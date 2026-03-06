Bürgermeister und Stadtoberhäupter eröffnen offiziell das 278 Wohnungen umfassende Leuchtturmhaus in Liverpool Waters

Meilenstein-Veranstaltung zur Feier des Übergangs des Lighthauses von der Fertigstellung des Baus zur voll funktionsfähigen Hafengemeinschaft im Rahmen der 5 Milliarden Pfund teuren Erneuerung von Liverpool Waters

LIVERPOOL, Vereinigtes Königreich, März 6, 2026 /PRNewswire/ -- Starlight Investments hat die offizielle Eröffnung von Lighthaus bekannt gegeben, einer brandneuen 31-stöckigen BTR-Wohnanlage mit 278 Wohnungen in einer der begehrtesten Liverpooler Hafenlagen. Die feierliche Durchtrennung des Bandes in Anwesenheit von Steve Rotheram, Bürgermeister der Stadt Liverpool, lokalen Entscheidungsträgern und Projektpartnern markiert den Übergang des Gebäudes von der Fertigstellung zu einer voll funktionsfähigen Wohngemeinschaft.

Starlight Investments Grand Opening, Steve Rotheram, Mayor of the Liverpool City Region Starlight Investments

Mit dem Einzug der Bewohner und der Aktivierung der Gemeinschaftsräume stellt das Lighthaus ein sichtbares neues Kapitel in der laufenden Erneuerung des Liverpooler Hafengebiets und der weiteren Entwicklung des Liverpool Waters Masterplans dar - eines der ehrgeizigsten Erneuerungsprojekte Großbritanniens unter der Leitung von Peel Waters.

Das im Princes Dock gelegene Lighthaus ist Teil von Liverpool Waters, der 5 Milliarden Pfund teuren, auf mehrere Jahrzehnte angelegten Erneuerungsinitiative, die mehr als 60 Hektar historisches Hafengebiet in ein lebendiges, gemischt genutztes Hafenviertel verwandelt. Die Eröffnung unterstreicht die Dynamik dieses wegweisenden Erneuerungsprogramms und stärkt Liverpools Position als eine der führenden Wachstumsstädte im Norden. Mit der feierlichen Eröffnung wird Lighthaus offiziell als aktiver Teil der städtischen Wohnungsbaulandschaft gewürdigt, der professionell verwaltete Mietwohnungen bereitstellt, die das Wachstum von Arbeitskräften, das städtische Leben und die langfristige wirtschaftliche Stabilität fördern.

Lighthaus bietet eine raffinierte Kollektion von Studios, Ein-, Zwei- und Drei-Zimmer-Suiten, die alle so gestaltet sind, dass sie ein helles, komfortables und modernes urbanes Wohnerlebnis bieten. Die Häuser vereinen ein raffiniertes, modernes Design mit einer warmen, einladenden Atmosphäre - ganz im Sinne des "illuminated living"-Ethos der Siedlung, wo durchdacht gestaltete Räume auf die Ruhe des Wassers treffen. Den Bewohnern steht eine Reihe von Annehmlichkeiten zur Verfügung, darunter eine Sky Bar und Lounge, private Essbereiche, ein Fitnesscenter, Arbeitsräume, eine Dachterrasse, eine Resident Lounge, eine Kaffeebar und ein 24-Stunden-Concierge-Service. Der Bau von Lighthaus wurde Ende 2025 abgeschlossen.

Die Schaffung von Wohnraum ist nach wie vor eine der wichtigsten Prioritäten der Region, wobei die Liverpool City Region eine Pipeline von mehr als 64.000 neuen Wohnungen anstrebt, um das zukünftige Bevölkerungswachstum und das Wohlergehen der Gemeinschaft zu unterstützen. Die Fertigstellung und offizielle Eröffnung des Lighthauses trägt direkt zu diesem Ziel bei, da es hochwertigen Mietwohnraum in einem für die langfristige Wirtschaftsstrategie Liverpools zentralen Stadtteil bietet.

In einer Zeit, in der der Druck auf die Rentabilität weiterhin die Bereitstellung von Wohnraum in ganz Großbritannien einschränkt, zeigt die erfolgreiche Bereitstellung und Aktivierung von Lighthaus, welche Rolle gut kapitalisierte, langfristige Investoren bei der Aufrechterhaltung der Erneuerungsdynamik und der Beschleunigung des Mietangebots in wichtigen regionalen Märkten spielen.

Das in Zusammenarbeit mit X1 Developments und Vermont Construction realisierte Lighthaus spiegelt die Stärke der Zusammenarbeit zwischen erfahrenen Entwicklungspartnern und langfristigem institutionellen Kapital wider.

Daniel Drimmer, Gründer und Chief Executive Officer von Starlight Investments, sagte: "Lighthaus steht für die Art von hochwertigem, professionell verwaltetem Mietwohnungsbau, den wir in ganz Großbritannien anbieten wollen. Dieser Meilenstein ist besonders bedeutsam, da sich das Lighthaus von einer abgeschlossenen Entwicklung zu einem lebendigen neuen Zuhause für unsere Bewohner entwickelt. Wir sind stolz darauf, mit den Verantwortlichen der Stadt Liverpool und Peel Waters zusammenzuarbeiten, um die weitere Umgestaltung des ikonischen Hafenviertels der Stadt zu unterstützen.

Steve Rotheram, Bürgermeister der Liverpool City Region, sagte: "Dies ist genau die Art von ehrgeiziger Entwicklung, die wir in der gesamten Liverpool City Region mehr sehen wollen. Was einst ein Gebiet war, das nach sinnvollen Investitionen schrie, entwickelt sich nun rasch zu einer der aufregendsten Erneuerungsgeschichten des Landes - beschleunigt durch die Entwicklung des neuen Stadions von Everton in Bramley Moore. Entscheidend ist, dass es in unserer neuen Mayoral Development Zone liegt, in der wir die uns durch die Dezentralisierung übertragenen Befugnisse nutzen, um Standorte zu erschließen, die Umsetzung zu beschleunigen und die Art von Investitionen anzuziehen, die Projekte wie dieses möglich machen. Während sich unsere Region auf die MIPIM in der nächsten Woche vorbereitet, werden wir mit potenziellen Investoren über diese Art von ortsbezogener Erneuerung sprechen, bei der nicht nur Kräne in den Himmel wachsen, sondern Gemeinschaften auf dem Boden entstehen.

James Whittaker, Geschäftsführer von Peel Waters, sagte: "Das Leuchtturmhaus Liverpool Waters ist weit mehr als ein neues Gebäude an unserem Hafen, es ist ein Symbol dafür, was durch eine starke, kooperative Partnerschaft erreicht werden kann. Die Zusammenarbeit mit X1 Developments, Vermont Construction und einem internationalen Investor vom Kaliber Starlights zur Verwirklichung unserer gemeinsamen Vision für Liverpool Waters ist ein echter Erfolg, und ihr langfristiges Engagement für Qualität zeigt sich in jedem Aspekt dieser Entwicklung. Lighthaus hat Liverpools ikonischer Skyline ein weiteres markantes Wahrzeichen hinzugefügt und setzt damit neue Maßstäbe für Design und Wohnen am Wasser.

Wir sind besonders stolz darauf, dass Starlight sich für die Zusammenarbeit mit Vermont, einem in Liverpool ansässigen Unternehmen, entschieden hat. Ihr Engagement hat nicht nur ein Gebäude von außergewöhnlicher Qualität hervorgebracht, sondern auch Hunderte von Arbeitsplätzen vor Ort geschaffen und jungen Menschen durch Lehrstellen und ihre Partnerschaft mit dem Baucampus des City of Liverpool College, das ebenfalls hier in Liverpool Waters angesiedelt ist, sinnvolle Möglichkeiten eröffnet.

Die offizielle Eröffnung des Lighthaus at Liverpool Waters ist ein weiterer wichtiger Meilenstein bei der weiteren Umgestaltung unseres historischen Hafengebiets und ein eindrucksvoller Beweis dafür, was langfristige Investitionen und gemeinsame Ambitionen für die Stadt bewirken können.

Lighthaus ist Teil von Starlights wachsendem UK Wohnportfolio und spiegelt die Strategie des Unternehmens wider, führende BTR-Gemeinschaften zu errichten, die zur Stadterneuerung beitragen und die steigende Nachfrage nach hochwertigen Mietwohnungen befriedigen. In Großbritannien hat Starlight ein Portfolio mit 4.000 Mietobjekten und einem verwalteten Vermögen von über 1,1 Milliarden Pfund aufgebaut, wobei die Expansion in den wichtigsten regionalen Märkten fortgesetzt wird.

Erfahren Sie mehr über Lighthaus: https://www.lighthausliverpool.co.uk/

Über Starlight Investments

Starlight Investments ist ein führendes globales Immobilieninvestment- und Vermögensverwaltungsunternehmen mit Hauptsitz in Toronto, Ontario, Kanada. Als privater Eigentümer, Entwickler und Vermögensverwalter von mehr als 70.000 Mehrfamilienhäusern und mehr als 7 Millionen Quadratmetern Gewerbefläche mit CAD $30 Milliarden AUM bietet Starlight eine Reihe von Investmentvehikeln für verschiedene Immobilienstrategien. Das Leitmotiv von Starlight ist es, seine Amtszeit mit visionärer Neugierde zu verbinden, um positive Auswirkungen für Investoren und Gemeinden gleichermaßen zu schaffen. Bei Starlight investieren wir mit Wirkung.

Erfahren Sie mehr unter www.starlightinvest.com oder verbinden Sie sich mit uns auf LinkedIn.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2927789/Starlight_Investments_Mayor_and_City_Leaders_Mark_Official_Openi.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2927790/Starlight_Investments_Mayor_and_City_Leaders_Mark_Official_Openi.jpg