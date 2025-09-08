Bybit richt nieuwe B2B Unit op om institutionele adoptie van digitale activa te bevorderen

DUBAI, VAE, 8 september 2025 /PRNewswire/ -- Bybit, 's werelds op één na grootste cryptobeurs qua handelsvolume, kondigde vandaag de lancering aan van haar BBU (Business-to-Business Unit), een nieuwe divisie gericht op het bedienen van institutionele en zakelijke klanten. Deze BBU zal uitgebreide oplossingen bieden op gebied van veilige bewaring, efficiënte afwikkeling en toegang tot getokeniseerde producten, die de hoeksteen vormen van Bybits institutionele strategie en de convergentie van traditionele financiën en digitale activa versnellen.

De oprichting van de BBU komt op een cruciaal moment nu de institutionele vereisten snel veranderen. Traditionele beleggers tonen meer interesse in digitale activa en verhogen de standaard voor de sector. Ze vragen om kapitaalefficiënte oplossingen met risicobeheer die een afspiegeling van traditionele financieringen vormen en tegelijkertijd nieuwe kansen in digitale activa ontsluiten. Bybit is uniek gepositioneerd om op dit kritieke moment aan deze behoeften te voldoen.

Een van de meest dringende behoeften is de nood aan modellen voor bewaring buiten de beurs en triparty settlement, die instellingen in staat stellen activa bij vertrouwde bewaarders te houden, waaronder banken, terwijl ze live handelskrediet behouden. Deze structuur vermindert het tegenpartijrisico aanzienlijk en is een standaard in de institutionele infrastructuur geworden. Bybit pakt deze leemte aan door bewaring- en settlementkaders tot stand te brengen die in lijn liggen met institutionele verwachtingen en de beste praktijken van regelgevende instanties.

Tegelijk zijn RWA's (real-world assets) in opkomst als onderpand maar ook als belegbare producten. Instellingen willen steeds vaker kortlopende, rentedragende activa in onderpand geven, zoals getokeniseerde geldmarktfondsen, schatkistcertificaten en vorderingen, in plaats van kapitaal onbenut te laten. Ze zoeken ook directe toegang tot getokeniseerde uitgiften die aan de regels voldoen en via vertrouwde platformen worden gedistribueerd.

Via de nieuwe BBU zal Bybit de aandacht richten op het slaan van bruggen naar deze mogelijkheden:

Geïntegreerde bewaring buiten de beurs en triparty settlement om risico's te verminderen zonder aan markttoegang in te boeten.

om risico's te verminderen zonder aan markttoegang in te boeten. RWA-onderpandprogramma's stellen klanten in staat om getokeniseerde activa van hoge kwaliteit te verpanden voor marge- en handelskrediet.

Tweerichtingsdistributiepijplijnen voor getokeniseerde producten , die Web3-klanten verbinden die toegang zoeken tot traditionele financiële investeringen, en bedrijven die digitale activastrategieën verkennen en de cryptomarkt willen betreden.

stellen klanten in staat om getokeniseerde activa van hoge kwaliteit te verpanden voor marge- en handelskrediet. , die Web3-klanten verbinden die toegang zoeken tot traditionele financiële investeringen, en bedrijven die digitale activastrategieën verkennen en de cryptomarkt willen betreden. DTA-oplossingen (Digital Treasury Asset), die traditionele bedrijven ondersteunen bij het toewijzen van een deel van hun bedrijfsschatkist aan crypto met beveiliging, compliance en rendementsoptimalisatie.

Yoyee Wang benoemd tot Head of BBU

De nieuwe BBU brengt het Institutionele (INS) team en de B2B-initiatieven van Bybit samen in één grootmacht, onder leiding van Yoyee Wang, de nieuw benoemde Head of BBU.

Sinds ze in 2021 Bybit kwam vervoegen, heeft Yoyee verschillende senior leidinggevende functies bekleed. Meest recentelijk werkte ze als Global Head of Treasury & Asset Management, waar ze de wereldwijde portefeuillestrategieën en het liquiditeitskader van het bedrijf opbouwde en beheerde. Ze heeft meer dan tien jaar internationale ervaring in Noord-Amerika, Azië en Europa, waaronder functies als trading risk analyst en portfolio manager bij de Royal Bank of Canada. Deze unieke combinatie van crypto-inherente expertise en traditionele financiële ervaring maakt haar uitzonderlijk goed gepositioneerd om de groei van deze unit te begeleiden.

"Instellingen zijn op zoek naar betrouwbare partners die zowel de striktheid van traditionele financiën als de innovatie van crypto begrijpen," verklaart Yoyee Wang, Head of BBU van Bybit. "Bij Bybit bouwen we aan een complete 'business loop' die bewaring, liquiditeit en rendement integreert. Hierdoor krijgen onze klanten niet alleen markttoegang, maar ook een strategische voorsprong in dit nieuwe tijdperk."

