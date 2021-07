BULLETPROOF™, une entreprise GLI lauréate du prix Partenaire de l'année Microsoft Security 2021

Ce prix mondial fait suite à deux victoires consécutives du prix Partenaire de l'année de Microsoft Canada | Modern Workplace Award (2019 et 2020)

HAARLEM, Pays-Bas, 9 juillet 2021 /PRNewswire/ -- BULLETPROOF™, une entreprise GLI, a annoncé aujourd'hui qu'elle a remporté le prix du Partenaire de l'année Microsoft en matière de sécurité 2021. La société a été choisie parmi un éventail mondial de partenaires de premier plan de Microsoft pour avoir fait preuve d'excellence dans l'innovation et la mise en œuvre de solutions clients basées sur la technologie Microsoft.

« L'équipe de Bulletproof a reçu des félicitations et des sourires virtuels de toute part aujourd'hui, s'est réjoui Chris Johnston, PDG de Bulletproof. Recevoir le prix du Partenaire Microsoft de l'année en matière de sécurité 2021 au niveau mondial est un honneur incroyable qui confirme vraiment l'impact significatif que représentent les solutions de sécurité de bout en bout de Bulletproof dans la création de valeur (et la tranquillité d'esprit) pour les clients de Microsoft. Merci, Microsoft, pour votre collaboration, votre inspiration et votre soutien permanents, ainsi que pour cette reconnaissance passionnante et tout à fait humble. Et à tous les lauréats, aux finalistes et aux partenaires en général des prix de 2021 qui ont aidé et soutenu les clients dans leur transformation numérique accélérée que nous avons vue au cours de la dernière année, nous vous félicitons. »

Les prix du partenaire de l'année de Microsoft récompensent les partenaires de Microsoft qui ont développé et fourni des solutions exceptionnelles basées sur Microsoft au cours de l'année écoulée. Les prix ont été classés dans différentes catégories, avec des lauréats choisis parmi plus de 4 400 candidatures provenant de plus de 100 pays à travers le monde. Bulletproof a été reconnu pour ses solutions et services exceptionnels en matière de sécurité. La liste complète des catégories, gagnants et finalistes est disponible ici .

Le Prix du partenaire de l'année pour la sécurité récompense un partenaire qui fait un travail exceptionnel en fournissant aux clients des solutions de sécurité de bout en bout basées sur les capacités de sécurité, de conformité et d'identité de Microsoft 365 et la sécurité de Microsoft Azure.

« Cette nouvelle solution offre une prise en charge complète des points de terminaison grâce aux services gérés de Bulletproof », a déclaré Walter Coleman, responsable du groupe Technologie de l'information chez Trevali Mining Corporation. « Ils surveillent en permanence toutes nos informations de pare-feu, tout le trafic et l'activité qui se passent sur un environnement. Et ils ont la capacité de trier et de séparer immédiatement les environnements et les zones touchés, ainsi que les menaces et les incidents liés à l'identité ou à l'activité d'un utilisateur spécifique. Cela a permis à mes équipes locales de se concentrer sur l'ajout de valeur à l'entreprise et à d'autres secteurs. Vu le soutien que Microsoft apporte à Bulletproof pour nous fournir des solutions, cela me confirme que notre investissement et notre partenariat avec Bulletproof étaient le bon choix. »

« Je suis honoré d'annoncer les lauréats et les finalistes des prix Partenaire de l'année Microsoft pour 2021, a déclaré Rodney Clark, vice-président de la division Solutions partenaires mondiaux, canaux de distribution et responsable canaux chez Microsoft. Ces partenaires remarquables ont fait preuve d'un engagement profond dans l'élaboration de solutions de calibre mondial pour les clients, du cloud à la périphérie, et représentent certains des meilleurs et des plus brillants spécialistes que notre écosystème peut offrir. »

Bulletproof a également été nommé finaliste dans deux catégories des 2021 Microsoft Canada IMPACT Awards : Security Impact Award et Covid Response Marketing Impact Award. Les noms des gagnants seront annoncés à la cérémonie d'ouverture et de remise des prix du Canada lors du plus grand événement annuel des partenaires de Microsoft, Inspire, le 15 juillet.

À propos de BULLETPROOF™, une entreprise GLI :

Bulletproof a son siège social au Canada et a des bureaux partout dans le monde. La technologie est indissociable de la façon dont les organisations modernes fonctionnent – offrant à la fois des opportunités et des défis, en particulier dans les secteurs hautement réglementés. Bulletproof collabore avec de nombreux secteurs de la région EMEA, des États-Unis et du Canada afin de tirer parti de sa vaste expérience du domaine et de son savoir-faire en matière de TI pour réduire les risques et améliorer les processus, les systèmes, l'éducation et l'infrastructure commerciale des clients.

Nommé partenaire de sécurité de l'année de Microsoft dans le monde en 2021 et partenaire de l'année | Modern Workplace par Microsoft Canada en 2019 et 2020, Bulletproof est fier d'être un partenaire de longue date de Microsoft Gold avec douze compétences d'or, membre de la Microsoft Intelligent Security Association (MISA) et titulaire de la spécialisation avancée Microsoft Threat Protection.

Pour en savoir plus sur Bulletproof, visitez notre site Web ( bulletproofsi.com ) et rejoignez-nous sur LinkedIn , Twitter et Facebook .

Contact : Amy Cameron, spécialiste des événements et du marketing, [email protected] | 902-483-6872

Related Links

www.bulletproofsi.com



SOURCE Bulletproof, A GLI Company