Bybit crée une nouvelle unité B2B pour favoriser l'adoption des actifs numériques par les institutions

DUBAI, EAU, 8 septembre 2025 /PRNewswire/ -- Bybit, le deuxième plus grand échange de crypto-monnaies au monde en termes de volume d'échange, a annoncé aujourd'hui le lancement de son Business-to-Business Unit (BBU), une nouvelle division dédiée au service des clients institutionnels et d'entreprise. La BBU fournira des solutions complètes en matière de conservation sécurisée, de règlement efficace et d'accès aux produits tokenisés, constituant la pierre angulaire de la stratégie institutionnelle de Bybit et accélérant la convergence de la finance traditionnelle et des actifs numériques.

La création de la BBU intervient à un moment charnière où les besoins institutionnels évoluent rapidement. Les investisseurs traditionnels s'intéressent de plus en plus aux actifs numériques et rehaussent les normes du secteur, exigeant des solutions efficaces en termes de capital et de gestion des risques qui reflètent la finance traditionnelle tout en débloquant de nouvelles opportunités dans le domaine des actifs numériques. Bybit est particulièrement bien placé pour répondre à ces besoins à ce stade critique.

L'un des besoins les plus pressants concerne les modèles de conservation hors bourse et de règlement tripartite, qui permettent aux institutions de détenir des actifs auprès de dépositaires de confiance, notamment des banques, tout en conservant un crédit de négociation en direct. Cette structure réduit considérablement le risque de contrepartie et est devenue une référence en matière d'infrastructure institutionnelle. Bybit comble cette lacune en mettant en place des cadres de conservation et de règlement qui répondent aux attentes des institutions et aux meilleures pratiques réglementaires.

Dans le même temps, les actifs réels (RWA) apparaissent à la fois comme des garanties et des produits investissables. Les institutions souhaitent de plus en plus mettre en gage des actifs à court terme et à rendement élevé, tels que les fonds du marché monétaire à jetons, les bons du Trésor et les créances, plutôt que de laisser le capital inemployé. Elles recherchent également un accès direct à des émissions de jetons conformes, distribuées par des plateformes de confiance.

Grâce à la nouvelle BBU, Bybit se concentrera sur le rapprochement de ces capacités :

Conservation hors bourse intégrée et règlement tripartite pour réduire les risques sans sacrifier l'accès au marché.

Pipelines de distribution bidirectionnels pour les produits tokenisés , reliant les clients de Web3 qui cherchent à accéder aux investissements financiers traditionnels et les entreprises qui explorent les stratégies d'actifs numériques, cherchant à entrer sur le marché des crypto-monnaies.

Yoyee Wang nommée à la tête de la BBU

La nouvelle BBU rassemble l'équipe institutionnelle (INS) et les initiatives B2B de Bybit en une centrale unifiée, dirigée par Yoyee Wang, nouvellement nommée à la tête de la BBU.

Depuis qu'elle a rejoint Bybit en 2021, Mme Wang a occupé plusieurs postes de direction, dont le plus récent est celui de responsable mondial de la trésorerie et de la gestion des actifs, où elle a élaboré et géré les stratégies de portefeuille et le cadre de liquidité de l'entreprise à l'échelle mondiale. Elle possède plus d'une décennie d'expérience internationale en Amérique du Nord, en Asie et en Europe, notamment en tant qu'analyste des risques commerciaux et gestionnaire de portefeuille à la Banque Royale du Canada. Cette combinaison unique d'expertise en matière de cryptomonnaies et d'expérience en finance traditionnelle fait d'elle une personne exceptionnellement bien placée pour guider la croissance de l'unité.

« Les institutions recherchent des partenaires de confiance qui comprennent à la fois la rigueur de la finance traditionnelle et l'innovation des crypto-monnaies », déclare Yoyee Wang, Head de la BBU chez Bybit. « Chez Bybit, nous construisons une boucle commerciale complète qui intègre la conservation, la liquidité et le rendement, ce qui donne à nos clients non seulement un accès au marché, mais aussi un avantage stratégique dans cette nouvelle ère. »

À propos de Bybit

Bybit est la deuxième plateforme de cryptomonnaies au monde en volume transactionnel, au service d'une communauté mondiale de plus de 70 millions d'utilisateurs.

