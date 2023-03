BURNA BOY VAI AGITAR NO KICK OFF SHOW DEPEPSI® NA UEFA CHAMPIONS LEAGUE 2023

O ASTRO VENCEDOR DO GRAMMY® TAMBÉM FAZ PARTE DE SÉRIE DE AÇÕES NAS REDES SOCIAIS DA MARCA QUE OFERECEM UMA OPORTUNIDADE IMPERDÍVEL PARA O CONSUMIDOR PARTICIPAR DO SHOW DE ABERTURA

NOVA YORK, 20 de março de 2023 /PRNewswire/ -- #PepsiKickOffShow - PEPSI® e UEFA têm o prazer de anunciar que Burna Boy, cantor, compositor e vencedor do GRAMMY®, fará parte do aguardadíssimo Kick Off Show de PEPSI® na final da UEFA Champions League 2023 no dia 10 de junho. Pela primeira vez, os fãs terão a oportunidade única de fazer parte do maior evento esportivo global anual por meio de concurso cultural nas redes sociais da marca.

A megaestrela global de "Last Last" e "It's Plenty" e líder das paradas trará suas emocionantes vibrações de afrobeats para o Estádio Olímpico Atatürk, em Istambul, enquanto milhões de fãs de todo o mundo sintonizam para assistir à apresentação imperdível momentos antes do maior jogo no futebol de clubes começar. Burna Boy, recém-saído de um ano de quebra de recordes e do lançamento de seu sexto álbum de estúdio, Love, Damini, subirá ao palco de PEPSI® ao lado de outra sensação global que será anunciada em breve.

Revelado no TikTok, Burna Boy juntou-se aos embaixadores de PEPSI® e à realeza do futebol: o campeão mundial Leo Messi, o atual campeão da Liga dos Campeões Vini Jr. e a estrela vencedora da Eurocopa Leah Williamson, para encorajar os fãs a mostrarem seus melhores movimentos de dança ou habilidades com a bola postando-os no TikTok com a hashtag #PepsiKickOffShow. Os melhores vídeos serão escolhidos a dedo para mostrar suas habilidades como parte da performance de PEPSI® na final da UEFA Champions League 2023.

Burna Boy comentou: "Como grande fã de futebol, sei que nada é maior do que a Liga dos Campeões da UEFA! É por isso que estou tão empolgado por me apresentar no palco de PEPSI® na final deste ano. Música e futebol são a melhor combinação, então você já sabe que vou levar boas vibrações e mágica à Istambul. O mundo vai ficar surpreso com o que faremos!"

Gustavo Reyna, diretor sênior de marketing global de PEPSI®, acrescentou: "A Final da Liga dos Campeões da UEFA é a data de destaque do calendário de futebol de clubes, e PEPSI®se orgulha de marcar a ocasião com os melhores espetáculos de entretenimento. O "Kick Of Show de PEPSI®" será incrível este ano. Estamos muito felizes em receber Burna Boy, um dos artistas mais empolgantes do mundo, no palco de PEPSI® na Liga dos Campeões da UEFA e mal podemos esperar para ver quais torcedores serão selecionados para participar desta performance imperdível. Fique ligado para descobrir quem estará ao lado de Burna Boy nas próximas semanas! "

"O Kick Off Show da Final da Liga dos Campeões da UEFA é uma parte significativa de nossos esforços conjuntos com PEPSI®, oferecendo uma oportunidade incrível de alcançar públicos novos e mais jovens com alguns dos maiores nomes e estrelas em ascensão da música. Estamos empolgados em apresentar uma escalação de artistas talentosos na final desta temporada em Istambul, no que com certeza será um show enérgico e memorável", disse Guy-Laurent Epstein, diretor de marketing da UEFA

Agora em seu sétimo ano, o Kick Off Show de PEPSI® na Liga dos Campeões da UEFA – anteriormente conhecido como Cerimônia de Abertura da Liga dos Campeões da UEFA – será transmitido em mais de 200 países e territórios em todo o mundo, logo antes da principal partida da temporada de futebol de clubes começar. Ao unir os mundos do futebol e da música por meio de um momento de entretenimento imperdível que faz os fãs pararem tudo e querer mais, o evento é a demonstração perfeita da plataforma "Thirsty For More" de PEPSI®. O Kick Off Show é apenas um dos muitos momentos emocionantes que PEPSI®e UEFA trarão aos torcedores de futebol nesta temporada, incluindo o anúncio de outra superestrela global que se juntará ao Kick Off Show, vídeos no TikTok, colaborações de moda, inovações de produtos e mais!

Os torcedores poderão sintonizar para assistir ao espectáculo em sua emissora local e pelos canais da UEFA no YouTube e TikTok , enquanto o canal @PepsiGlobal TikTok terá todas as informações sobre como os torcedores podem ter a chance de fazer parte do Kick Off Show de PEPSI®na UEFA Champions League 2023.

Com muitas atualizações e atividades emocionantes por vir, os torcedores podem ficar atentos para mais informações seguindo PEPSI®no Instagram , Twitter e Facebook.

#PEPSIKICKOFFSHOW

