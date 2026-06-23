Bybit EU укрепляет свои позиции в Европе в преддверии завершения перехода к MiCAR

ВЕНА, 24 июня 2026 г. /PRNewswire/ -- В преддверии завершения национальных переходных периодов внедрения MiCAR 1 июля 2026 года Bybit EU запускает кампанию «Переведите свои средства и получите вознаграждение» (Move Your Funds, Get Rewarded) — ограниченную по времени программу поощрений, призванную привлечь новых пользователей на лицензированную в соответствии с MiCAR платформу в Австрии, предлагая 3% годовых в виде кэшбэка на пополнение криптоактивами, ускоренное получение VIP-статуса, эксклюзивные преимущества по карте и другие бонусы.

Bybit EU Strengthens European Positioning Ahead of MiCAR Transition

Внедрение MiCAR знаменует собой одно из самых значительных нормативных событий в истории европейской криптоиндустрии, создавая единую основу для обслуживания криптоактивов в Европейской экономической зоне (ЕЭЗ). По завершении переходного периода ожидается, что неавторизованные поставщики услуг криптоактивов (CASP) завершат свои процессы свертывания в соответствии с рекомендациями Европейского управления по ценным бумагам и рынкам (ESMA), что ускорит переход рынка к регулируемым и локально согласованным платформам.

Криптовалютный рынок Европы вступает в новую фазу, которая все больше определяется прозрачностью, устойчивостью к операциям и ясностью регулирования. По мере развития отрасли пользователи все чаще выбирают платформы, способные работать в рамках развивающейся европейской нормативной среды и одновременно вознаграждать клиентов, решивших перейти на такие площадки.

Компания Bybit EU GmbH осуществляет свою деятельность на основании лицензии MiCAR, выданной Управлением по финансовому рынку Австрии (FMA), и имеет штаб-квартиру в Вене, обслуживая пользователей на всей территории Европейской экономической зоны, за исключением Мальты.

О кампании

Кампания «Переведите свои средства и получите вознаграждение» (Move Your Funds, Get Rewarded) проводится с 19 июня по 31 июля 2026 года и предназначена исключительно для новых пользователей, которые ранее не имели учетной записи в Bybit ЕU и являются резидентами Европейской экономической зоны (за исключением Мальты).

Участники, отвечающие требованиям программы, могут воспользоваться тремя категориями преимуществ:

Пакет приветственных бонусов для новых пользователей. Новые пользователи могут получить региональный приветственный бонус за пополнение счета от 20 евро, а также приветственный пакет по карте, включающий бонусы на сумму до 120 евро и 100% кэшбэк по соответствующим подпискам (Netflix, Spotify, ChatGPT) в течение первого месяца с максимальной суммой возмещения до 50 евро.





Ускоренный доступ к VIP-преимуществам. Пользователи, пополнившие счет криптоактивами на совокупную сумму не менее 100 долларов США в течение периода проведения кампании, могут получить доступ к VIP-тарифам комиссий без квалификации по стандартным требованиям программы VIP Bybit EU по объему активов или торговому обороту. Уровень VIP-статуса зависит от объема пополнений: от 30-дневной пробной карты уровня VIP 1 (при пополнении от 100 долларов США) до 90-дневной пробной карты уровня VIP Supreme (при пополнении от 1.000.000 долларов США). После активации соответствующее преимущество предоставляется в виде временной VIP-карты, действующей в течение 30 или 90 дней с момента выдачи.





Кэшбэк 3% годовых на пополнение криптоактивами. Пользователи, пополнившие счет криптоактивами на совокупную сумму не менее 50.000 долларов США, имеют право на получение кэшбэка по ставке 3% годовых, выплачиваемого ежемесячно в течение 12 месяцев в стейблкоине USDC. Уровень кэшбэка фиксируется по окончании периода регистрации в кампании (31 июля 2026 года), а ежемесячные выплаты осуществляются при условии соблюдения минимального требования по объему спотовой торговли. Максимальный размер учитываемых пополнений составляет 1.000.000 долларов США, а общая сумма выплат может достигать 30.000 USDC в течение 12 месяцев.

«Европа закладывает основы для более зрелой и устойчивой экосистемы цифровых активов, — сказала Mazurka Zeng, CEO of Bybit EU. — По мере перехода на MiCAR пользователи все больше ценят ясность, непрерывность и платформы, разработанные с учетом долгосрочной нормативной готовности. Компания Bybit EU была создана именно для поддержки такого будущего, а эта кампания отражает наше стремление сделать переход на лицензированную платформу максимально выгодным для пользователей, решивших перевести свои средства».

В компании отметили, что крайний срок завершения перехода к MiCAR — 1 июля — станет важной вехой для европейского крипторынка и подчеркнет значение работы на платформе, обладающей официальным регуляторным разрешением, локальным присутствием и долгосрочными обязательствами перед европейскими пользователями.

В рамках своей более широкой европейской стратегии Bybit EU продолжает расширять свое региональное присутствие посредством операций, ориентированных на соблюдение нормативных требований, местных партнерств, образовательных инициатив и долгосрочного взаимодействия с экосистемой в ЕЭЗ.

Компания также стремится внести свой вклад в повышение осведомленности отрасли о MiCAR и последствиях перехода Европы к более гармонизированной нормативно-правовой среде для цифровых активов.

Полная информация о кампании, критериях участия, а также условиях и положениях программы доступны на веб-сайте https://www.bybit.eu/MoveYourFunds

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О Bybit EU

Bybit EU GmbH является австрийским поставщиком связанных с криптоактивами услуг (Crypto-Asset Service Provider, CASP), уполномоченным в соответствии с Регламентом рынков криптоактивов (MiCAR) в Австрии. Bybit EU обслуживает клиентов на территории всей Европейской экономической зоны (ЕЭЗ), за исключением Мальты, через платформу bybit.eu.

Компания Bybit EU GmbH уполномочена предоставлять следующие услуги:

хранение и администрирование криптоактивов от имени клиентов;

обмен криптоактивов на денежные средства;

обмен криптоактивов на другие криптоактивы;

размещение криптоактивов; а также

услуги по переводу криптоактивов от имени клиентов.

Bybit EU GmbH не является оператором торговой платформы для криптоактивов и не предоставляет инвестиционных консультаций.

Контакты для СМИ: [email protected]

www.bybit.eu

Отказ от ответственности: Инвестирование в криптоактивы связано с рисками. Эта информация представляет собой маркетинговое сообщение от Bybit EU GmbH. Она не является инвестиционной рекомендацией.

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