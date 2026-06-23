Bybit EU umacnia swoją pozycję w Europie w kontekście nadchodzącego zakończenia okresu przejściowego przewidzianego rozporządzeniem MiCAR

WIEDEŃ, 24 czerwca 2026 r. /PRNewswire/ -- Wobec nadchodzącego zakończenia okresu przejściowego MiCAR, który upływa 1 lipca 2026 r., Bybit EU uruchamia kampanię „Move Your Funds, Get Rewarded" - ograniczony czasowo program zachęt przygotowany z myślą o powitaniu nowych użytkowników na austriackiej platformie licencjonowanej zgodnie z rozporządzeniem MiCAR. W ramach promocji można otrzymać zwrot doładowań kryptowalutowych według zannualizowanej stawki 3%, szybkie podwyższenie statusu do poziomu VIP, ekskluzywne korzyści związane z kartą oraz inne korzyści.

Bybit EU Strengthens European Positioning Ahead of MiCAR Transition

Wdrożenie rozporządzenia MiCAR jest jednym z najistotniejszych etapów regulacyjnych w historii europejskiej branży kryptoaktywów. W jego rezultacie ustanowione zostaną jednolite ramy dla usług w zakresie kryptoaktywów w całym Europejskim Obszarze Gospodarczym (EOG). Oczekuje się, że po zakończeniu okresu przejściowego nieautoryzowani dostawcy usług w zakresie kryptoaktywów zakończą wygaszanie działalności zgodnie z wytycznymi Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (ESMA), przyspieszając przesunięcie rynku w stronę platform regulowanych i dostosowanych do lokalnych wymogów.

Europejski rynek kryptoaktywów wchodzi w nową fazę, w której coraz mocniejszy akcent kładziony jest na transparentność, odporność operacyjną i przejrzystość regulacyjną. Rosnąca dojrzałość branży skłania użytkowników do poszukiwania dostępu nie tylko do aktywów cyfrowych, ale również platform zaprojektowanych z myślą o działaniu w ramach stale ewoluujących europejskich regulacji.

Spółka Bybit EU GmbH ma siedzibę w Wiedniu i działa na podstawie licencji MiCAR udzielonej przez austriacki Urząd Nadzoru Rynku Finansowego (FMA), obsługując użytkowników w całym EOG z wyjątkiem Malty.

Informacje o kampanii

Kampania „Move Your Funds, Get Rewarded" trwa od 19 czerwca 2026 r. do 31 lipca 2026 r. i jest dostępna wyłącznie dla nowych użytkowników, którzy wcześniej nie posiadali konta Bybit EU i są mieszkańcami Europejskiego Obszaru Gospodarczego (z wyłączeniem Malty).

Kwalifikujący się uczestnicy mogą skorzystać z trzech odrębnych ścieżek promocyjnych:

Pakiet powitalny dla nowych użytkowników: nowi użytkownicy mogą otrzymać regionalny prezent powitalny za doładowanie, już od 20 EUR, a także pakiet powitalny za kartę obejmujący do 120 EUR premii powitalnej oraz 100% zwrotu za kwalifikujące się subskrypcje (Netflix, Spotify, ChatGPT) w pierwszym miesiącu, z limitem 50 EUR.





Szybki dostęp do promocji VIP: użytkownicy, którzy dokonają w okresie kampanii doładowań kryptowalutowych na łączną kwotę co najmniej 100 USD, mogą odblokować promocję VIP w zakresie stawek opłat - bez konieczności spełniania standardowych progów Bybit EU VIP dotyczących aktywów lub wolumenu transakcji. Poziomy VIP rosną wraz z wielkością depozytu: od 30-dniowej karty próbnej VIP 1 (od 100 USD) do 90-dniowej karty próbnej VIP Supreme (od 1 000 000 USD). Po odblokowaniu promocja VIP jest przyznawana w formie ograniczonej czasowo karty próbnej ważnej przez 30 albo 90 dni od daty wydania.





3% zwrotu środków przeznaczonych na doładowania kryptowalutowe: użytkownicy, którzy łącznie wpłacą co najmniej 50 000 USD na doładowania krytpowalutowe, kwalifikują się do otrzymania zwrotu (cashback) według annualizowanej stawki 3%, wypłacanego co miesiąc przez 12 miesięcy w USDC. Poziom zwrotu zostaje ustalony na koniec okresu rejestracji udziału w kampanii (31 lipca 2026 r.), a warunkiem miesięcznej wypłaty jest spełnienie minimalnego wymogu wolumenu transakcji spot. Maksymalny limit zwrotu wynosi 1 000 000 USD depozytów, a łączna wypłata w ciągu 12 miesięcy nie może przekroczyć wysokości 30 000 USDC.

„Europa tworzy fundamenty bardziej dojrzałego i zrównoważonego ekosystemu aktywów cyfrowych - powiedziała Mazurka Zeng, CEO Bybit EU. - W kontekście zachodzącej transformacji w ramach rozporządzenia MiCAR użytkownicy coraz bardziej cenią przejrzystość, ciągłość i obecność w ramach platform projektowanych z myślą o długoterminowej gotowości regulacyjnej. Bybit EU powstał, aby napędzać te zmiany i zapewnić europejskim użytkownikom zaufane środowisko zgodne z ewoluującymi standardami regionu".

Przedstawiciele spółki podkreślają, że termin zakończenia okresu przejściowego przewidzianego rozporządzeniem MiCAR, przypadający na 1 lipca, stanowi istotny punkt zwrotny dla europejskiego rynku krypto - podkreślający znaczenie działania na platformie posiadającej ugruntowane zezwolenie regulacyjne, lokalne oddziały oraz długoterminowe zaangażowanie na rzecz europejskiej bazy użytkowników.

W ramach szerszej strategii europejskiej Bybit EU stale zwiększa swoją obecność w regionie poprzez działalność skoncentrowaną na zgodności z regulacjami, lokalne partnerstwa, inicjatywy edukacyjne oraz długofalowe zaangażowanie w ekosystem na terenie całego EOG.

Spółka zamierza również uczestniczyć w zwiększaniu świadomości branżowej na temat rozporządzenia MiCAR oraz skutków przechodzenia Europy w stronę bardziej zharmonizowanego otoczenia regulacyjnego dla aktywów cyfrowych.

Szczegółowe informacje dotyczące kampanii, w tym kryteria kwalifikacyjne oraz warunki uczestnictwa, dostępne są pod adresem https://www.bybit.eu/MoveYourFunds.

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Bybit EU

Bybit EU GmbH jest austriackim dostawcą usług związanych z kryptoaktywami (CASP) prowadzącym działalność zgodnie z rozporządzeniem w sprawie rynków kryptoaktywów (MiCAR). Bybit EU świadczy usługi na rzecz klientów z Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) - z wyłączeniem Malty - za pośrednictwem platformy bybit.eu.

Spółka Bybit EU GmbH jest uprawniona do oferowania następujących usług:

przechowywanie kryptoaktywów i zarządzanie nimi w imieniu klientów;

wymiana kryptoaktywów na środki pieniężne;

wymiana kryptoaktywów na inne kryptoaktywa;

lokowanie kryptoaktywów; oraz

świadczenie usług transferu kryptoaktywów w imieniu klientów.

Bybit EU GmbH nie jest operatorem platformy obrotu kryptoaktywami ani nie świadczy usług doradztwa inwestycyjnego.

KONTAKT: e-mail: [email protected]

www.bybit.eu

Zastrzeżenie: niniejsza informacja prasowa została sporządzona wyłącznie w celach informacyjnych i nie stanowi porady inwestycyjnej ani nie jest ofertą kupna lub sprzedaży aktywów cyfrowych. Produkty i usługi wymienione w niniejszej informacji podlegają lokalnym przepisom prawa i regulacjom, przy czym mogą być niedostępne w niektórych regionach.

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