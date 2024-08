BULDAK FEIERT DIE ERFOLGREICHE RÜCKKEHR NACH DÄNEMARK MIT EINER PIKANTEN FÄHRENPARTY

COPENHAGEN, Dänemark, 9. August 2024 /PRNewswire/ -- Buldak, die weltweit beliebte würzige Nudelmarke von Samyang Foods, veranstaltete am 8. August 2024 erfolgreich eine aufregende Fährveranstaltung, um ihre triumphale Rückkehr nach Dänemark zu feiern. Nach einem von der dänischen Veterinär- und Lebensmittelbehörde (DVFM) am 11. Juni verhängten Verbot wurden drei beliebte Produkte - 3x Spicy, 2X Spicy und Hot Chicken Stew - zurückgerufen. Seitdem wurden zwei dieser Produkte, 2X Spicy und Hot Chicken Stew, wieder auf den Markt gebracht, nachdem das Verbot am 15. Juli aufgehoben worden war. Dadurch konnte Buldak seinen Platz in den Herzen (und Gewürzschränken) der dänischen Verbraucher zurückerobern.

Die Fährenveranstaltung war ein Fest der Resilienz und der Gemeinschaft. Das vorübergehende Verbot erregte weltweit Aufmerksamkeit, und Buldak wollte diese Herausforderung zum Anlass nehmen, um sich bei den treuen Fans in Dänemark zu bedanken. Mit ihnen auf neue Weise in Kontakt zu treten und die würzigen Aromen zu feiern. Die Marke verwandelte eine behördliche Herausforderung in eine Marketingchance und verdeutlichte ihre Kernidentität von Hartnäckigkeit und Kreativität.

Die Veranstaltung mit dem Namen "Buldak Spicy Ferry" fand von 16.00 bis 20.00 Uhr Ortszeit im Hafen von Kopenhagen statt. Die speziell verpackte Buldak-Fähre sollte die Aufmerksamkeit der dänischen Bevölkerung auf sich ziehen. Beim Auslaufen aus dem Kopenhagener Hafen verkündete die Fähre stolz Botschaften wie: "Wir sind zurück. Vielen Dank für Ihre Unterstützung, Dänemark. Wir sind heißer als je zuvor. Für die Wikinger, die mit dem Gewürz umgehen können".

Das ikonische Maskottchen von Buldak, Hochi, hatte einen dramatischen Auftritt im Hafen. Um die Rückkehr der würzigen Nudeln zu feiern, schwenkte das Maskottchen eine riesige Fahne, um diesen kühnen Anlass zu markieren. Hochi verteilte Proben des 2X Spicy and Hot Chicken Stew zur Freude der am Hafen wartenden Teilnehmer.

Als Reaktion auf die Aufregung um die Rückkehr hat Buldak eine Woche vor der Veranstaltung ein Online-Gewinnspiel veranstaltet, das Tausende von registrierten Fans anlockte, die an dieser lang erwarteten Feier teilnehmen wollten. Aus diesen begeisterten Bewerbern wurden 120 glückliche Influencer und Verbraucher ausgewählt, die an der einzigartigen Party auf der Fähre teilnehmen durften. Die Veranstaltung bot eine lebhafte Atmosphäre mit verschiedenen Aktivitäten wie Airbrush- und Henna-Tattoos, einer DJ-Kabine mit "Spicy Music" und einer Tanzfläche, die für gute Stimmung sorgte.

Außerdem wurde ein "Buldak-Buffet" eingerichtet, an dem die Gäste nach Herzenslust die beliebten Buldak-Nudelgerichte probieren konnten, darunter auch die kürzlich wieder eingeführten. Das Buffet bot auch eine Vielzahl von Getränken, die sorgfältig aufeinander abgestimmt waren, so dass alle Gewürzliebhaber die Feier der triumphalen Rückkehr von Buldak nach Dänemark in vollen Zügen genießen konnten.

"Wir sind begeistert von der Beteiligung und der positiven Energie unserer treuen Fans und Influencer, die sich uns bei dieser Feier angeschlossen haben", sagte Euiri Choi, Head of Brand bei Samyang Foods. "Bei dieser Veranstaltung ging es nicht nur um Essen, sondern um die Gemeinschaft, den Geschmack und die Leidenschaft, die wir alle für Gewürze teilen. Wir sind dankbar für die Zusammenarbeit und die Beratung durch den DVFM während dieses Prozesses.

Die Teilnehmer genossen die wunderschöne Küste Kopenhagens, während sie die typischen Gerichte von Buldak verzehrten und die Rückkehr des Gewürzes genossen. Die Teilnehmer erhielten außerdem spezielle Buldak-Artikel und -Produkte, um sicherzustellen, dass die Aromen noch lange nach der Veranstaltung die kulinarische Kreativität anregen.

