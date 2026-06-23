Bybit EU posilňuje európsku pozíciu pred prechodom na reguláciu v rámci MiCAR
News provided byBybit
Jun 23, 2026, 19:39 ET
VIEDEŇ, 24. júna 2026 /PRNewswire/ -- S blížiacim sa konečným termínom rôznych národných prechodných období v súvislosti s nariadením o trhoch s kryptoaktívami (MiCAR), ktorý je stanovený na 1. júla 2026, spoločnosť Bybit EU spúšťa svoju kampaň „Presuňte svoje prostriedky, získajte odmenu" – časovo obmedzený motivačný program určený na privítanie nových používateľov platformy s licenciou MiCAR v Rakúsku, ktorý ponúka 3 % ročný cashback za vloženie kryptomien, rýchle VIP upgrady, exkluzívne výhody v rámci karty a ďalšie.
Implementácia MiCAR predstavuje jeden z najvýznamnejších regulačných vývojových krokov v histórii európskeho odvetvia kryptoaktív, ktorý vytvára jednotný rámec pre služby v oblasti kryptoaktív v celom Európskom hospodárskom priestore (EHP). Po skončení prechodného obdobia sa očakáva, že neautorizovaní poskytovatelia služieb v oblasti kryptoaktív (CASP) postupne ukončia svoju činnosť v súlade s usmerneniami Európskeho orgánu pre cenné papiere a trhy (ESMA), čím sa urýchli prechod trhu smerom k regulovaným a lokálne zosúladeným platformám.
Európsky trh s kryptomenami vstupuje do novej fázy, ktorú čoraz viac definuje transparentnosť, prevádzková odolnosť a jasné pravidlá regulácie. S rozvojom odvetvia používatelia hľadajú platformy vytvorené tak, aby fungovali v rámci vyvíjajúceho sa európskeho rámca – a aby odmeňovali používateľov, ktorí sa k nim pridajú.
Spoločnosť Bybit EU GmbH pôsobí na základe licencie v rámci MiCAR udelenej rakúskym Úradom pre finančný trh (FMA) a má sídlo vo Viedni, kde poskytuje služby používateľom v celom EHP s výnimkou Malty.
O kampani
Kampaň „Presuňte svoje prostriedky, získajte odmenu" prebieha od 19. júna 2026 do 31. júla 2026 a je otvorená výhradne pre nových používateľov, ktorí predtým nemali účet Bybit EU a sú obyvateľmi Európskeho hospodárskeho priestoru (okrem Malty).
Oprávnení účastníci majú prístup k trom rôznym programom výhod:
- Uvítací balíček pre nových používateľov: noví používatelia majú prístup k regionálnemu uvítaciemu darčeku na dobitie kreditu už od 20 EUR, ako aj k uvítaciemu balíčku s kartou, ktorý ponúka uvítacie bonusy až do výšky 120 EUR plus 100 % cashback na oprávnené predplatné (Netflix, Spotify, ChatGPT) v prvom mesiaci, maximálne do výšky 50 EUR.
- Rýchly prístup k VIP výhodám: používatelia, ktorí počas trvania kampane vložia kumulatívne kryptomenové dobitia v minimálnej výške 100 USD, môžu získať výhody VIP poplatkov – bez toho, aby museli spĺňať štandardné prahové hodnoty pre aktíva alebo objem obchodovania od Bybit EU VIP. VIP úrovne sa škálujú v závislosti od veľkosti vkladu: od 30-dňovej skúšobnej karty VIP 1 (od 100 USD) až po 90-dňovú skúšobnú kartu VIP Supreme (od 1 000 000 USD). Po splnení podmienok sa VIP výhoda poskytuje prostredníctvom časovo obmedzenej skúšobnej karty platnej 30 alebo 90 dní od vydania.
- 3 % cashback pri vložení kryptomien: používatelia, ktorí vložia minimálne 50 000 USD v kumulatívnych kryptomenových vkladoch, majú nárok na 3 % ročnú sadzbu cashbacku, vyplácanú mesačne počas 12 mesiacov v USDC. Úroveň cashbacku je uzamknutá na konci registračného obdobia kampane (31. júla 2026) a mesačné výplaty podliehajú minimálnemu objemu spotového obchodovania. Maximálny limit cashbacku je 1 000 000 USD vo vkladoch s celkovou potenciálnou výplatou až do výšky 30 000 USDC počas 12 mesiacov.
„Európa buduje základy pre vyspelejší a udržateľnejší ekosystém digitálnych aktív," povedala Mazurka Zeng, CEO Bybit EU. „S postupujúcim prechodom na reguláciu v rámci MiCAR si používatelia čoraz viac cenia jasnosť, kontinuitu a platformy navrhnuté s ohľadom na dlhodobú regulačnú pripravenosť. Spoločnosť Bybit EU bola založená na podporu tejto budúcnosti – a táto kampaň odráža náš záväzok urobiť tento prechod obohacujúcim pre používateľov, ktorí sa rozhodnú presunúť svoje finančné prostriedky na licencovanú platformu.
Spoločnosť poznamenala, že termín prechodu na MiCAR 1. júla predstavuje pre európsky trh s kryptomenami významný zlomový bod, ktorý zdôrazňuje dôležitosť fungovania na platforme so zavedeným regulačným povolením, lokálnymi operáciami a dlhodobým záväzkom voči európskej používateľskej základni.
V rámci svojej širšej európskej stratégie Bybit EU naďalej rozširuje svoju regionálnu prítomnosť prostredníctvom operácií zameraných na dodržiavanie predpisov, lokálne partnerstvá, vzdelávacie iniciatívy a dlhodobé zapájanie sa do ekosystémov v celom EHP.
Spoločnosť sa tiež zameriava na prispievanie k širšiemu povedomiu o regulácii MiCAR v tomto odvetví a dôsledkoch prechodu Európy na harmonizovanejšie regulačné prostredie pre digitálne aktíva.
Úplné podrobnosti o kampani, kritériá oprávnenosti a zmluvné podmienky sú k dispozícii na stránke https://www.bybit.eu/MoveYourFunds
#BybitEU | #NewFinancialPlatform
O spoločnosti Bybit EU
Spoločnosť Bybit EU GmbH je rakúsky poskytovateľ služieb v oblasti kryptoaktív (CASP) autorizovaný podľa nariadenia o trhoch s kryptoaktívami (MiCAR) v Rakúsku. Spoločnosť Bybit EU poskytuje služby zákazníkom v celom Európskom hospodárskom priestore (EHP) – s výnimkou Malty – prostredníctvom platformy bybit.eu.
Spoločnosť Bybit EU GmbH je oprávnená ponúkať nasledujúce služby:
- úschova a správa kryptoaktív v mene klientov;
- výmena kryptoaktív za finančné prostriedky;
- výmena kryptoaktív za iné kryptoaktíva;
- ukladanie kryptoaktív a
- prevodové služby pre kryptoaktíva v mene klientov.
Spoločnosť Bybit EU GmbH nie je prevádzkovateľom obchodnej platformy pre kryptoaktíva ani neposkytuje investičné poradenstvo.
Kontakt pre médiá: [email protected]
Zrieknutie sa zodpovednosti: Investovanie do kryptoaktív je spojené s rizikami. Tento obsah predstavuje marketingovú komunikáciu od spoločnosti Bybit EU GmbH. Nepredstavuje investičné poradenstvo.
Fotografia – https://mma.prnewswire.com/media/2998313/image.jpg
Logo – https://mma.prnewswire.com/media/2723256/Bybit_Europe_Logo.jpg
Share this article