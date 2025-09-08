Bybit gründet neue B2B-Einheit zur Förderung der institutionellen Nutzung digitaler Vermögenswerte

DUBAI, VAE, 8. September 2025 /PRNewswire/ -- Bybit, die nach Handelsvolumen zweitgrößte Kryptowährungsbörse der Welt, gab heute die Einführung ihrer Business-to-Business Unit (BBU) bekannt, einer neuen Abteilung, die sich der Betreuung von institutionellen und Unternehmenskunden widmet. Die BBU wird umfassende Lösungen für die sichere Verwahrung, die effiziente Abwicklung sowie den Zugang zu tokenisierten Produkten anbieten. Damit bildet sie den Eckpfeiler der institutionellen Strategie von Bybit und beschleunigt die Konvergenz von traditionellen Finanzen sowie digitalen Vermögenswerten.

Die Einrichtung des BBU erfolgt zu einem entscheidenden Zeitpunkt, da sich die institutionellen Anforderungen rasch weiterentwickeln. Traditionelle Anleger zeigen ein größeres Interesse an digitalen Vermögenswerten und heben den Industriestandard an. Sie fordern kapitaleffiziente, risikogeführte Lösungen, welche die traditionelle Finanzwelt widerspiegeln und gleichzeitig neue Möglichkeiten in digitalen Vermögenswerten erschließen. Bybit ist in einer einzigartigen Position, um diese Anforderungen in dieser kritischen Phase zu erfüllen.

Eines der dringendsten Bedürfnisse besteht in außerbörslichen Verwahrungs- und Dreiparteien-Abwicklungsmodellen, die es den Instituten ermöglichen, Vermögenswerte bei vertrauenswürdigen Verwahrern, einschließlich Banken, zu halten, während sie gleichzeitig einen Live-Handelskredit behalten. Diese Struktur verringert das Gegenparteirisiko erheblich und ist zu einem Grundbestandteil der institutionellen Infrastruktur geworden. Bybit schließt diese Lücke durch den Aufbau von Verwahrungs- und Abwicklungssystemen, die den Erwartungen der Institutionen und den bewährten Verfahren der Regulierungsbehörden entsprechen.

Gleichzeitig entwickeln sich reale Vermögenswerte (RWAs) sowohl als Sicherheiten als auch als investierbare Produkte. Die Institute wollen zunehmend kurzfristige, renditeträchtige Vermögenswerte wie Token-Geldmarktfonds, Schatzwechsel und Forderungen verpfänden, anstatt Kapital ungenutzt zu lassen. Sie suchen auch direkten Zugang zu konformen Token-Emissionen, die über vertrauenswürdige Plattformen vertrieben werden.

Durch die neue BBU wird Bybit sich darauf konzentrieren, diese Fähigkeiten zu überbrücken:

Integrierte außerbörsliche Verwahrung und Dreiparteien-Abwicklung zur Verringerung des Risikos, ohne den Marktzugang zu opfern.

zur Verringerung des Risikos, ohne den Marktzugang zu opfern. RWA-Sicherheitsprogramme ermöglichen Kunden, tokenisierte hochwertige Vermögenswerte für Margen- und Handelskredite zu verpfänden.

Zwei-Wege-Vertriebskanäle für tokenisierte Produkte , die Web3-Kunden, die Zugang zu traditionellen Finanzinvestitionen suchen, und Unternehmen, die digitale Vermögensstrategien erkunden und in den Kryptomarkt einsteigen wollen, miteinander verbinden.

ermöglichen Kunden, tokenisierte hochwertige Vermögenswerte für Margen- und Handelskredite zu verpfänden. , die Web3-Kunden, die Zugang zu traditionellen Finanzinvestitionen suchen, und Unternehmen, die digitale Vermögensstrategien erkunden und in den Kryptomarkt einsteigen wollen, miteinander verbinden. Digital-Treasury-Asset-Lösungen (DTA), die traditionelle Unternehmen dabei unterstützen, einen Teil ihrer Finanzmittel in Kryptowährungen anzulegen und dabei Sicherheit, Compliance sowie Renditeoptimierung zu gewährleisten.

Yoyee Wang zur Head of BBU ernannt

Die neue BBU vereint das institutionelle Team (INS) sowie die B2B-Initiativen von Bybit in einem einheitlichen Kraftwerk, das von Yoyee Wang, der neu ernannten Head of BBU, geleitet wird.

Seit ihrem Eintritt bei Bybit im Jahr 2021 hatte Yoyee mehrere Führungspositionen inne. Zuletzt war sie als Global Head of Treasury and Asset Management tätig, wo sie die globalen Portfoliostrategien und das Liquiditätssystem des Unternehmens aufbaute und verwaltete. Sie bringt mehr als zehn Jahre internationale Erfahrung aus Nordamerika, Asien und Europa mit, unter anderem als Trading Risk Analyst und Portfolio Manager bei der Royal Bank of Canada. Dank dieser einzigartigen Kombination aus Fachwissen über Kryptowährungen und Erfahrung im traditionellen Finanzwesen ist sie hervorragend positioniert, um das Wachstum der Abteilung zu leiten.

„Institutionen sind auf der Suche nach vertrauenswürdigen Partnern, die sowohl die Strenge des traditionellen Finanzwesens als auch die Innovation von Kryptowährungen verstehen", sagte Yoyee Wang, Head of BBU bei Bybit. „Bei Bybit bauen wir einen kompletten Geschäftskreislauf auf, der Verwahrung, Liquidität und Rendite integriert sowie unseren Kunden nicht nur einen Marktzugang, sondern einen strategischen Vorteil in dieser neuen Ära verschafft."

Informationen zu Bybit

Bybit ist die zweitgrößte Kryptowährungsbörse der Welt, gemessen am Handelsvolumen, und bedient eine globale Gemeinschaft von über 70 Millionen Nutzerinnen und Nutzern. Das 2018 gegründete Unternehmen Bybit definiert Offenheit in der dezentralen Welt neu, indem es ein einfacheres, offenes und gleichberechtigtes Ökosystem für alle schafft. Mit einem starken Fokus auf Web3 geht Bybit strategische Partnerschaften mit führenden Blockchain-Protokollen ein, um eine robuste Infrastruktur bereitzustellen und On-Chain-Innovationen voranzutreiben. Bybit ist bekannt für seine sichere Verwahrung, seine vielfältigen Marktplätze, sein intuitives Benutzererlebnis sowie seine fortschrittlichen Blockchain-Tools. Bybit schließt die Lücke zwischen TradFi und DeFi und ermöglicht Entwicklern, Kreativen sowie Enthusiasten, das volle Potenzial von Web3 zu erschließen. Entdecken Sie die Zukunft des dezentralen Finanzwesens auf Bybit.com.

