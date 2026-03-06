Le maire et les dirigeants de la ville marquent l'ouverture officielle du Lighthaus de 278 logements à Liverpool Waters

Un événement marquant célèbre le passage de Lighthaus de l'achèvement de la construction à une communauté pleinement opérationnelle au bord de l'eau, dans le cadre du projet de régénération de Liverpool Waters, d'une valeur de 5 milliards de livres sterling.

LIVERPOOL, Royaume-Uni, mars 6, 2026 /PRNewswire/ -- Starlight Investments a annoncé l'ouverture officielle de Lighthaus, une toute nouvelle communauté de construction à louer (BTR) de 31 étages offrant 278 logements dans l'un des endroits les plus prisés de Liverpool, au bord de l'eau. La cérémonie officielle d'inauguration, à laquelle ont assisté Steve Rotheram, maire de la région de Liverpool, des dirigeants locaux et des partenaires du projet, marque la transition du bâtiment de l'achèvement de la construction à une communauté résidentielle pleinement opérationnelle.

Avec l'emménagement des résidents et l'activation des espaces d'agrément, Lighthaus représente un nouveau chapitre visible de la régénération en cours des docks de Liverpool et de l'évolution continue du plan directeur Liverpool Waters - l'un des projets de régénération les plus ambitieux du Royaume-Uni, dirigé par Peel Waters.

Situé à Princes Dock, Lighthaus fait partie de Liverpool Waters, une initiative de régénération de 5 milliards de livres sterling sur plusieurs décennies qui transforme plus de 60 hectares de docks historiques en un quartier dynamique à usage mixte au bord de l'eau. L'inauguration souligne la dynamique de ce programme de régénération historique et renforce la position de Liverpool en tant que l'une des principales villes en croissance du Nord. L'ouverture officielle reconnaît Lighthaus comme une partie active du paysage du logement de la ville - offrant des logements locatifs gérés de manière professionnelle qui soutiennent la croissance de la main-d'œuvre, la vie urbaine et la résilience économique à long terme.

Lighthaus propose une collection sophistiquée de studios, de suites à une, deux ou trois chambres, chacune conçue pour offrir une expérience de vie urbaine lumineuse, confortable et contemporaine. Les maisons allient un design raffiné et moderne à une atmosphère chaleureuse et accueillante. Elles reflètent l'éthique de la "vie illuminée" du projet, où des espaces créés avec soin rencontrent le calme du front de mer. Les résidents ont accès à un large éventail d'équipements, dont un sky bar et un salon, des espaces de restauration privés, un centre de fitness, des espaces de travail, une terrasse sur le toit, un salon pour les résidents, un bar à café et un service de conciergerie 24 heures sur 24. La construction de Lighthaus s'est achevée fin 2025.

La fourniture de logements reste une priorité régionale essentielle, la région urbaine de Liverpool visant un pipeline de plus de 64 000 nouveaux logements pour soutenir la croissance future de la population et le bien-être de la communauté. L'achèvement et l'ouverture officielle de Lighthaus contribuent directement à cet objectif, en fournissant des logements locatifs de haute qualité dans un quartier au cœur de la stratégie économique à long terme de Liverpool.

À l'heure où les pressions liées à la viabilité continuent de limiter la livraison de logements dans tout le Royaume-Uni, la livraison et l'activation réussies de Lighthaus démontrent le rôle des investisseurs à long terme bien capitalisés dans le maintien de la dynamique de régénération et l'accélération de l'offre locative sur les principaux marchés régionaux.

Réalisé en partenariat avec X1 Developments et Vermont Construction, Lighthaus reflète la force de la collaboration entre des partenaires de développement expérimentés et des capitaux institutionnels à long terme.

Daniel Drimmer, fondateur et directeur général de Starlight Investments, a déclaré: "Lighthaus représente le type de logements locatifs de haute qualité, gérés de manière professionnelle, que nous nous sommes engagés à fournir à travers le Royaume-Uni. Cette étape est d'autant plus importante que Lighthaus passe d'un développement achevé à un nouveau foyer dynamique pour nos résidents. Nous sommes fiers de nous associer aux dirigeants municipaux de Liverpool et à Peel Waters pour soutenir la transformation continue du front de mer emblématique de la ville".

Steve Rotheram, maire de la région de Liverpool, a déclaré : "C'est exactement le type de développement ambitieux que nous voulons voir se multiplier dans la région de Liverpool. Ce qui était autrefois une zone en quête d'investissements significatifs est aujourd'hui en passe de devenir l'un des projets de régénération les plus passionnants du pays, accéléré par le développement du nouveau stade d'Everton à Bramley Moore. Le plus important est qu'il se situe dans la nouvelle zone de développement de la mairie, où nous utilisons les pouvoirs que nous confère la décentralisation pour débloquer des sites, accélérer les livraisons et attirer le type d'investissement qui rend possible des projets tels que celui-ci. Alors que notre région s'apprête à se rendre au MIPIM la semaine prochaine, c'est de ce type de régénération basée sur le lieu dont nous parlerons aux investisseurs potentiels - des régénérations qui ne se contentent pas d'ériger des grues dans le ciel, mais qui construisent des communautés sur le terrain".

James Whittaker, directeur général de Peel Waters, a déclaré : "Lighthaus Liverpool Waters représente bien plus qu'un nouveau bâtiment sur notre front de mer, c'est un symbole de ce qui peut être réalisé grâce à un partenariat solide et collaboratif. Travailler avec X1 Developments, Vermont Construction et un investisseur international du calibre de Starlight pour concrétiser notre vision commune de Liverpool Waters est une véritable réussite, et leur engagement à long terme en faveur de la qualité transparaît dans tous les aspects de ce développement. Lighthaus a ajouté un nouveau point de repère frappant à la ligne d'horizon emblématique de Liverpool, établissant une nouvelle référence en matière de design et de vie au bord de l'eau.

Nous sommes particulièrement fiers que Starlight ait choisi de travailler avec Vermont, un entrepreneur basé à Liverpool. Leur participation a non seulement permis de construire un bâtiment d'une qualité exceptionnelle, mais aussi de créer des centaines d'emplois locaux et d'ouvrir des perspectives intéressantes aux jeunes grâce à l'apprentissage et à leur partenariat avec le campus de construction du City of Liverpool College, qui est également basé ici, à Liverpool Waters.

L'ouverture officielle du Lighthaus à Liverpool Waters est une nouvelle étape clé dans la transformation continue de nos docks historiques, et une démonstration puissante de ce que l'investissement à long terme et l'ambition partagée peuvent apporter à la ville".

Lighthaus fait partie du portefeuille résidentiel en expansion de Starlight UK et reflète la stratégie de l'entreprise qui consiste à fournir des communautés BTR de premier plan qui contribuent à la régénération urbaine et répondent à la demande croissante de logements locatifs de haute qualité. Sur le site UK, Starlight a constitué un portefeuille de 4 000 logements locatifs et de plus de 1,1 milliard de livres sterling d'actifs sous gestion, avec une expansion continue sur les marchés régionaux clés.

