) le 11 juin, trois produits populaires - 3X Spicy, 2X Spicy et Hot Chicken Stew - ont été rappelés. Depuis lors, deux de ces produits, 2X Spicy et Hot Chicken Stew, ont été réintroduits sur le marché après la levée de l'interdiction le 15 juillet. Cela a permis à Buldak de retrouver sa place dans le cœur (et les armoires à épices) des consommateurs danois.

Buldak, the globally beloved spicy noodle brand of Samyang Foods, successfully held an exciting ferry event on August 8, 2024, to celebrate its triumphant return to Denmark. The event, named "Buldak Spicy Ferry," took place at Copenhagen's harbor. Buldak's iconic mascot, Hochi, made a dramatic entrance at the port. Celebrating the return of the spicy noodles, the mascot waved a giant flag to mark this bold occasion. Hochi distributed samples of 2X Spicy and Hot Chicken Stew to the delight of participants waiting at the port.

L'événement du ferry a été une célébration de la résilience et de la communauté. L'interdiction temporaire a attiré l'attention du monde entier et Buldak a voulu transformer ce défi en une occasion de remercier ses fidèles supporters au Danemark. Établir de nouvelles relations avec eux et célébrer les saveurs épicées. En transformant un défi réglementaire en opportunité marketing, la marque a illustré son identité fondamentale de ténacité et de créativité.

L'événement, baptisé "Buldak Spicy Ferry", s'est déroulé dans le port de Copenhague de 16 heures à 20 heures (heure locale). Le ferry Buldak, spécialement emballé, a été conçu pour attirer l'attention des Danois. En quittant le port de Copenhague, le ferry affichait fièrement des messages tels que "Nous sommes de retour". Merci pour votre soutien, Danemark. Nous sommes plus chauds que jamais. Pour les Vikings qui peuvent supporter le piment".

La mascotte emblématique de Buldak, Hochi, a fait une entrée remarquée dans le port. Pour célébrer le retour des nouilles épicées, la mascotte a brandi un drapeau géant pour marquer cette occasion audacieuse. Hochi a distribué des échantillons de 2X Spicy et Hot Chicken Stew pour le plus grand plaisir des participants qui attendaient au port.

Face à l'engouement suscité par son retour, Buldak a organisé une semaine avant l'événement une tombola en ligne qui a attiré des milliers de fans inscrits désireux de participer à cette célébration tant attendue. Parmi ces candidats enthousiastes, 120 influenceurs et consommateurs chanceux ont été sélectionnés pour participer à la fête unique sur le ferry. L'événement a offert une atmosphère vibrante avec diverses activités telles que des tatouages à l'aérographe et au henné, une cabine de DJ jouant de la "musique épicée" et une piste de danse pour garder l'esprit en éveil.

Un "buffet Buldak" a également été mis en place, permettant aux clients de découvrir librement les plats de nouilles Buldak les plus populaires, y compris ceux qui ont été récemment réintroduits. Le buffet proposait également une variété de boissons, soigneusement assorties pour que les amateurs d'épices de tous niveaux puissent profiter pleinement de la célébration du retour triomphal de Buldak au Danemark.

"Nous sommes ravis de l'affluence et de l'énergie positive de nos fidèles fans et influenceurs qui nous ont rejoints pour cette célébration", a déclaré Euiri Choi, responsable de la marque chez Samyang Foods. "Cet événement n'était pas seulement une question de nourriture ; c'était une célébration de la communauté, de la saveur et de la passion que nous partageons tous pour les épices. Nous sommes reconnaissants de la collaboration et des conseils que nous avons reçus du DVFM tout au long de ce processus".

Les participants ont pu admirer le magnifique littoral de Copenhague tout en dégustant les plats typiques de Buldak et en savourant le retour du piquant. Les participants ont également reçu des articles et des produits Buldak spéciaux, garantissant que les saveurs continuent d'inspirer la créativité culinaire longtemps après l'événement.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2478828/1723173401844.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2478829/1723173408228.jpg