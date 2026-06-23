Bybit EU renforce son positionnement européen avant la transition vers MiCA

VIENNE, 23 juin 2026 /PRNewswire/ -- Alors que les différentes périodes de transition nationales prévues par la directive MiCA touchent à leur terme, fixé au 1er juillet 2026, Bybit EU lance sa campagne « Move Your Funds, Get Rewarded », un programme incitatif à durée limitée conçu pour accueillir les nouveaux utilisateurs sur une plateforme agréée MiCA en Autriche, offrant un cashback annualisé de 3 % sur les recharges en cryptomonnaies, des passages rapides au statut VIP, des avantages exclusifs liés à la carte et bien plus encore.

Bybit EU Strengthens European Positioning Ahead of MiCAR Transition

La mise en œuvre du règlement MiCA marque l'une des évolutions réglementaires les plus importantes dans l'histoire du secteur européen des crypto-monnaies, en établissant un cadre unifié pour les services de crypto-actifs dans l'ensemble de l'Espace économique européen (EEE). À la fin de la période de transition, les fournisseurs de services de crypto-actifs (CASP) non autorisés devraient achever leurs processus de liquidation conformément aux directives de l'Autorité européenne des marchés financiers (AEMF), accélérant ainsi le passage du marché vers des plateformes réglementées et alignées au niveau local.

Le marché européen des crypto-monnaies entre dans une nouvelle phase, de plus en plus définie par la transparence, la résilience opérationnelle et la clarté réglementaire. À mesure que le secteur gagne en maturité, les utilisateurs recherchent des plateformes conçues pour s'adapter au cadre réglementaire européen en constante évolution, et pour récompenser ceux qui franchissent le pas.

Bybit EU GmbH exerce ses activités sous une licence MiCA délivrée par l'Autorité autrichienne des marchés financiers (FMA) et a son siège social à Vienne. La société dessert des utilisateurs dans l'ensemble de l'EEE, à l'exception de Malte.

À propos de la campagne

La campagne « Move Your Funds, Get Rewarded » se déroule du 19 juin 2026 au 31 juillet 2026 et est réservée exclusivement aux nouveaux utilisateurs n'ayant jamais détenu de compte Bybit UE et résidant dans l'Espace économique européen (à l'exception de Malte).

Les participants éligibles peuvent bénéficier de trois types de prestations distincts :

Kit de bienvenue pour les nouveaux utilisateurs : les nouveaux utilisateurs peuvent bénéficier d'un cadeau de bienvenue à partir de 20 €, ainsi que d'un pack de bienvenue offrant jusqu'à 120 € de bonus de bienvenue, plus une remise de 100 % sur les abonnements éligibles (Netflix, Spotify, ChatGPT) le premier mois, dans la limite de 50 €.





Accès rapide aux avantages VIP : les utilisateurs qui effectuent des recharges en cryptomonnaies pour un montant cumulé d'au moins 100 $ pendant la durée de la campagne peuvent bénéficier de tarifs VIP, sans avoir à respecter les seuils habituels de Bybit EU en matière d'actifs ou de volume de trading pour le statut VIP. Les niveaux VIP varient en fonction du montant du dépôt : d'une carte d'essai VIP 1 de 30 jours (à partir de 100 $) jusqu'à une carte d'essai VIP Supreme de 90 jours (à partir de 1 000 000 $). Une fois débloqué, l'avantage VIP est accessible via une carte d'essai à durée limitée, valable 30 ou 90 jours à compter de sa date d'émission.





3 % de cashback sur les recharges en cryptomonnaies : les utilisateurs qui effectuent des recharges en cryptomonnaies pour un montant cumulé d'au moins 50 000 $ peuvent bénéficier d'un taux de cashback annualisé de 3 %, versé mensuellement pendant 12 mois en USDC. Le niveau de cashback est fixé à la fin de la période d'inscription à la campagne (31 juillet 2026), et les versements mensuels sont soumis à un seuil minimum de volume de trading au comptant. Le plafond maximal de cashback est fixé à 1 000 000 $ de dépôts, avec un versement potentiel total pouvant atteindre 30 000 $ en USDC sur une période de 12 mois.

« L'Europe jette les bases d'un écosystème d'actifs numériques plus mature et plus durable », déclare Mazurka Zeng, CEO de Bybit EU. « Au fur et à mesure que la transition vers MiCA progresse, les utilisateurs apprécient de plus en plus la clarté, la continuité et les plateformes conçues dans une optique de préparation réglementaire à long terme. Bybit EU a été créée pour accompagner cette évolution, et cette campagne témoigne de notre engagement à faire en sorte que cette transition soit avantageuse pour les utilisateurs qui choisissent de transférer leurs fonds vers une plateforme agréée. »

La société a souligné que la date butoir du 1er juillet pour la transition vers le MiCA marque un tournant décisif pour le marché européen des cryptomonnaies — un tournant qui met en évidence l'importance d'opérer sur une plateforme disposant d'une autorisation réglementaire reconnue, d'une présence locale et d'un engagement à long terme envers la communauté des utilisateurs européens.

Dans le cadre de sa stratégie européenne plus large, Bybit EU continue d'étendre sa présence régionale par le biais d'opérations axées sur la conformité, de partenariats locaux, d'initiatives éducatives et d'un engagement à long terme de l'écosystème dans l'EEE.

L'entreprise souhaite également contribuer à une meilleure sensibilisation du secteur au sujet de MiCA et des implications de la transition de l'Europe vers un environnement réglementaire plus harmonisé pour les actifs numériques.

Tous les détails de la campagne, les critères d'éligibilité et les conditions générales sont disponibles sur https://www.bybit.eu/MoveYourFunds

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À propos de Bybit EU

Bybit EU GmbH est un fournisseur autrichien de services de crypto-actifs (CASP) autorisé par le règlement sur les marchés de crypto-actifs (MiCA) en Autriche. Bybit EU sert des clients dans l'ensemble de l'Espace économique européen (EEE), à l'exception de Malte, via la plateforme bybit.eu.

Bybit EU GmbH est autorisé à offrir les services suivants :

la garde et l'administration de crypto-actifs pour le compte de clients ;

l'échange de crypto-actifs contre des fonds ;

l'échange de crypto-actifs contre d'autres crypto-actifs ;

le placement de crypto-actifs ; et

des services de transfert de crypto-actifs pour le compte de clients.

Bybit EU GmbH n'est ni un opérateur de plateforme de négociation de crypto-actifs ni un conseiller en investissement.

Relations avec les médias : [email protected]

www.bybit.eu

Avis de non-responsabilité : investir dans les crypto-actifs comporte des risques. Ce communiqué constitue une communication marketing de la société Bybit EU GmbH. Il ne constitue pas un conseil en investissement.

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